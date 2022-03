Tay trống của Foo Fighters qua đời với quả tim nặng gấp đôi người thường

Hoạt động khám nghiệm cho thấy rằng trái tim của Hawkins nặng ít nhất 600 gram (Ảnh: New York Post).

Theo thông tin mới nhất được đưa ra sau hoạt động khám nghiệm tử thi, tay trống Taylor Hawkins có trái tim nặng gấp đôi khối lượng trung bình trái tim của một người đàn ông ở cùng độ tuổi (thường chỉ nặng ở mức từ 300 - 350 gram).

Hoạt động khám nghiệm cho thấy rằng trái tim của Hawkins nặng ít nhất 600 gram. Vào thứ 6 tuần trước, tay trống Taylor Hawkins được tìm thấy trong tình trạng đã qua đời bên trong một phòng khách sạn ở Bogota, Colombia.

Trong phòng khách sạn mà Taylor Hawkins lưu lại, người ta còn tìm thấy nhiều chất gây nghiện. Thông tin này được nhà chức trách tại Colombia đưa ra với giới truyền thông.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự ra đi của tay trống Taylor Hawkins là do bị trụy tuần hoàn. Dù vậy, nguyên nhân dẫn tới việc Hawkins bị trụy tuần hoàn vẫn chưa thể kết luận một cách chính xác.

Dave Grohl (trái) và Taylor Hawkins trong một buổi biểu diễn ở Santiago, Chile ngày 20/3 vừa qua (Ảnh: New York Post).

Sự ra đi của tay trống Taylor Hawkins đã để lại rất nhiều niềm thương tiếc đối với khán giả yêu mến nhóm nhạc rock Foo Fighters cùng những bản hit đình đám của nhóm như "My Hero", "Learn to Fly", "Best of You"...

Trong cuốn hồi ký "The Storyteller" ra mắt hồi năm ngoái, trưởng nhóm Foo Fighters - nghệ sĩ guitar Dave Grohl (53 tuổi) đã từng viết về tình cảm gắn bó với tay trống Hawkins. Grohl gọi Hawkins là "người anh em được sinh ra bởi một bà mẹ khác, là người bạn thân nhất, là một chiến hữu mà tôi sẵn sàng chết thay cho cậu ấy".

Grohl từng cho biết rằng anh và Hawkins đã gắn bó ngay khi Hawkins vừa gia nhập nhóm Foo Fighters hồi năm 1997.

"Ngay từ cuộc gặp đầu tiên, sự gắn bó giữa hai chúng tôi đã xuất hiện ngay tức khắc, chúng tôi trở nên gần gũi hơn qua từng ngày, qua từng ca khúc, từng nốt nhạc mà chúng tôi thể hiện cùng nhau. Chúng tôi là hai người anh em đích thực của nhau, tôi rất biết ơn vì chúng tôi đã tìm thấy nhau trong cuộc đời này", Dave Grohl từng viết trong hồi ký.

Tay trống Taylor Hawkins đã gắn bó với nhóm Foo Fighters kể từ năm 1997 đến nay. Anh đã cùng với nhóm thực hiện 8 album trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến 2021. Một số tờ tạp chí âm nhạc đã từng nhận định Hawkins là một trong những tay trống xuất sắc nhất trong thể loại nhạc rock.