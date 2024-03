Tác giả "7 viên ngọc rồng" Akira Toriyama qua đời ở tuổi 68

Theo The Guardian, Akira Toriyama qua đời vào ngày 1/3 do tụ máu dưới màng cứng cấp tính. Thông tin này được xác nhận bởi Bird Studio - Công ty manga (truyện tranh) do Toriyama thành lập vào năm 1983.

Trong một thông cáo báo chí, đại diện công ty cho biết sẽ mãi nhớ đến "thế giới sáng tạo độc đáo" của Akira Toriyama.

"Chúng tôi vô cùng tiếc nuối vì ông vẫn còn một số tác phẩm dang dở đang trong quá trình sáng tạo với lòng nhiệt huyết cao độ. Còn nhiều điều ông có thể làm được.

Ông để lại cho thế giới nhiều tựa manga và tác phẩm nghệ thuật. Nhờ sự ủng hộ của khán giả trên khắp thế giới, ông đã sáng tạo trong hơn 45 năm", trích thông cáo báo chí.

Bird Studio cho biết tang lễ của Toriyama được tổ chức kín đáo theo mong muốn của nghệ sĩ. Gia đình không nhận hoa, lễ vật hay quà chia buồn. Hiện công ty và người thân của ông cũng chưa có kế hoạch thực hiện buổi tưởng nhớ cho khán giả.

Akira Toriyama, tác giả bộ truyện "7 viên ngọc rồng" (Ảnh: Jiji).

Akira Toriyama sinh ngày 5/4/1955 ở thành phố Nagoya, tỉnh Aichi (Nhật Bản). Sau khi tốt nghiệp trung học, ông không học đại học mà bắt đầu làm việc thiết kế áp phích tại một công ty quảng cáo.

Lần đầu tiên Toriyama bước chân vào lĩnh vực manga là vào năm 23 tuổi, khi ông tham gia một cuộc thi do một tạp chí manga hàng tuần tổ chức. Mọi việc không suôn sẻ, nhưng ông nhanh chóng bắt đầu gửi bản vẽ đến một tạp chí khác - Weekly Shōnen Jump.

Năm 1978, tạp chí này đăng tác phẩm đầu tiên của Toriyama có tựa đề Wonder Island.

Cả Wonder Island và phần tiếp theo của nó, Wonder Island 2 - đề cập đến văn hóa màn ảnh thời đó, bao gồm Dirty Harry và loạt phim khoa học viễn tưởng Ultraman - đều không được độc giả ưa chuộng.

Không nản lòng, Toriyama tiếp tục vẽ và tạo ra sản phẩm đột phá Dr Slump vào năm 1980, kể về một cô gái người máy và những thử thách, khó khăn của cô khi tương tác với thế giới xung quanh.

Được đăng nhiều kỳ trên Weekly Shōnen Jump cho đến năm 1984, Dr Slump đã mang về cho ông một trong những danh hiệu manga cao quý nhất của Nhật Bản - Giải thưởng manga Shogakukan.

Một bản chuyển thể phim hoạt hình sớm được phát sóng trên truyền hình và Toriyama đã thành lập Bird Studio sau thành công ban đầu của mình.

Năm 1982, ông kết hôn với họa sĩ truyện tranh Yoshimi Katō. Cặp đôi có với nhau hai người con.

Một tác phẩm nghệ thuật từ bộ truyện tranh "7 viên ngọc rồng" của Toriyama Akira (Ảnh: Daniel Leal-Olivas/AFP/Getty Images).

Hai năm sau, Toriyama tạo ra Dragon Ball (7 viên ngọc rồng) - sản phẩm giúp ông được quốc tế công nhận, đưa ông trở thành một trong những tác giả truyện tranh bán chạy nhất Nhật Bản.

Dựa trên tác phẩm trước đó có tựa đề Dragon Boy, bộ truyện Dragon Ball đã được đăng dài kỳ thành 519 chương trên Weekly Shōnen Jump từ năm 1984 đến năm 1995.

Bộ truyện lấy cảm hứng từ các bộ phim hành động Trung Quốc và Hồng Kông cũng như văn hóa dân gian Nhật Bản. Tác phẩm giới thiệu với khán giả về Son Goku - một võ sinh trẻ tuổi đang tìm kiếm bảy quả cầu ma thuật sẽ triệu hồi một con rồng thần bí - cũng như nhóm đồng minh và kẻ thù của anh.

Sau khi kết thúc đợt phát hành đầu tiên của Dragon Ball vào năm 1995, Toriyama tiếp tục công việc tư vấn và quảng bá nhượng quyền thương mại, cũng như thực hiện các dự án ngắn hơn, đôi khi nằm ngoài thế giới manga.

Ông cũng đóng góp tác phẩm nghệ thuật đặc biệt của mình cho loạt trò chơi điện tử có sức ảnh hưởng lớn Dragon Quest và Chrono Trigger, cùng nhiều trò chơi khác.

Xuất phát từ tình yêu ô tô cả đời của mình, ông đã thiết kế một chiếc ô tô điện được CQ Motors của Nhật Bản tung ra thị trường vào năm 2005 - điều mà sau này ông gọi là "một hành trình đầy cảm xúc".

Trong những năm sau đó, Toriyama quay trở lại nhượng quyền thương mại Dragon Ball, thực hiện một số bộ phim chuyển thể.

Ông cũng là cố vấn ban đầu cho Dragon Ball Z: Battle of Gods năm 2012 và là biên kịch cho Dragon Ball Super: Broly năm 2018 và Dragon Ball Super: Super Hero năm 2022.