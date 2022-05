Tỷ phú Elon Musk muốn gặp "người anh em song sinh tới từ... Trung Quốc"

Không ai biết Yilong Ma (phải) thực sự... là ai, chỉ biết rằng người đàn ông này sống tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc và có diện mạo được cho là rất giống tỷ phú Elon Musk (trái) (Ảnh: SCMP).

Mới đây, Elon Musk chính thức lên tiếng về ngôi sao mạng xã hội đến từ Trung Quốc có diện mạo giống hệt mình: "Tôi muốn gặp người đàn ông này, nếu anh ta thực sự tồn tại. Rất khó để biết gương mặt một người khi xuất hiện trên mạng có bị can thiệp bởi các hiệu ứng và thủ thuật hay không".

Ngay sau khi Elon Musk lên tiếng, tài khoản Yilong Ma cũng có lời hồi đáp: "Tôi ở đây, tôi cũng muốn gặp anh, tôi yêu mến anh. Anh là thần tượng của tôi".

Không ai biết Yilong Ma thực sự... là ai, chỉ biết rằng người đàn ông này sống tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Yilong Ma được cho là có diện mạo giống tỷ phú Elon Musk, nhưng nhiều khả năng cái tên "Yilong Ma" không phải tên thật của ngôi sao mạng xã hội bí ẩn, bởi cách phát âm cái tên này trong tiếng Trung cũng gần giống như cách phát âm tên của tỷ phú Elon Musk.

Yilong Ma trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc trong khoảng hai năm trở lại đây. Kể từ năm ngoái, tỷ phú Elon Musk đã biết tới sự tồn tại của Yilong Ma. Khi những clip của Yilong Ma bắt đầu lan truyền trên mạng, Elon Musk đã từng hài hước bình luận trên tài khoản mạng xã hội cá nhân rằng: "Chẳng lẽ một phần trong tôi là... người Trung Quốc".

Trên mạng xã hội, Yilong Ma thường gọi tỷ phú Elon Musk là "người anh em của tôi". Các clip của ngôi sao mạng xã hội này thường bắt đầu bằng câu chào bằng tiếng Anh: "Hi everyone, I am Yilong Ma" (Chào mọi người, tôi là Yilong Ma).