Tom Cruise tiếp tục gây bất ngờ khi đóng cảnh nhảy dù rất điêu luyện

Ngày 28/7, cánh săn ảnh đã thấy ngôi sao phim hành động Tom Cruise thực hiện những cảnh quay mạo hiểm cho bộ phim Nhiệm vụ bất khả thi phần 8. Nam diễn viên 60 tuổi làm việc rất nghiêm túc cùng với ê kíp tại vùng nông thôn nước Anh.

Trong một cảnh quay mạo hiểm, Tom Cruise đã nhảy khỏi một ngọn núi và nhảy dù xuống đất an toàn. Siêu sao người Mỹ mặc đồ bảo hộ và đội mũ bảo hiểm cẩn thận trước khi thực hiện cảnh quay. Anh cũng dành nhiều thời gian bàn bạc cùng ê kíp trước khi thực hiện cảnh quay mạo hiểm.

Tom Cruise nhảy dù tại trường quay ngày 28/7 (Ảnh: Splash News).

Ngôi sao từng được đề cử giải Oscar tỏ ra là người khá cầu toàn. Khi vừa thực hiện xong một cảnh quay nhảy dù, do không cảm thấy hài lòng, anh lập tức lên trực thăng tới đỉnh núi để thực hiện lại cảnh quay này.

Mặc dù vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60, Tom vẫn khẳng định rằng anh không có ý định từ bỏ việc đóng các pha hành động nguy hiểm của mình. Đây không phải là lần đầu Tom Cruise tự đóng những cảnh mạo hiểm không nhờ tới diễn viên đóng thế.

Tom Cruise lịch lãm đi quảng bá phim (Video: Storm Shadow Crew).

Vào tháng 9 năm ngoái, cánh săn ảnh đã thấy Tom Cruise thực hiện một pha nhào lộn trên tàu sau khi nhảy dù từ trực thăng đầy táo bạo ở Derbyshire, Anh. Đó là những cảnh quay cho bộ phim Nhiệm vụ bất khả thi phần mới nhất.

Trước đó, Tom Cruise đã nhảy dù bốn lần để đảm bảo đạo diễn Christopher McQuarrie có được cảnh quay hoàn hảo ở Lake District, Anh. Nam diễn viên cũng tự thực hiện cảnh đu bám vào một đoàn tàu đang chạy trong cảnh quay ở Yorkshire, Anh.

Tom Cruise lên trực thăng để chuẩn bị quay cảnh nhảy dù (Ảnh: Splash News).

Tom Cruise không chỉ là diễn viên chính mà còn là nhà sản xuất của phim Nhiệm vụ bất khả thi phần 7 và phần 8. Mới đây anh đã xin được cấp phép để thực hiện những cảnh quay cho phim Nhiệm vụ bất khả thi phần 8 bên trong tu viện Westminster ở London, Anh.

Một nguồn tin nói với The Sun rằng: "Khi Tom muốn quay cảnh bên trong một nhà thờ cho bộ phim Nhiệm vụ bất khả thi phần mới nhất, đó phải là tu viện Westminster. Tu viện nổi tiếng này đã từ chối hầu hết mọi yêu cầu quay phim. Vì vậy, khi họ đồng ý cho đoàn làm phim của Tom vào quay bên trong tu viện, đó là điều đáng kinh ngạc. Đó sẽ là một địa điểm quay phim rất đặc sắc và giúp bộ phim gây tiếng vang lớn. Tất nhiên, ngân sách cho cảnh quay cũng sẽ là rất "khủng" nhưng tham vọng của nhà sản xuất còn lớn hơn".

Nhiệm vụ bất khả thi phần 7 và phần 8 đều gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình làm phim do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Bộ phim Nhiệm vụ bất khả thi phần 7 từng được dự kiến phát hành vào tháng 7/2021 nhưng đã bị lùi ngày công chiếu tới tháng 7/2023.

Việc sản xuất bộ phim thứ 7 - do Christopher McQuarrie làm đạo diễn - bắt đầu ở Venice, Italy vào tháng 2/2020 nhưng bị tạm dừng do đại dịch Covid-19 và cuối cùng đoàn làm phim chuyển sang quay những cảnh mới tại Anh.

Nhiệm vụ bất khả thi phần 8 dự kiến sẽ được công chiếu vào tháng 7/2023 nhưng đã bị lùi ngày ra mắt tới tháng 7/2024.

Tom Cruise (bên phải) bàn bạc với ê kíp trước cảnh quay (Ảnh: Splash News).

Tom Cruise được khán giả Việt Nam yêu thích qua loạt phim ăn khách Nhiệm vụ bất khả thi. Năm 1996 là năm đầu tiên mà Nhiệm vụ bất khả thi ra mắt khán giả. Tới nay, Tom Cruise đã ra mắt 6 phần của bộ phim "bom tấn" này.

Là ngôi sao hạng A nhưng Tom Cruise vẫn tự mình thực hiện rất nhiều cảnh mạo hiểm trong các phần phim Nhiệm vụ bất khả thi. Ở tuổi 60, nam diễn viên đình đám khiến người hâm mộ "thót tim" khi thấy anh diễn cảnh mạo hiểm.

Tom Cruise từng tự mình leo trèo bên ngoài tòa nhà chọc trời Burj Khalifa ở Dubai, buộc mình vào máy bay cất cánh, nhảy ra khỏi máy bay để thực hiện một pha nhảy dù mà không có hiệu ứng đặc biệt hay thủ thuật nào.

Đoàn làm phim của Tom Cruise tiết lộ, các cảnh quay mạo hiểm không phải chỉ quay một lần là đạt. Vì thế, nam diễn viên từng thực hiện động tác nhảy hơn 100 lần để có được cảnh quay vừa ý.

Tom Cruise chia sẻ, anh luôn tập huấn kỹ càng cho các cảnh mạo hiểm. Tuy nhiên trước mỗi cảnh quay, anh vẫn cảm thấy căng thẳng: "Bất kể bạn tập luyện bao nhiêu hay bạn đã làm gì thì luôn có rất nhiều thứ đầy thử thách. Thật là tuyệt khi cố gắng làm điều đó", Tom Cruise nói.

Tom Cruise là một trong những nam diễn viên hàng đầu Hollywood. Anh nổi tiếng với nhiều bộ phim ăn khách như Rain Man, Jerry Maguire, Vanilla Sky, Nhiệm vụ bất khả thi, The Last Samurai, Knight and Day.... Nam diễn viên kỳ cựu sở hữu khối tài sản ước chừng lên tới 600 triệu USD và hàng loạt giải thưởng điện ảnh danh giá.

Tom Cruise đón công nương Anh tới xem phim (Video: The Royal Family Channel).

Mới đây, bộ phim "bom tấn" Top Gun: Maverick của Tom Cruise ra mắt vào tháng 5/2022 và gặt hái những thành công vang dội. Tính tới thời điểm hiện tại, bộ phim đã đạt doanh thu phòng vé 1,288 tỷ USD trên toàn thế giới. Đây là bộ phim đạt doanh thu cao nhất năm 2022 và là bộ phim có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp điện ảnh của Tom Cruise.

Theo một báo cáo mới từ tờ Variety, nam diễn viên 60 tuổi dự kiến sẽ nhận được mức lương khổng lồ từ 100 triệu USD trở lên nhờ thành công ấn tượng về doanh thu của Top Gun: Maverick. Khoản thu này sẽ bao gồm tiền cát sê trả trước cho Tom cũng như phần trăm lợi nhuận từ doanh thu phòng vé.

Tom Cruise được cho là đã được trả trước một khoản cát sê khá khiêm tốn là 13 triệu USD nhưng do bộ phim rất thành công về doanh thu nên anh kiếm được nhiều tiền hơn sau khi bộ phim ra rạp. Theo Variety, nam diễn viên hiện đang có một thỏa thuận tương tự được sắp xếp cho hai phần tiếp theo trong loạt phim ăn khách Nhiệm vụ bất khả thi.