Sáng 22/4, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức tọa đàm Hình thành thói quen đọc sách cho trẻ kết hợp trao giải hội thi Lớn lên cùng sách lần 8 và Văn hay chữ tốt lần 23, năm 2022 - 2023. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 - năm 2023.

Buổi tọa đàm có sự góp mặt của Thạc sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An cùng các đại sứ văn hóa đọc nhiệm kỳ 2023 - 2024, gồm: Á hậu Thúy Vân - Nhà sáng lập Quỹ Inspired By SHE; em Bùi Lưu Bảo Khánh - học sinh lớp 8, Giải nhất hội thi "Lớn lên cùng sách" lần 8; Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt - nguyên Giám đốc - Tổng Biên Tập của Nhà xuất bản Trẻ; tác giả Trung Nghĩa - chủ nhân của nhiều đầu sách văn hóa, thể thao, du ký...

Các diễn giả tại tọa đàm "Hình thành thói quen đọc sách cho trẻ" (Ảnh: Mộc Khải).

Trả lời câu hỏi tại tọa đàm, Thạc sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An cho rằng để hình thói quen đọc sách cho trẻ em, người lớn đóng vai trò rất quan trọng.

"Khi các em nhỏ đã biết tiếp thu về ngôn ngữ, người lớn cần tạo cho các bé niềm yêu thích đọc sách qua nhiều hoạt động. Tôi từng thấy có gia đình tổ chức "lễ rước sách" khi mua cho con một quyển sách mới, khiến con cảm thấy sách là một điều quý giá. Từ 3 đến 6 tuổi có thể nói là giai đoạn vàng cho trẻ tiếp thu", Thạc sĩ Hòa An chia sẻ.

Nói về việc hình thành thói quen đọc sách cho trẻ, Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt cho rằng cha mẹ nên tạo điều kiện cho các con chủ động tiếp cận, lựa chọn các đầu sách để đọc.

Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt (Ảnh: Mộc Khải).

Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt nói: "Cha mẹ nên đưa con đến nhà sách, cho bé thoải mái chọn lựa vì chuyện đọc phù hợp với tâm lý từng lứa tuổi. Chỉ khi nào bé chọn những cuốn sách không phù hợp thì cha mẹ hãy góp ý".

Nữ tiến sĩ cũng cho rằng nhà trường đã góp phần hình thành và phát triển thói quen đọc sách ở các em nhỏ, khi cho ra đời tiết đọc sách. Bà Nguyệt cũng cho biết theo khảo sát chuyên môn, nhiều em đã nhận định được việc đọc sách đem lại nhiều lợi ích. Bà hy vọng theo thời gian, thói quen và văn hóa đọc sách sẽ ngày càng phát triển.

Nhiều học sinh dự tọa đàm "Hình thành thói quen đọc sách cho trẻ" (Ảnh: Mộc Khải).

Ngoài mang lại những giải đáp và lời khuyên về vấn đề hình thành văn hóa đọc cho trẻ, sự kiện lần này còn là dịp trao thưởng cho 46 cá nhân đoạt giải tại hội thi "Lớn lên cùng sách" lần 8 và 44 cá nhân đoạt giải "Văn hay chữ tốt" lần 23.