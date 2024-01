Thay đổi bản thân với cuốn sách "Nhận biết chính mình, bình an sẽ tới"

Cuốn sách "Nhận biết chính mình, bình an sẽ tới" của tác giả Tạ Ngọc Hoàng Phú (bút danh Ty Xin) (Ảnh: Hoàng Phú).

Sách gồm bốn phần với 56 bài viết, được tác giả viết trong một năm sau quá trình quan sát, trải nghiệm cuộc sống của bản thân. Tác giả cho biết vì cảm ngộ những hoàn cảnh xung quanh, cô trưởng thành hơn, thấu hiểu và biết điều chỉnh bản thân để sống tốt hơn.

"Nếu giữ những bài học đó cho riêng mình thì thật ích kỷ vì nhiều người vẫn trăn trở, loay hoay với đời, tôi muốn chia sẻ, biết đâu chạm vào điều họ cần và giúp được ai đó vượt qua trở ngại cuộc sống", tác giả Hoàng Phú cho biết.

Các câu chuyện Tạ Ngọc Hoàng Phú nêu trong sách khá gần gũi, là những tình huống bất kỳ ai cũng có thể gặp trong cuộc sống như sự cô đơn, không đủ may mắn, tổn thương về tinh thần, cách tự tạo động lực và trân trọng bản thân, sự chuyển hóa và chữa lành… Những chuyện rất đời mà đâu đó người đọc sẽ nhìn thấy hình bóng của mình trong mỗi trang sách.

Tác giả chia sẻ nhiều về góc nhìn cuộc sống nhân sinh qua chính trải nghiệm của bản thân. Câu chuyện mà nhiều người cho rằng may mắn là do số mệnh, là do ông trời ban tặng.

Ví như khi bị hỏng xe giữa đường, người lạc quan sẽ nghĩ may quá không bị tai nạn, may vì xe hư ở đoạn đường đông người nên có thể nhờ giúp đỡ. Người bi quan sẽ đổ lỗi cho mình xui xẻo, lại tốn tiền sửa xe… mà quên rằng, may mắn chỉ xuất hiện khi có cái nhìn tích cực với đời, cùng với những nguồn lực, kinh nghiệm, kỹ năng, nhận thức được trau dồi theo năm tháng, để áp dụng khi cơ hội xuất hiện.

Tác giả Tạ Ngọc Hoàng Phú (Ảnh: Hoàng Phú).

Phần mở đầu, tác giả Hoàng Phú viết: "Chúng ta từng là những đứa trẻ hồn nhiên vô tư với đời mặc dù hoàn cảnh sống có đủ đầy hay thiếu thốn. Ánh nhìn với mọi vật xung quanh luôn là sự tò mò, háo hức đầy thú vị. Càng trưởng thành, sự lo lắng càng thường trực. Ngay cả trong hoàn cảnh bình thường, chúng ta cũng có thể u uất, buồn chán chỉ vì một sự việc rất nhỏ nào đó.

Cuộc sống là gì? Có người nói: 'Cuộc sống là một cuộc đua, ở đó ai cũng phải cố gắng chạy về đích', cũng có người cho rằng: 'Cuộc sống là một cuộc dạo chơi, ở đó con người tự do khám phá vô vàn điều hay'. Thực tế, cuộc sống là một cuộc hành hương không ngừng để tiến về phía trước. Mỗi người sẽ có định nghĩa riêng cho mình. Khó khăn hay hạnh phúc đều nằm trong sự trải nghiệm của mỗi cá nhân".

Cơ duyên viết cuốn sách này cũng được tác giả Hoàng Phú khéo léo nhắc đến. Tác giả cho biết điều bản thân tâm đắc nhất là chuyển được trải nghiệm của mình vào từng trang sách. Đó cũng chính là con đường cảm ngộ, là thứ mà bản thân vẫn nhìn, nhắc nhở và thực hành mỗi ngày.

"Tôi biết ai rồi cũng tới đoạn tự tìm hiểu để chuyển hóa bản thân và tôi tổng hợp vào hành trình nhận biết bản thân một cách đơn giản nhất. Giàu có không khó, bình an vô sự mới khó, ăn chơi không khó, tự do tự tại mới khó. Thực ra, bình an ở trong tim", nữ tác giả chia sẻ.

"Khi bị ảo tưởng ru ngủ, thực tế sẽ đánh thức bạn bằng những nỗi đau", tác giả Hoàng Phú chia sẻ (Ảnh: Hoàng Phú).

Một trong những bài học bổ ích và sâu sắc mà tác giả đưa vào cuốn sách là sự chuyển hóa và chữa lành - loại năng lực tồn tại trong tâm thức mỗi người mà họ không hay biết.

Tác giả viết: "Có rất nhiều phương pháp dọn dẹp tâm hồn để không tích tụ thành vết thương sâu, để màu sắc cuộc sống được lấp đầy khoảng trống. Dù chọn phương pháp nào, bản thân bạn phải thực sự vui và ý nghĩa để có thể duy trì nó mỗi ngày bạn nhé. Chỉ cần kiên trì, mọi khó khăn sẽ chẳng thể nào ngăn đường cản lối bạn chạm tới cuộc sống ý nghĩa mà bạn mong muốn".

Tác giả Tạ Ngọc Hoàng Phú, 37 tuổi, sinh ra tại Bình Định. Cô tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Kinh tế TPHCM và là thành viên thường trực của dự án phi lợi nhuận "Thư viện Ước mơ - Library Of Dreams". Đây là một dự án thư viện sáng tạo dành cho trẻ em Việt Nam ở những vùng còn khó tiếp cận với sách và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo. Đến năm 2023, dự án đã xây dựng 237 thư viện ở khắp các tỉnh thành trên cả nước.