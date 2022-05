Tom Cruise: "Tôi mạo hiểm tính mạng đóng phim thì sao? Đó là nghề của tôi!"

Tom Cruise và bạn diễn Jennifer Connelly quảng bá phim "Top Gun: Maverick" ở LHP Cannes (Ảnh: The Guardian).

Xuất hiện tại một cuộc hội thảo tổ chức tại Liên hoan phim Cannes (Pháp), Tom Cruise lần đầu tiên thể hiện thái độ trước việc mọi người thường hỏi quá nhiều về chuyện anh sẵn sàng mạo hiểm bản thân mình để thực hiện những pha hành động nguy hiểm.

Nam tài tử 59 tuổi nói: "Không ai hỏi vũ công Gene Kelly rằng tại sao ông ấy cứ tự mình nhảy múa trong suốt sự nghiệp như thế. Tôi mạo hiểm tính mạng đóng phim thì sao? Đó là nghề của tôi! Tôi luôn nghĩ xem còn có điều gì đó mình có thể làm để nới rộng cách thức mình biểu đạt nghệ thuật diễn xuất.

Tôi luôn tự hỏi làm thế nào mình có thể khiến khán giả đắm mình trong một bộ phim hành động? Làm thế nào mình có thể giúp khán giả giải trí? Tôi là một ngôi sao điện ảnh, nên những gì tôi làm là để phục vụ tốt nhất cho công việc mà tôi theo đuổi.

Khi thực hiện một bộ phim, tôi cố gắng sử dụng tất cả những kỹ năng mình có, mọi kiến thức mình biết, mọi kỹ năng và kiến thức mà các cộng sự của mình sở hữu, và cả thế mạnh của màn ảnh rộng ngoài rạp chiếu nữa... Làm phim là một trải nghiệm phi thường đối với tôi, bởi tôi học được nhiều điều về con người, về công việc, về nghệ thuật từ đó".

Tom Cruise nhận Cành Cọ Vàng danh dự ở Liên hoan phim Cannes

Tài tử Tom Cruise đã được Ban Tổ chức LHP Cannes trao Cành Cọ Vàng danh dự sau lễ công chiếu phim "Top Gun: Maverick" - bộ phim mới nhất của anh.

Giải Cành Cọ Vàng danh dự là một sự ghi nhận của Ban Tổ chức Liên hoan phim Cannes dành cho những tài năng điện ảnh có đóng góp đặc biệt trong lĩnh vực điện ảnh, nhưng lại chưa từng giành giải thưởng lớn ở các kỳ liên hoan phim tổ chức tại Cannes.

Tài tử Tom Cruise đã được ban tổ chức LHP Cannes trao Cành Cọ Vàng danh dự sau lễ công chiếu phim "Top Gun: Maverick" - bộ phim mới nhất của anh (Ảnh: The Guardian).

Với bộ phim mới nhất - "Top Gun: Maverick", Tom Cruise đã khiến khán giả xôn xao bởi sau 36 năm, diện mạo của nam tài tử hầu như không thay đổi.

Ở tuổi 59, anh đảm nhận lại vai phi công Pete Mitchell, biệt danh Maverick, trong phần phim tiếp theo của "Top Gun" (1986). Dù thời gian trôi qua đã gần 4 thập kỷ, nhưng Tom Cruise trông vẫn hấp dẫn như xưa, anh thể hiện phong độ đỉnh cao khi trở lại với vai diễn trứ danh trong sự nghiệp.

Trong phần phim mới, Maverick làm nhiệm vụ người hướng dẫn cho các phi công trẻ, để họ tham gia thực hiện một sứ mệnh quan trọng.

Bộ phim "Top Gun" ra mắt hồi năm 1986 đã rất thành công ngoài phòng vé, góp phần xác lập vị thế vững chắc cho Tom Cruise trong nhóm sao hạng A tại Hollywood. "Top Gun" (1986) từng thu về doanh số phòng vé 356 triệu USD, dù kinh phí đầu tư thực hiện chỉ 15 triệu USD. Bộ phim đã trở thành tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất hồi năm 1986.

"Top Gun" là bộ phim thứ 8 trong sự nghiệp của Tom Cruise, về sau này nam tài tử nổi tiếng của Hollywood còn xuất hiện trong những bộ phim ăn khách khác, như seri phim "Mission: Impossible", "War Of The Worlds", "Rain Man", "A Few Good Men", "Jerry Maguire" và "Days Of Thunder".

Dàn máy bay nhào lộn đón Tom Cruise đến dự LHP Cannes (Video: France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur).

"Top Gun: Maverick" vốn được lên kế hoạch ra rạp từ nhiều năm trước, nhưng đạo diễn vốn đồng hành với dự án lúc ban đầu - ông Tony Scott đã qua đời hồi năm 2012. Ông Tony Scott cũng từng là đạo diễn của "Top Gun" (1986).

Sau khi ông Tony Scott qua đời, dự án phim bị ngưng trệ một thời gian dài. Tới năm 2018, dự án mới được khởi động trở lại, nhưng kế hoạch làm phim lại bị trì hoãn thêm lần nữa vì đại dịch Covid-19. Tới năm nay, "Top Gun: Maverick" mới có thể chính thức ra rạp.

Tom Cruise học lái chiến đấu cơ và tập thể hình khắc nghiệt để quay "Top Gun: Maverick"

Vốn luôn tự tin là tài tử dám tự đảm nhận mọi pha hành động nguy hiểm, không cần diễn viên đóng thế, với "Top Gun: Maverick", Tom Cruise đã đi học để có thể điều khiển chiến đấu cơ. Sau khi dự án chính thức được khởi động trở lại hồi năm 2018 với những kế hoạch rõ ràng, chắc chắn, Tom Cruise đã ngay lập tức đi học lái chiến đấu cơ.

Tom Cruise muốn bản thân thực sự có những kỹ năng cần thiết trong việc điều khiển chiến đấu cơ khi nhập vai Maverick lần này.

Dù thời gian trôi qua đã gần 4 thập kỷ, nhưng Tom Cruise trông vẫn hấp dẫn như xưa, anh thể hiện phong độ đỉnh cao khi trở lại với vai diễn trứ danh trong sự nghiệp (Ảnh: Daily Mail).

Nam diễn viên muốn đảm bảo những cảnh quay điều khiển chiến đấu cơ trong phim phải chân thực nhất có thể, để ngay cả các lính phi công khi xem bộ phim này cũng không chỉ ra được những thiếu sót không đúng với thực tế. Muốn như thế, diễn viên cần phải thực sự học và hiểu về hoạt động điều khiển chiến đấu cơ.

Với "Top Gun: Maverick", Tom Cruise có lợi thế là vốn đã có bằng lái máy bay, đã nhiều lần điều khiển những chiếc máy bay cỡ nhỏ, nên việc học tập để có những kỹ năng cơ bản của một người lính không quân không phải là "nhiệm vụ bất khả thi" đối với anh.

Trước đó, với phim "Mission: Impossible - Fallout" (2018), Tom Cruise đã đi vào lịch sử điện ảnh khi thực hiện cú nhảy từ máy bay ở độ cao 7.600 mét, trước đây, vốn chưa có diễn viên nào thực hiện một cú nhảy nguy hiểm như vậy cho một cảnh phim.

Trong phần phim mới, nhân vật Maverick làm nhiệm vụ người hướng dẫn cho các phi công trẻ, để họ tham gia thực hiện một sứ mệnh quan trọng (Ảnh: The Guardian).

Trong "Top Gun: Maverick", nam diễn viên Miles Teller vào vai phi công trẻ Bradley Bradshaw. Bradley Bradshaw là con trai của phi công Nick Bradshaw - người từng là chiến hữu thân thiết của Maverick. Bradley liền trở thành học trò cưng của Maverick.

Chia sẻ về vai diễn trong "Top Gun: Maverick", nam diễn viên Miles Teller tiết lộ rằng các nam diễn viên nhập vai phi công trong phim đã phải luyện tập rất "khủng khiếp" trong "trại huấn luyện" mà Tom Cruise mở ra. Tom Cruise đòi hỏi các nam diễn viên phải có được hình thể lý tưởng nhất khi lên phim. Với dự án phim này, Tom Cruise vừa đóng vai trò nam chính vừa là nhà sản xuất của phim.

Với "Top Gun: Maverick", Tom Cruise có lợi thế là vốn đã có bằng lái máy bay (Ảnh: The Guardian).

Nam diễn viên Miles Teller cho hay: "Tất cả chúng tôi đều trở thành phiên bản của Tom Cruise. Anh ấy thúc đẩy chúng tôi vượt qua quá trình tập luyện, tôi thấy những gì mà chúng tôi trải qua giống như là vào trại huấn luyện tập trung do Tom Cruise mở ra vậy, chúng tôi đều cần phải có hình thể săn chắc, ấn tượng nhất để phục vụ cho bộ phim.

Chúng tôi không chỉ đơn giản là đi vào phòng luyện tập thể hình rồi đẩy tạ thôi đâu, mà còn phải tập lái máy bay trong vòng 3 tháng trước khi bắt đầu tham gia ghi hình. Thực sự chúng tôi đã phải trải qua một quá trình vắt kiệt sức lực, đòi hỏi rất nhiều sự nỗ lực cả về thể chất và tinh thần mới có thể thực hiện xong bộ phim này".

Tom Cruise từ lâu vốn đã được biết đến bởi những sự chuẩn bị kỳ công mỗi khi tham gia một dự án phim. Với dự án phim "Top Gun: Maverick", Tom Cruise cho biết: "Tôi đã tự mình lên một chương trình đặc biệt dành cho các bạn diễn của tôi, để ít nhất họ có thể biết sơ qua về cách lái máy bay chiến đấu.

Chính tôi là người tham gia hướng dẫn họ cách điều khiển phi cơ và nhiều thứ khác, đặc biệt là giúp họ có được sự tự tin khi ngồi vào trong buồng lái".