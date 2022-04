Tung tin Lục Tiểu Linh Đồng qua đời, một "sao Việt" phải xin lỗi

Sáng 8/4, nam ca sĩ Phan Ngọc Luân khiến mạng xã hội "dậy sóng" với dòng trạng thái thông báo về sự ra đi của diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng.

Trên trang cá nhân, Phan Ngọc Luân chia sẻ: "Vĩnh biệt Tôn Ngộ Không của tôi, huyền thoại đã ra đi... Mãi mãi yêu chú khỉ con sinh ra từ cục đá nhưng lại có tấm lòng yêu thương chúng sinh vô bờ bến. Cảm thấy buồn thật sự".

Phan Ngọc Luân vội vàng đăng dòng trạng thái trên Facebook cá nhân sau khi đọc thông tin ở những trang không chính thống (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhiều khán giả, trong đó có cả các nghệ sĩ đã "sốc" trước tin đồn này. Trên mạng xã hội, hiện cũng tràn lan thông tin từ những tài khoản ảo đăng tin này. Danh hài Chiến Thắng cho biết, anh "hoang mang" khi đọc những chia sẻ không chính thống.

Trên thực tế, thông tin Lục Tiểu Linh Đồng ra đi là sai sự thật. Cho tới hiện tại, Phan Ngọc Luân đã xóa dòng trạng thái gây tranh cãi.

Anh nói với PV Dân trí: "Sáng nay, tôi vội vàng, hấp tấp nên không đọc kỹ. Tôi xem trên Tik Tok và những trang cắt ghép, ghi đích danh tên nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng. Giờ tôi tìm đọc lại trên các báo chính thống mới biết mình nhầm".

Phan Ngọc Luân cho hay, sau sự việc này, anh sẽ cẩn trọng hơn trong phát ngôn của mình.

Trên trang cá nhân, Phan Ngọc Luân đã lên tiếng nhận lỗi: "Hồi sáng mình có đưa tin Lục Tiểu Linh Đồng mất, đó là thông tin sai do mình chưa tìm hiểu kỹ và do quá bất ngờ và đau buồn trước tin Tề Thiên Đại Thánh qua đời. Mình xin lỗi ạ. May quá Đại Thánh của mình vẫn bình yên. Chắc cắt cái tay vứt quá chứ toàn nhanh, ẩu".

Đây cũng không phải lần đầu nam diễn viên phim "Tây Du Ký" bị cư dân mạng đồn qua đời. Hồi cuối năm 2021, nhiều người cũng bày tỏ tiếc thương ông, tuy nhiên đó không phải là sự thật.

Đến giờ, sau gần 40 năm, người ta vẫn gọi Lục Tiểu Linh Đồng là Tôn Ngộ Không dù vai diễn này đã có rất nhiều nghệ sĩ khác đóng (Ảnh: Sina).

Lục Tiểu Linh Đồng, sinh năm 1959 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Vai diễn Tôn Ngộ Không trong "Tây Du Ký" bản năm 1986 gắn liền với tên tuổi Lục Tiểu Linh Đồng và sự nghiệp của ông.

Đến giờ, sau gần 40 năm, người ta vẫn gọi Lục Tiểu Linh Đồng là Tôn Ngộ Không dù vai diễn này đã có rất nhiều nghệ sĩ khác đóng. Chưa có ai vượt qua được "cái bóng" Tôn Ngộ Không do Lục Tiểu Linh Đồng thể hiện.

Trong suốt những năm tháng làm nghề, nam diễn viên nổi tiếng còn thể hiện hình ảnh "vua khỉ" trong nhiều chương trình khác.

Gia tộc của ông gắn liền với văn hóa xiếc khỉ. Từ cụ cố, cụ, cha và Lục Tiểu Linh Đồng đều từng hóa thân thành vua khỉ trên sân khấu. Lục Tiểu Linh Đồng kể rằng: "Thực ra tôi không phải người đóng vai Mỹ Hầu vương xuất chúng, mà đó chính là anh trai của tôi. Gia tộc nhà tôi cả bốn thế hệ đến nay đều theo diễn xuất Hầu hý. Trong đó người thể hiện thành công nhất hình tượng Mỹ Hầu vương chính là anh trai tôi".

Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng từng đoạt giải Đặc biệt - Liên hoan phim Phi Ưng, giải Nam diễn viên xuất sắc - Liên hoan phim Kim Ưng lần thứ 6, giải Nhất 10 ngôi sao điện ảnh, truyền hình Trung Quốc lần thứ nhất.

Phan Ngọc Luân là học trò của Đàm Vĩnh Hưng khi tham gia Giọng hát Việt 2012 (Ảnh: FB nhân vật).

Còn Phan Ngọc Luân - người vừa phải đăng thông tin xin lỗi là Á vương Người Việt Thế giới 2017, Top 4 Gương mặt thân quen 2016, Á quân Gương mặt thân quen nhí 2016, Phan Ngọc Luân tham gia cùng bé Bảo Ngọc. Anh cũng từng dự thi Giọng hát Việt 2012 và lọt vào Top 3, Top 16 Sao Mai điểm hẹn 2010.

Sự vội vàng của Phan Ngọc Luân là bài học cho nhiều nghệ sĩ Việt. Mỗi phát ngôn của các nghệ sĩ cần có sự chỉn chu, cẩn trọng vì sức ảnh hưởng của họ đến công chúng là rất lớn.

Các cơ quan chức năng cũng đã có động thái quyết liệt hơn để chấn chỉnh những thông tin sai lệch.

Gần đây nhất là vụ việc diễn viên Quách Ngọc Tuyên bị Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM phạt 7,5 triệu đồng vì kêu gọi từ thiện sai sự thật.

Hay vụ việc, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau tiến hành làm rõ tài khoản đăng thông tin bịa đặt "Trấn Thành tử vong vì Covid-19".

"Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên có những bộ luật thật cụ thể và chặt chẽ cho việc quản lý cách mọi người sử dụng mạng xã hội. Hiện nay, thông tin thật, giả lẫn lộn. Ai muốn đăng gì cũng được. Không cần kiểm chứng, không màng đúng sai. Càng không nghĩ đến hậu quả sẽ gây cho người khác sau những gì mình đăng", MC Trấn Thành bày tỏ.