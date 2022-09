Toyota tạo "bệ phóng" cho tương lai nền âm nhạc Việt Nam

Âm nhạc là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của hầu hết người dân trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Mới đây, Toyota Việt Nam với tư cách là Đơn vị đồng hành Bạch Kim đã tham gia sự kiện truyền thông dự án âm nhạc đặc biệt Opera "Công nữ Anio" hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Nhật. Vở opera này lấy mô típ dựa trên câu chuyện tình yêu có thật giữa công nữ Ngọc Hoa (công nữ Anio) của Hội An - Việt Nam và Araki Sotaro, một thương nhân Nagasaki - Nhật Bản vào thời mậu dịch Châu Ấn thuyền ở đầu thế kỷ 17. Việt Nam và Nhật Bản cùng hợp tác sản xuất, tổ chức buổi công diễn vở opera, hướng đến mục tiêu phát triển văn hóa âm nhạc, tăng cường giao lưu, hữu nghị hơn nữa giữa hai quốc gia. Là một trong những doanh nghiệp luôn đặt ưu tiên phát triển văn hóa - xã hội lên hàng đầu, Toyota Việt Nam tự hào khi được đồng hành cùng hòa nhạc đặc biệt này.

Trước đó, Toyota đã duy trì việc tổ chức Hòa nhạc Toyota suốt từ năm 1998 đến nay. Sự kiện này đã mang nhạc hàn lâm đến gần hơn với những người yêu âm nhạc Việt Nam. Đồng thời, đó cũng là nơi giúp những tài năng trong nước có cơ hội giao lưu với nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng quốc tế.

"Tôi tin rằng Toyota đang có hướng đi và định hướng đúng đắn khi đầu tư vào những hoạt động này để giúp Việt Nam có một môi trường âm nhạc chuyên nghiệp hơn, các bạn sinh viên âm nhạc trẻ có nhiều động lực hơn để theo đuổi đam mê của mình", nghệ sĩ Piano Lưu Đức Anh nói.

Các chương trình Hòa nhạc Toyota góp phần mang âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng Việt.

Có thể nói rằng, Hòa nhạc Toyota hay những Đêm nhạc cổ điển Toyota đã trở thành món ăn tinh thần với nhiều người yêu âm nhạc Việt Nam. Sau hai năm gián đoạn do ảnh hưởng của Covid-19, Hòa nhạc Toyota trở lại và nhận được sự đón nhận nhiệt tình của khán thính giả tại các thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội. Người yêu nhạc có dịp sống trong những thanh âm đẹp đẽ của các tác phẩm kinh điển như Cello concerto B-minor, Op.104 và Symphony No.9 E-minor "From the New World", Op.95.

Với việc nỗ lực duy trì và tổ chức hàng chục đêm nhạc cổ điển tại nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước trong hơn hai thập kỷ qua, Toyota đã góp phần ươm mầm tài năng trẻ cho nền âm nhạc. Minh chứng là toàn bộ số tiền bán vé từ Hòa nhạc Toyota, Đêm nhạc cổ điển Toyota được hãng xe Nhật sử dụng cho quỹ học bổng Toyota Hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam.

Các tài năng trẻ ngành âm nhạc được nhận học bổng Toyota.

Với hơn 1.000 suất học bổng được trao, Toyota đã chắp cánh cho nhiều tài năng trẻ có cơ hội học tập, tiếp xúc với môi trường âm nhạc chuyên nghiệp. Nhờ đó, mỗi năm nền âm nhạc có thêm những tài năng xuất chúng, đáp ứng đủ yêu cầu cả về tài lẫn đức.

"Học bổng Toyota như một sự công nhận cho những cố gắng và thành tích tôi đã đạt được, giúp tôi đặt trọn niềm tin vào con đường âm nhạc, và trở thành một người nghệ sĩ như tôi của hiện tại", nghệ sĩ Piano Lưu Đức Anh cho biết.

Nghệ sĩ Piano tài năng Lưu Đức Anh từng vinh dự nhận học bổng Toyota năm 2009.

Lưu Đức Anh là một trong những tài năng âm nhạc của Việt Nam sớm tiếp cận với quỹ học bổng của Toyota từ năm 2009. Đây chính là bước đệm góp phần không nhỏ thúc đẩy nghệ sĩ Piano này theo đuổi con đường âm nhạc khi chuẩn bị rời khỏi ghế nhà trường trung học phổ thông.

Trong suốt 27 năm qua, những đóng góp của Toyota với nền âm nhạc Việt Nam đã để lại những dấu ấn tích cực. Hãng xe Nhật Bản là một trong những đơn vị có lượng học bổng dồi dào dành cho các sinh viên ưu tú. Bên cạnh đó, thương hiệu này còn có những chương trình hòa nhạc thường niên tạo sân chơi chuyên nghiệp dành cho những tài năng, cũng như môi trường tiếp xúc với âm nhạc cổ điển đối với nhiều khán giả Việt Nam.