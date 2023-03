Thanh Hà: "Ước được gặp Phương Uyên năm 18 tuổi"

Đêm nhạc Nỗi nhớ và Thanh xuân diễn ra ngày 4/3 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Tiết mục mở đầu với sự xuất hiện của ba nữ ca sĩ hải ngoại Ngọc Anh 3A - Thanh Hà - Thu Phương với bản mash-up Trời còn mưa mãi - Hỡi người tình - Bên em là biển rộng, khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với âm nhạc do Nguyễn Hữu Vượng dàn dựng và dành cho các nghệ sĩ những tràng pháo tay không ngớt.

Thanh Hà hát da diết trên sân khấu (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Là ca sĩ đầu tiên hát đơn, Thanh Hà xuất hiện lộng lẫy. Chị da diết hát về tâm tình của phụ nữ khi yêu, khi thì Yêu như chưa từng yêu, Không quan tâm ngày mai ra saovới Đừng hỏi ngày mai (Phương Uyên) , khi thì rộn ràng, rực cháy với Tàn tro rồi lại vương vấn đầy sự nuối tiếc, day dứt với Giá như mình đừng yêu nhau (Phương Uyên). Ngoài những bản hit một thời, Thanh Hà còn mang đến các ca khúc mới như Tình lỡ và Càng yêu càng sai.

"Cháy" hết mình trên sân khấu nhưng Thanh Hà lại e dè khi trò chuyện. Khi được MC Lê Anh hỏi: "Chị sẽ làm điều gì nếu được quay trở lại tuổi 18?. Thanh Hà bẽn lẽn trả lời: "Tôi ước có thể gặp người tình bây giờ từ thuở ấy". Nữ ca sĩ cho biết chị hát hay nhất những ca khúc buồn nhưng cuộc đời chị giờ không còn buồn nữa và đã hết… "sợ yêu".

Dịp này, Phương Uyên cũng từ Mỹ về để song hành với Thanh Hà. Chị lặng lẽ ở cánh gà, quan tâm chăm sóc cho Thanh Hà từ những điều nhỏ bé nhất. Trong những buổi tập, chị luôn đứng một góc quan sát để động viên tinh thần và sẵn sàng dành cho bạn đời những lời góp ý về chuyên môn. Phương Uyên - Thanh Hà làm đám cưới tại Mỹ hồi tháng 9/2022 sau gần một năm hẹn hò và từ đó luôn như hình với bóng.

Thanh Hà ước được gặp Phương Uyên sớm hơn (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Hát về thời đẹp nhất của mình với ca khúc Thời em đẹp nhất, Thu Phương cũng gợi nhớ về thời đẹp nhất của nhiều khán giả. Sau màn biểu diễn cắm hoa nghệ thuật trên sân khấu để dành tặng Thu Phương và các khán giả nữ nhân dịp 8/3, nghệ nhân Hoàng Khánh cho biết ca khúc của nữ ca sĩ gắn liền với thời thanh xuân đẹp nhất của mình và những dấu mốc trong nghệ thuật của chị cũng gắn với bước trưởng thành của anh.

Nữ ca sĩ gốc Hải Phòng vô cùng tâm đắc với bản phối Ngày không tên do Nguyễn Hữu Vượng làm cho mình để thể hiện trong chương trình này. Tuy nhiên, nữ ca sĩ gây thích thú với khán giả nhất lại là màn cover bản hit Waiting for you của MONO - em trai Sơn Tùng M-TP. Tiết mục mang đến không khí mới lạ cho chương trình khi Thu Phương với phần hỗ trợ của Rapper Dr Peem đã làm khán giả phấn khích, liên tục vỗ tay và hát theo. Kết thúc màn trình diễn này, Thu Phương thở mạnh từng cơn và nói "tôi cũng đến chịu bản thân rồi" khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Thu Phương gợi nhớ về thời đẹp nhất của nhiều khán giả (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Tùng Dương song ca với Thu Phương (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Nữ ca sĩ nói mình ngẫu hứng hát một đoạn Waitting for you khi trao giải cho MONO trong lễ trao giải Lànsóngxanh nhưng không ngờ lại được hưởng ứng rất tích cực. Chị tự nhận mình đã nhiều tuổi, không còn phù hợp với những ca khúc trẻ như vậy nhưng vì giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng "dụ" nên đã làm liều. Trong chương trình, chị còn ngẫu hứng chế lời See tìnhcủa Hoàng Thùy Linh và cho biết sẽ thể hiện ca khúc này nếu có cơ hội.

Ca sĩ Ngọc Anh 3A gây ấn tượng với Đêm buồn, Yêu anh và Mẹ. Còn Tùng Dương được khán giả cổ vũ nồng nhiệt khi thể hiện Em nghĩ gì khi mùa xuân đến, Nếu là nữ biết đâu anh là em, Mẹ tôi, Hy vọng, Ngày chưa giông bão…

Ngọc Anh 3A song ca với Tùng Dương (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Ngoài những ca khúc da diết về tình yêu, phụ nữ gắn với thanh xuân của nghệ sĩ và nhiều thế hệ khán giả, đêm nhạc Nỗi nhớ vàThanh xuân còn có những sự kết hợp chưa từng có trên sân khấu thủ đô, mang lại những món ăn tinh thần mới lạ cho khán giả. Tùng Dương cho thấy sự ứng biến linh hoạt của mình khi song hành với ba đàn chị đều có giọng hát da diết, đằm thắm sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống cá nhân.

Bản song ca Sợ yêu với Thanh Hà, Thôi anh hãy về với Thu Phương và đặc biệt bản mashup Ôi quê tôi - Cánh diều với Ngọc Anh, Tùng Dương ngày càng chứng tỏ giọng hát nội lực và dù bài hát không phải là sở trường nhưng khi anh được giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng thử thách hòa giọng với các ca sĩ đàn chị thì anh đều có thể làm tốt nhất có thể. Chương trình níu chân khán giả đến nửa đêm và kết thúc bằng ca khúc Nắng có còn xuân do Tùng Dương, Thu Phương và Ngọc Anh thể hiện.