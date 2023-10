Tùng Dương sợ chồng Ngọc Anh 3A ghen vì tình tứ với đàn chị

Sau 4 năm kể từ chương trình Mùa thu giấu em (2019), Ngọc Anh mới trở lại Hà Nội thực hiện số thứ hai. Đêm đầu tiên của chương trình diễn ra tối 14/10 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của các ca sĩ khách mời như Tấn Minh, Tùng Dương…

Ngọc Anh hát tặng chồng Tây một số ca khúc trong chương trình (Ảnh: Ban Tổ chức).

Mùa thu giấu em 2 chia làm ba phần, vẽ nên một chân dung Ngọc Anh đầy màu sắc với những mảng màu mà có thể nhiều người chưa biết đến. Trong đó có một phần quan trọng về âm nhạc Phú Quang vì không phải ngẫu nhiên mà Ngọc Anh được gọi là một trong những ca sĩ hát nhạc Phú Quang hay nhất.

Ngọc Anh nghẹn ngào tâm sự, cảm xúc của chị gói gọn trong từ "biết ơn", biết ơn khán giả và biết ơn tới một người trong nhiều năm, đó chính là nhạc sĩ Phú Quang. Chị mong những người yêu Hà Nội, yêu mùa thu đều nhớ và biết ơn nhạc sĩ Phú Quang, người để lại cho Hà Nội những ca khúc tuyệt vời.

Ông xã Ngọc Anh có mặt tại đêm nhạc để ủng hộ vợ. Ngay khi chương trình kết thúc, anh lên sân khấu hôn lên trán Ngọc Anh để chúc mừng (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ngồi dưới hàng ghế khán giả cổ vũ cho Ngọc Anh trong đêm nhạc, ông xã người Mỹ - John Gallander - không quên dành cho vợ ánh mắt, nụ cười ngập tràn yêu thương.

Khi thể hiện ca khúc Mùa thu giấu em, ca khúc mà nhạc sĩ Phú Quang từng nói gần như viết dành tặng riêng Ngọc Anh, nữ ca sĩ đưa tay về phía ông xã. Chị nói, mình dành bài hát này để tặng ông xã dù anh không hiểu tiếng Việt và xin khán giả một tràng vỗ tay để bạn đời cảm nhận được sự ấm áp. Khi hát Mùa thu giấu em, Ngọc Anh ngọt ngào, mãnh liệt như chính tình yêu trong lòng chị bây giờ.

Tùng Dương và Ngọc Anh tình tứ khi song ca liên khúc nhạc ngoại (Ảnh: Ban Tổ chức).

Bên cạnh ca khúc Mùa thu giấu em, Ngọc Anh còn ưu ái dành cho ông xã liên khúc nhạc ngoại Still loving you - I will always love you. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng, cô hát những ca khúc này vì muốn ông xã hiểu và thưởng thức trọn vẹn hơn.

Song ca cùng Ngọc Anh liên khúc nhạc ngoại là ca sĩ Tùng Dương. Hai nghệ sĩ không ngại thể hiện những cử chỉ tình tứ cho hợp với tinh thần ca khúc. Dù thế, ngay sau đó Tùng Dương không quên gọi Ngọc Anh là "sister" (chị gái) vì sợ ông xã Ngọc Anh hiểu nhầm.

Ngoài sự xuất hiện của ông xã người Mỹ, Ngọc Anh cũng đem đến cho khán giả bất ngờ khi tái ngộ các thành viên nhóm tam ca 3A: Minh Anh - Minh Ánh trên sân khấu.

Ở màn kết chương trình, hai thành viên nhóm 3A là Minh Anh và Minh Ánh lên sân khấu cùng Ngọc Anh và các nghệ sĩ hát "Mong ước kỷ niệm xưa" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Cuối đêm nhạc, Ngọc Anh và ê-kíp hát vang ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa như món quà chia tay khán giả đầy lưu luyến. Hai thành viên 3A là Minh Anh - Minh Ánh cũng đến chúc mừng cô bạn thân, cùng lên sân khấu hát khiến Ngọc Anh phải ngừng giọng vì nghẹn ngào. Ngọc Anh chia sẻ rằng, mỗi lần về Việt Nam chị đều hẹn Minh Anh và Minh Ánh đi ăn nhưng đây là lần đầu tiên họ "tái hợp" trên sân khấu.

Trước màn kết, Ngọc Anh cũng có tiết mục song ca ăn ý cùng Tấn Minh với ca khúc Điều giản dị. Sự kết hợp giữa Ngọc Anh, Tùng Dương và Tấn Minh cũng tạo ra màu sắc âm nhạc đặc biệt, khi kết hợp tạo thành tổng thể đẹp, hỗ trợ cho nhau. Tùng Dương tiết lộ, 30 năm trước khi vào Nhạc Viện nghe Ngọc Anh - Tấn Minh hát quá mê, anh từng ước được đứng chung sân khấu và ngày nay đã thành sự thật.

"Mùa thu giấu em 2" tiếp tục đêm diễn thứ hai, ngày 15/10 tại Hà Nội (Ảnh: Ban Tổ chức).

Mashup Mẹ (Phú Quang) - Mẹ tôi (Trần Tiến) lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả tại khán phòng. Tùng Dương hóm hỉnh nói rằng, những giọng ca hay hợp lại thành hợp ca dở nhưng hôm nay 3 người đã rất ăn ý gợi lại tam ca 3A một thuở và có thể sau đêm nay một tam ca mới ra đời. Anh còn tự nhận bản thân chịu thiệt, nhận bè trầm để Ngọc Anh, Tấn Minh bay cao.

Tại đêm nhạc, Ngọc Anh đã có những thể nghiệm ấn tượng, thú vị khi hát các ca khúc của Phú Quang trên nền nhiều nhạc cụ khác nhau: Khúc mùa thu với piano, Im lặng đêm Hà Nội với guitar, violin và đặc biết là Mơ về nơi xa lắm với sáo trúc và violin.

Bên cạnh những tình khúc, Ngọc Anh còn có màn thể hiện độc đáo với liên khúc Chiều phủ Tây Hồ - Đêm Ả đào để nhắc khán giả rằng, nhạc sĩ Phú Quang sáng tác thể loại khác nhau, trong đó có chất ca trù rất đặc biệt.