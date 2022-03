Tài tử Bruce Willis mắc chứng bất lực ngôn ngữ, từ bỏ diễn xuất ở tuổi 67

Hội chứng bất lực ngôn ngữ khiến người bệnh gặp nhiều khó khăn với vấn đề ngôn ngữ, giao tiếp (Ảnh: The Guardian).

Hội chứng này đã bắt đầu gây ảnh hưởng tới khả năng giao tiếp của tài tử Bruce Willis, đồng thời, ông cũng gặp nhiều khó khăn trong việc đọc thoại khi tham gia diễn xuất. Tài tử Hollywood vốn nổi tiếng với seri phim "Die Hard".

Một thông báo chính thức đã được các thành viên trong gia đình Willis đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, tất cả đều cùng chia sẻ rằng tài tử Bruce Willis vốn đã gặp phải một số vấn đề sức khỏe và gần đây được chẩn đoán mắc chứng bất lực ngôn ngữ.

Điều này gây ảnh hưởng tới khả năng nhận thức và giao tiếp của ông, vì vậy, sau quá trình cân nhắc, Bruce Willis quyết định từ giã sự nghiệp diễn xuất vốn có rất nhiều ý nghĩa đối với ông.

Các thành viên trong gia đình Willis đồng loạt đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân rằng: "Đây là một thời khắc rất khó khăn cho gia đình của chúng tôi, chúng tôi rất trân trọng tình yêu thương và sự động viên của các bạn. Chúng tôi sẽ cùng vượt qua sự việc này theo cách của một gia đình luôn gắn bó mật thiết bên nhau.

Chúng tôi cũng muốn cùng chia sẻ về sự việc này với các fan của tài tử Bruce Willis bởi chúng tôi biết rằng ông có ý nghĩa đặc biệt đối với các fan, cũng như các fan có ý nghĩa đặc biệt đối với ông. Bruce thường nói rằng hãy sống mạnh mẽ lên, và giờ đây, cùng với nhau, chúng tôi sẽ lên kế hoạch cho việc đó".

Top 10 vai diễn ấn tượng của Bruce Willis (Video: WatchMojo/YouTube).

Bên cạnh seri phim "Die Hard", Bruce Willis còn được biết tới với vai diễn trong các bộ phim điện ảnh như "Pulp Fiction", "The Fifth Element", "The Last Boy Scout", "Twelve Monkeys", "The Sixth Sense"...

Bruce Willis từng là một trong những ngôi sao điện ảnh ăn khách nhất của thập niên 1980 - 1990. Ông còn từng thử sức với hoạt động ca hát và đã cho ra mắt 3 album âm nhạc. Bruce Willis còn hứng thú với sân khấu kịch và đã xuất hiện trong một số vở kịch trình diễn ở Broadway, New York, Mỹ.

Bruce Willis từng gắn bó trong hôn nhân với nữ diễn viên Demi Moore trong 23 năm trước khi chia tay. Hai người có 3 cô con gái nay đều đã ở tuổi trưởng thành. Sau khi chia tay, Bruce Willis và Demi Moore vẫn giữ mối quan hệ thân tình và luôn khiến truyền thông - công chúng bất ngờ bởi mức độ thiện chí trong mối quan hệ giữa hai người kể từ sau khi ly hôn tới nay.

Với người vợ thứ hai - cô Emma Heming, Bruce có thêm hai người con gái. Trong những năm gần đây, Bruce vẫn tiếp tục tham gia diễn xuất. Năm 2021, ông từng xuất hiện trong 7 bộ phim. Trong năm nay, đã có 3 bộ phim mà Bruce tham gia diễn xuất được ra mắt công chúng. Hiện vẫn còn 8 bộ phim mà Bruce tham gia diễn xuất đang chuẩn bị ra rạp trong năm 2022 và 2023.

Hội chứng bất lực ngôn ngữ khiến người bệnh gặp nhiều khó khăn với vấn đề ngôn ngữ, giao tiếp. Người bệnh sẽ cảm thấy khó hiểu, khó nói trong quá trình giao tiếp. Hội chứng này thường gặp nhất ở người già ngoài 65 tuổi.