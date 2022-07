Tom Cruise và loạt vai diễn xuất sắc nhất

Là một trong những ngôi sao điện ảnh hàng đầu Hollywood, Tom Cruise mang ghi dấu với hàng loạt tác phẩm xuất sắc với nhiều giải thưởng danh giá. Ra mắt vào năm 1981 cho đến tận ngày nay, nam diễn viên vẫn rất phong độ. Hiếm diễn viên nào có thể duy trì sức hút trong suốt hơn bốn thập niên tại Hollywood như Cruise.

Tom Cruise vừa bước sang tuổi 60 vào ngày 3/7 (Ảnh: Sưu tầm)

Được tôn vinh như một biểu tượng văn hóa toàn cầu, Tom Cruise đã góp phần xây dựng nên những nhân vật đáng nhớ nhất trong lịch sử điện ảnh. Một trong số đó phải kể đến Joel Goodsen trong tác phẩm "Risky Business" vào năm 1983.

Tom Cruise vào vai chàng công tử nhà giàu bỗng thoát khỏi ách kìm kẹp khi bố mẹ đi vắng dịp cuối tuần. Cậu phá hỏng chiếc Porsche của gia đình, biến nhà mình thành ổ mại dâm để kiếm tiền sửa chữa…

Từ đây, Tom dần bộc lộ khả năng hóa thân đa dạng của mình.

Tom Cruise vào vai Joel Goodsen trong bộ phim "Risky Business". (Ảnh: Variety)

Tiếp nối thành công của "Risky Business", Tom Cruise lọt vào mắt xanh của đạo diễn nổi tiếng Martin Scorsese và được đóng vai Vincent Lauria trong phim "The color of money" cùng Paul Newman.

Mặc dù đã có chỗ đứng vững chắc trong ngành điện ảnh nhưng phải đến khi vào vai cựu chiến binh Việt Nam, Ron Kovic bị hoang tưởng trong "Bourn on the Fourth of July", Tom Cruise mới được giới phê bình ghi nhận và có nhiều đề cử giải thưởng danh giá.

Loạt phim "Mission: Impossible" là dấu ấn lớn nhất sự nghiệp điện ảnh của Tom. (Ảnh: Indianexpress)

Năm 1996, người hâm mộ chứng kiến Tom Cruise trở lại với dòng phim hành động qua loạt tác phẩm "Mission: Impossible".

Vai diễn Ethan Hunt là một trong những nhân vật khắc họa Tom Cruise rõ nhất trên màn ảnh: mạo hiểm, tài năng và cuốn hút. Loạt phim "Mission: Impossible" là dấu ấn lớn nhất sự nghiệp điện ảnh của Tom. Đặc biệt, phần phim "Mission: Impossible - Fallout (2018)" mang về doanh thu bán vé toàn cầu đạt 787 triệu USD.

Vai phụ trong phim "Magnolia" (1999) mang về cho Tom Cruise đề cử Oscar trong sự nghiệp (Ảnh:Variety)

Sau thành công của "Mission Impossible", Tom Cruise thử sức với vai phụ trong bộ phim "Magnolia" (1999). Vai diễn Frank TJ Mackey - một chuyên gia dạy cách cưa gái chuyên nghiệp nhưng lại mang tâm hồn rạn vỡ vì tuổi thơ mồ côi mẹ và bị cha ruột bỏ rơi. Diễn xuất tinh tế của đã mang lại cho ngôi sao nước Mỹ đề cử Oscar trong sự nghiệp.

"Jerry Maguire" - Vai diễn tình cảm tâm lý hiếm hoi của Tom Cruise (Ảnh:Variety)

Nổi tiếng với dòng phim hành động, ít ai biết Tom Cruise từng góp mặt trong bộ phim tình cảm tâm lý "Jerry Maguire". Anh đóng vai người đại diện cầu thủ Jerry đầy tham vọng, bỏ việc rồi lập công ty riêng, cuối cùng yêu cô đồng nghiệp xinh đẹp. Tom đã giành được Quả cầu vàng ở hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" cho màn trình diễn xuất sắc trong phim.

Tài tử người Mỹ còn chứng tỏ khả năng diễn xuất đa dạng khi vào vai một người đàn ông ích kỷ, nợ nần trong "Rain man". Tâm lý nhân vật thay đổi khi biết mình có anh trai có vấn đề về đầu óc. Đóng cùng với nam diễn viên kỳ cựu Dustin Hoffman, Tom Cruise có phần bị lép vế nhưng vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi.

Phim "Rain Man" (Ảnh: Timeout)

Tom Cruise ưa thích mạo hiểm cả trên phim và ngoài đời. Đó cũng là luôn chọn những dự án đầy tham vọng. "Edge of Tomorrow" xoay quanh vòng lặp thời gian được đặt giữa cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh. Bộ phim không chỉ đặc biệt về cốt truyện, mà bản thân Cruise cho thấy một hình ảnh khác. Anh vào vai một nhân vật không giống với bất kỳ nhân vật từng đóng trước đây: một kẻ hèn nhát và phiến diện.

Sau khi được làm việc với các huyền thoại điện ảnh như Martin Scorsese, Oliver Stone, Tom Cruise cũng có cơ hội cộng tác cùng đạo diễn Steven Spielberg. Tác phẩm khoa học viễn tưởng "Minority Report" được đánh giá là bộ phim viễn tưởng hay bậc nhất trong sự nghiệp của Cruise.

"Minority Report" (Ảnh: Sưu tầm)

Năm 2010, bộ phim hành động hài "Knight Day" đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Tom Cruise từ các dự án thách thức sang tác phẩm đậm tính giải trí. Màn tung hứng giữa Cruise và Cameron Diaz lôi cuốn khán giả với những câu thoại hài hước cùng pha hành động đẹp mắt.

Sau 36 năm, kể từ phần phim đầu tiên, Tom Cruise đã trở lại với "Top Gun: Maverick" vào năm 2022. Có thể nói đây là giấc mơ được nối dài của anh kể từ bom tấn năm 1986. "Cả đời tôi, tôi muốn làm phim, hoặc bay máy bay, hoặc đi vào không gian. Tôi muốn nhảy khỏi tòa nhà, đua xe phân khối lớn. Cuộc đời tôi được lấp đầy bởi những câu chuyện: dù là kể hay sáng tạo nên các nhân vật", nam tài tử chia sẻ.

Bom tấn mới nhất của Tom Cruise mang tên "Top Gun: Maverick" vừa cán mốc 1 tỷ USD trên toàn cầu (Ảnh: IMDB)

Sau những buổi công chiếu đầu tiên, phim nhận "cơn mưa" lời khen từ giới phê bình. Các cây bút của tạp chí Variety, Independent hay IndieWire đánh giá tác phẩm là một trong những dự án hay nhất trong sự nghiệp diễn xuất hơn 40 năm của Tom Cruise.

Bởi "Top Gun: Maverick" chính là tuyên ngôn về phong cách sống và làm phim của Tom Cruise. Christopher McQuarrie, biên kịch bộ phim nhấn mạnh: "Tom Cruise luôn có một mục tiêu duy nhất trong nghề. Đó là khi chinh phục xong một cột mốc, anh ấy phải tìm thêm một cột mốc khác để theo đuổi".

Ở tuổi 60, Tom Cruise vẫn tiếp tục thử thách bản thân với những dự án phim đầy tham vọng và không ngừng chinh phục các đỉnh cao. Mới đây, vào đúng dịp sinh nhật, nam tài tử đón nhận tin vui "Top Gun: Maverick" đã chính thức cán mốc doanh thu 1 tỷ USD trên toàn cầu.

Theo Variety/NY Post