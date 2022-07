Tom Cruise là ngôi sao Hollywood được trả thù lao cao nhất năm 2022

Sau 40 năm hoạt động trong làng giải trí, Tom Cruise vẫn khẳng định được vị trí và năng lực của mình khi chiếm vị trí đầu bảng danh sách những ngôi sao ăn khách và kiếm tiền giỏi nhất Hollywood.

Ở tuổi 60, Tom Cruise đã bước lên ngôi đầu top nam diễn viên có thu nhập cao nhất năm 2022, theo thống kê của tờ Variety. Theo đó, Tom Cruise nhận mức lương 100 triệu USD cộng với phần trăm lợi nhuận từ dự án Top Gun: Maverick (Phi công siêu đẳng Maverick).

Tài tử Tom Cruise là nghệ sĩ nhận cát-sê cao nhất Hollywood năm 2022 (Ảnh: News).

Gần đây, bộ phim Top Gun: Maverick mà anh đảm nhận vai nam chính và sản xuất phim đã thành công rực rỡ về doanh thu.

Tom Cruise từng phản đối và không muốn quay trở lại với nhân vật Pete "Maverick" Michell nhưng cuối cùng, anh vẫn đồng ý thực hiện phần phim này và giành sự ủng hộ của khán giả từ diễn xuất tuyệt vời cùng những pha hành động đẹp mắt.

Top Gun: Maverick đạt con số 1,2 tỷ USD doanh thu phòng vé toàn cầu và là một trong những dự án điện ảnh có doanh thu thương mại lớn nhất năm 2022. Đây cũng là tác phẩm có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp của tài tử sinh năm 1962.

Ở tuổi 60, Tom Cruise vẫn đam mê thực hiện những pha hành động mạo hiểm (Ảnh: DM).

Ngoài ra, tài tử nổi tiếng còn có hai bộ phim sắp ra mắt đang được mong chờ từ series phim ăn khách Mission: Impossible (Nhiệm vụ bất khả thi). Theo một số nguồn tin, Tom Cruise nhận thù lao khoảng 12-14 triệu USD cho mỗi phim cộng với phần trăm doanh thu phòng vé của mỗi phim.

Xếp sau Tom Cruise trong danh sách của tờ Variety là Will Smith - ngôi sao gây sốc tại lễ trao giải Oscar 2022 với cái tát đi vào lịch sử lễ trao giải. Will Smith được trả 35 triệu USD từ phim hành động giật gân Emancipation bắt đầu bấm máy tại New Orleans mùa hè 2021 nhưng bị hoãn tới năm 2023 mới phát hành. Tính đến thời điểm này, Men In Black 3 (năm 2012) vẫn là bộ phim mang về cho Will Smith thù lao cao nhất - 100 triệu USD.

Will Smith đứng thứ 2 trong danh sách nghệ sĩ nhận cát-sê cao nhất Hollywood năm 2022 (Ảnh: News).

Dwayne 'The Rock' Johnson - ngôi sao nhiều năm giữ danh hiệu ngôi sao nhận cát-sê cao nhất Hollywood năm nay tụt xuống vị trí thứ 4 trong danh sách (Ảnh: Pinterest).

Dwayne 'The Rock' Johnson, ngôi sao 50 tuổi nhiều năm liền dẫn đầu danh sách những diễn viên có thu nhập cao nhất Hollywood, theo thống kê của Forbes lần này chỉ xếp thứ 4 với thù lao 22,5 triệu USD từ bom tấn sắp ra rạp Black Adam.

Những cái tên trong danh sách diễn viên được trả lương ngất ngưởng tại Hollywood đều khá quen thuộc như: Leonardo DiCaprio (cát sê 30 triệu USD từ phim Killers of The Flower Moon), Brad Pitt (30 triệu USD từ phim Formula 1 Drama), Chris Hemsworth trong Extraction 2, Denzel Washington với Equalizer 3, Vin Diesel của Fast X, Joaquin Phoenix của Joker 2), Tom Hardy của Venom 3, Will Ferrell và Ryan Reynolds của Spirited đều nhận 20 triệu USD.