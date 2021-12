Tục lệ "cầu may" trong đêm giao thừa và ngày đầu năm mới

Dân trí Ném đĩa vào nhà nhau, tới thăm nghĩa địa, đốt bù nhìn rơm trong đêm giao thừa… Đó là một vài tục lệ kỳ lạ được thực hiện trong khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới tại các nước.

Năm mới tượng trưng cho một sự khởi đầu mới. Nhà nhà thay lịch mới, mỗi người đều lên kế hoạch mới. Năm mới đến, cả nhân loại cùng hy vọng về những điều tốt đẹp hơn sẽ tới.

Trên thế giới, ở nhiều quốc gia, người ta có quan niệm rằng những gì mình làm trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ quyết định may mắn trong suốt một năm tiếp theo. Vì vậy khoảnh khắc giao thừa trở nên linh thiêng với nhiều tục lệ và truyền thống thú vị.

Người dân Brazil thích mặc màu trắng trong đêm giao thừa (Ảnh: Good Housekeeping).

Mặc đồ trắng tinh khôi: Người dân Brazil thích mặc màu trắng trong đêm giao thừa bởi đối với họ đó là màu của may mắn và an bình.

Mặc đồ lót sáng màu: Người dân ở Brazil, Bolivia và một số quốc gia Nam Mỹ khác thường mặc đồ lót sáng màu, sặc sỡ để chào đón năm mới. Người ta âm thầm lựa chọn cho mình sắc màu phù hợp với mong muốn trong năm mới. Màu đỏ dành cho người đang tìm tình yêu, màu vàng cho người tìm kiếm vận may tiền tài, màu trắng nếu cầu mong sự bình an, ổn định.

Nhảy qua 7 con sóng: Người dân Brazil nếu đón năm mới bên bờ biển sẽ ngay lập tức chạy ra đón sóng, họ sẽ nhảy lên 7 con sóng xô bờ. Mỗi lần nhảy qua một con sóng, người ta sẽ ước một điều.

Mặc đồ chấm bi, ăn quả hình tròn: Ở Philippines, người ta mặc quần áo có chấm bi và ăn những thức hoa quả hình tròn, với niềm tin rằng cả năm tiếp theo, mọi việc sẽ "tròn trịa", may mắn.

Ở Tây Ban Nha, người ta ăn 12 quả nho khi đồng hồ điểm 12 tiếng trong thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới (Ảnh: Good Housekeeping).

Ăn 12 quả nho: Ở Tây Ban Nha, người ta ăn 12 quả nho khi đồng hồ điểm 12 tiếng trong thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới. Điều quan trọng là phải ăn xong trước khi chuông ngừng điểm.

Đốt đuốc, diễu hành: Ở nhiều nước, người ta lại quan trọng việc xua đuổi những u ám của năm cũ ra khỏi nhà, để vận khí của năm mới ùa vào. Người dân Scotland trong đêm giao thừa sẽ tổ chức lễ diễu hành với những người đàn ông khỏe mạnh giơ cao những ngọn đuốc cháy sáng đi qua khắp các phố.

Ở Panama, người ta làm hình nộm, bù nhìn rơm rồi đốt cháy vào đêm giao thừa (Ảnh: Good Housekeeping).

Đốt bù nhìn rơm: Ở Panama, người ta làm hình nộm, bù nhìn rơm rồi đốt cháy vào đêm giao thừa, coi như xóa bỏ những gì đen đủi, phiền não trong năm cũ, chôn vùi những ký ức buồn bã, tiêu cực của một năm đã qua.

Người Đan Mạch thì nhảy từ trên ghế xuống lúc giao thừa (Ảnh: Good Housekeeping).

Nhảy từ trên ghế xuống đất: Người Đan Mạch thì nhảy từ trên ghế xuống lúc giao thừa với ý nghĩa tượng trưng là năm cũ đã rời bỏ vị trí để nhường cho năm mới đến. Cú nhảy của sức bật, niềm vui và sự hưng phấn hứa hẹn mang lại may mắn trong năm mới.

Xách vali và chạy: Những chiếc vali, túi xách, balô... thực chất chẳng đựng món đồ nào cả. Ở Colombia, người ta tin rằng xách vali rỗng và chạy quanh khu mình ở thật mau lẹ sẽ khiến năm mới chứa đựng nhiều chuyến hành trình kỳ thú mới.

Đập vỡ kẹo bạc hà: Ở New York (Mỹ), có nhiều tiệm bánh kẹo bán những chiếc kẹo bạc hà hình chú heo vào dịp cuối năm. Đi kèm với chiếc kẹo lớn này là một chiếc búa nhỏ, các thành viên tham dự tiệc giao thừa sẽ lần lượt được đập vỡ chiếc kẹo ra thành nhiều mảnh và lấy một mẩu kẹo để ăn, tượng trưng cho may mắn trong năm mới. Hương vị kẹo bạc hà thơm mát giúp tỉnh táo, sảng khoái trong thời khắc giao thừa tượng trưng cho một năm mới tốt đẹp, may mắn hơn.

Người Đan Mạch giữ những chiếc đĩa cũ, sứt mẻ trong suốt một năm để tới cuối năm họ sẽ mang đi... đập (Ảnh: Good Housekeeping).

Ném đĩa vào nhà nhau: Người Đan Mạch giữ những chiếc đĩa cũ, sứt mẻ trong suốt một năm để tới cuối năm họ sẽ mang đống đĩa đi tới trước cửa nhà người thân, bạn bè mà họ yêu quý để ném thẳng tay cho đĩa vỡ vụn. Sáng sớm đầu tiên của năm mới, khi mở cửa ra, nếu đống đĩa vỡ càng chất cao, chủ nhà sẽ càng hãnh diện.

Dự báo tình duyên: Tại Belarus, những cô gái chưa kết hôn sẽ cùng nhau chơi một trò chơi để xem ai sẽ là người lấy chồng trong năm mới. Trong trò chơi này, các cô gái sẽ vun các hạt ngũ cốc thành đống, một chú gà trống sẽ được thả ra, chú gà trống chọn ăn đống ngũ cốc của cô gái nào thì cô gái đó được tin là người sẽ đi lấy chồng trong năm mới.

Đốt ảnh: Đối với người Ecuador, vào dịp cuối năm, người ta sẽ thu thập một vài bức ảnh cũ để đốt, điều đó tượng trưng cho việc xóa đi những gì không may, không vui của năm cũ.

Ở thành phố Talca của Chile, người ta sẽ cùng nhau đi thăm nghĩa địa trong đêm giao thừa (Ảnh: Good Housekeeping).

Đi thăm nghĩa địa: Ở thành phố Talca của Chile, người ta sẽ cùng nhau đi thăm nghĩa địa trong đêm giao thừa và ngồi ở đó đợi khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới bên mộ phần của người thân quá cố.

Hắt nước qua cửa sổ: Người Puerto Rico sẽ gột rửa năm cũ ra khỏi nhà bằng cách hắt những xô nước ra ngoài theo đường cửa sổ, sau đó sẽ dùng cả buổi tối trước lúc giao thừa để lau dọn nhà cửa như một nghi thức để tiễn biệt năm cũ. Người ta tin rằng hắt một xô nước qua cửa sổ sẽ xua đi những đen đủi của năm cũ. Đồng thời, họ rắc đường bên ngoài nhà mình để mời vận may năm mới vào nhà.

Ở Mỹ, khi thời khắc giao thừa đã điểm, người ta sẽ dành nụ hôn ngọt ngào cho người thân yêu (Ảnh: Good Housekeeping).

Hôn người mình yêu thương: Ở Mỹ, khi thời khắc giao thừa đã điểm, người ta sẽ dành nụ hôn ngọt ngào cho bạn đời, người yêu với hy vọng tình cảm sẽ thêm bền chặt trong năm mới. Với những ai chưa có "đối tác", họ có thể ôm hôn người thân, bạn bè và tin rằng năm mới sẽ mang tới tình yêu cho họ.

Đặt lá tầm gửi dưới gối: Những cô gái chưa chồng ở Ireland nếu muốn sớm tìm được tình duyên trong năm mới thì vào đêm giao thừa, họ sẽ đặt lá tầm gửi xuống dưới gối. Ngoài ra, những ai thấy rằng trong năm cũ, họ đã gặp nhiều chuyện không may, thì những người này cũng có thể thực hiện hành động này để gọi may mắn tới.

Ở Đức và Áo, có những biểu tượng cho sự may mắn mà người ta thường dành tặng cho người thân, bạn bè trong dịp năm mới (Ảnh: Good Housekeeping).

Mua những món đồ may mắn dễ thương: Ở Đức và Áo, có những biểu tượng cho sự may mắn mà người ta thường dành tặng cho người thân, bạn bè trong dịp năm mới. Những biểu tượng may mắn này gồm có chú heo, cây nấm, cỏ ba lá... Bạn có thể mua những món đồ lưu niệm hình biểu tượng may mắn tại các phiên chợ Giáng sinh hoặc những chiếc kẹo bánh có hình biểu tượng may mắn để dành tặng cho người bạn yêu mến.

Bích Ngọc

Theo Good Housekeeping/Country Living