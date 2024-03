Tăng cường quảng bá nghệ thuật truyền thống tới các đoàn viên, thanh niên

Cụ thể, ngày 5/3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) chủ trì phối hợp với Nhà hát Tuồng Việt Nam, Đoàn Thanh niên các Bộ như: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức biểu diễn vở tuồng Tình mẹ nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên (26/3/1931 - 26/3/2024) và kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024).

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình "Đưa đoàn viên đến nhà hát nghệ thuật truyền thống" năm 2024 của Đoàn Bộ VH-TT&DL.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông phát biểu tại chương trình "Đưa đoàn viên đến nhà hát nghệ thuật truyền thống" năm 2024 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Tham dự buổi biểu diễn có sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông; ông Bùi Hoàng Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương, cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nhà hát Tuồng Việt Nam và các Nhà hát trực thuộc Bộ VH-TT&DL.

Vở tuồng Tình mẹ được Nhà hát Tuồng Việt Nam phục dựng lại, là câu chuyện kể về cuộc đời của chiến sĩ cách mạng Lê Viết Thuật, một trong những tấm gương tiêu biểu của phong trào cách mạng Việt Nam. Đồng thời, vở diễn còn đưa khán giả sống lại thời điểm những năm 1930 - 1931, khi cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh lôi cuốn hàng vạn công nhân, nông dân đứng lên đấu tranh đòi quyền làm chủ, xây dựng đời sống mới. Để làm cách mạng, biết bao người đã hy sinh cả tình riêng của mình. Đó là anh Lê, chị Lý - đại diện cho những người hy sinh tình yêu cho lý tưởng; mẹ Lê cống hiến trọn đời mình và hy sinh cả con trai cho cách mạng…

Thông qua vở diễn, Đoàn Thanh niên Bộ VH-TT&DL mong muốn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước đến với lực lượng đoàn viên thành niên đồng thời nhắc nhớ về sự hy sinh của người chiến sĩ cộng sản ngay từ những ngày đầu chuẩn bị thành lập Đảng cùng tinh thần bất khuất của người mẹ Việt Nam, sống mãi cùng trang sử vẻ vang của đất nước, sẵn sàng hy sinh cho Đảng, cho độc lập, tự do của dân tộc. Qua đó chương trình cũng nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm gìn giữ và vun đắp những giá trị trường tồn của dân tộc.

Vở tuồng "Tình mẹ" được Nhà hát Tuồng Việt Nam phục dựng lại, là câu chuyện kể về cuộc đời của chiến sĩ cách mạng Lê Viết Thuật (Ảnh: Ban Tổ chức).

Theo Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông: "Nghệ thuật truyền thống không chỉ là nguồn cảm hứng bất tận cho sự sáng tạo mà còn là cầu nối giữa quá khứ và tương lai, giữa bản sắc văn hóa và hội nhập quốc tế. Thế hệ trẻ chính là những người kế thừa và phát triển những giá trị văn hóa, nghệ thuật của dân tộc, qua đó, giữ vai trò chủ chốt trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện đại."

Ông Lê Minh Đức, Quyền Bí thư Đoàn Bộ VH-TT&DL chia sẻ: "Tôi hi vọng vở tuồng Tình mẹ do các nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Việt Nam thể hiện sẽ mở ra niềm say mê yêu thích mới với nghệ thuật truyền thống, một trải nghiệm văn hóa đầy thú vị và sáng tạo.

Đoàn Thanh niên Bộ VH-TT&,DL mong muốn sẽ là cầu nối tri thức văn hóa nghệ thuật tới các bạn đoàn viên, thanh niên để mỗi cá nhân chúng ta hãy coi mình như một đại sứ văn hóa trẻ, góp phần gìn giữ và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc".