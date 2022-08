Tạ Đình Phong, Bi (Rain) và loạt sao mê đắm ẩm thực Việt

Tạ Đình Phong

Mới đây, nam diễn viên Tạ Đình Phong gây chú ý khi chia sẻ kinh nghiệm thưởng thức món phở bò Việt Nam tại một trung tâm thương mại tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Tạ Đình Phong chia sẻ bài đăng này trên mạng xã hội và thu hút lượng tương tác lớn từ người hâm mộ.

Anh cho biết đã thưởng thức món phở Việt Nam tại một nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn Đông Nam Á ở một trung tâm thương mại Bắc Kinh, Trung Quốc. Theo trang shuashuakan, nam ca sĩ đã gọi rất nhiều đồ ăn Việt Nam bao gồm chả giò, tôm viên chiên giòn, cánh gà chiên sả và phở bò để thưởng thức và review.

Tạ Đình Phong dành lời khen ngợi cho món phở bò Việt Nam (Ảnh: shuashuakan).

Tạ Đình Phong cho biết món phở bò Việt Nam rất ngon khi có nước dùng trong và hợp với khẩu vị. Anh cũng khuyên mọi người nên thưởng thức thêm bò viên khi ăn cùng phở. Giá món phở tại quán khoảng 58 NDT (khoảng 200.000 đồng).

Nam ca sĩ cũng dành lời khen cho món tôm viên chiên giòn và thích thú với nước chấm cay chua ngọt dùng kèm. Anh đánh giá món cánh gà chiên sả và nem rán của Việt Nam rất thơm ngậy.

Vợ chồng Kim Tae Hee và Bi (Rain)

Tháng 4 vừa rồi, cặp đôi nổi tiếng xứ Hàn từng khiến fan Việt bùng nổ khi chia sẻ khoảnh khắc hò hẹn của họ tại một nhà hàng Việt Nam tại Hàn Quốc. Họ đăng tải những món ăn Việt mà họ yêu thích như nem cuốn, phở bò, cà phê sữa đá trên trang cá nhân và dành nhiều lời khen ngợi cho ẩm thực Việt Nam. Nam ca sĩ xứ Hàn nhận xét: "Món phở ngon có một không hai".

Gần đây, họ tiếp tục bị fan bắt gặp hẹn hò lần thứ hai tại quán chuyên món Việt ở đảo Jeju mang tên Phở Sehwa. Kim Tae Hee và Bi (Rain) cùng thưởng thức bữa ăn thịnh soạn với món phở, nem cuốn, bánh xèo và thịt xiên nướng.

Bi (Rain) thích thú khi thưởng thức món nem cuốn của Việt Nam (Ảnh: Instagram).

Ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc cũng khen món cà phê sữa đá của Việt Nam "ngon bá cháy" (Ảnh: Instagram).

Bi (Rain) và Kim Tae Hee hai lần bị bắt gặp hẹn hò tại một quán ăn Việt Nam ở đảo Jeju (Hàn Quốc) trong vòng 3 tháng (Ảnh: Instgram).

Bi Rain cũng thích món phở bò Việt Nam (Ảnh: Instagram).

Như vậy, cặp sao người Hàn Quốc bị phát hiện hẹn hò 2 lần ba tháng liên tiếp tại nhà hàng chuyên món ăn Việt Nam tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Tháng 3/2018, Bi (Rain) và Kim Tae Hee cũng bị fan bắt gặp dùng bữa tại một quán ăn Việt mang tên là Lễ Hội tọa lạc tại Itaewon, Seoul, Hàn Quốc.

Seung Hoon của nhóm Winner

Trong những lần ghé thăm Việt Nam, Seung Hoon đều tìm tới các hàng bánh mì Việt Nam để thưởng thức và dành nhiều lời khen ngợi cho món ăn này. Anh còn chia sẻ hình ảnh bản thân đợi mua bánh mỳ và món bánh nổi tiếng của Việt Nam trên trang cá nhân.

Seung Hoon của nhóm Winner thích món bánh mỳ Việt và lang thang bằng xe mô tô, tới ăn tại các quán vỉa hè khi tới Việt Nam (Ảnh: Facebook).

Để thể hiện tình cảm với món ăn Việt, thành viên của nhóm Winner cố gắng học tên và chữ viết món ăn yêu thích của mình. Nam nghệ sĩ còn học thêm tiếng Việt để tương tác với khán giả Việt Nam.

Trong các chuyến thăm Việt Nam, Seung Hoon cũng cố gắng hòa nhập với văn hóa và cuộc sống của người Việt Nam. Anh nhiều lần bị phát hiện diện quần đùi, áo cộc, dép lê ngồi ăn vỉa hè, hay cưỡi xe máy dạo phố. Xem những bức ảnh của Seung Hoon, nhiều khán giả còn thừa nhận, họ không nhận ra đây là thần tượng của một nhóm nhạc xứ Hàn.

Rosé của nhóm Blackpink

Giọng ca nổi tiếng của nhóm Blackpink cũng là một fan của món ăn Việt. Trong chương trình thực tế BLACKPINK House, Rosé đã thú nhận cô là fan thứ thiệt của đồ ăn Việt, đặc biệt là món phở.

Rose của nhóm Blackpink thích thú khi thưởng thức món phở cuốn Việt Nam (Ảnh: Naver).

Trong một tập phim, Lisa và Rosé đã đến một nhà hàng chuyên bán đồ ăn Việt Nam. Tại đây, họ đã gọi món phở, món gỏi cuốn và món cơm chiên. Khi được thưởng thức món phở, Rosé thú nhận cô thực sự bị mê hoặc và ăn một cách vô cùng chuyên nghiệp.

Ngôi sao ca nhạc xứ Hàn cũng nhiều lần bày tỏ tình yêu của mình với phở. Ngoài phở, gỏi cuốn cũng là món ăn mà cô thích mê. Cô còn lôi kéo cô bạn cùng nhóm Lisa cùng thưởng thức và yêu thích món ăn Việt Nam.

Kai của nhóm EXO

Không chỉ là fan của món cơm sườn Việt Nam, Kai của nhóm EXO còn cố gắng học cách chế biến món ăn này. Trong một lần tới Việt Nam, Kai được ăn món cơm sườn Việt Nam và mê mẩn món ăn này.

Thành viên nhóm EXO tiếc không thể bay sang Việt Nam thường xuyên chỉ để thưởng thức món ăn khoái khẩu này do lịch trình công việc. Do vậy, Kai đã quyết tâm tự học và làm ra món ăn Kai Com Suon, lấy cảm hứng từ món ăn Việt yêu thích của anh.

Kai của nhóm EXO còn đưa món cơm sườn Việt Nam mà anh yêu thích về Hàn Quốc và chế biến thành món ăn mang tên Kai Com Suon (Ảnh: Naver).

Tại nhà hàng SMT Seoul, Hàn Quốc - địa chỉ ẩm thực nổi tiếng của người hâm mộ nhóm EXO tại khu Cheongdam - dong, Hàn Quốc, có một món ăn mang tên Kai Com Suon. Đây là món ăn do chính Kai tạo nên sau một lần được thử cơm sườn ở Việt Nam.

Ngoài các sao kể trên, nhiều người nổi tiếng xứ Hàn cũng mê mệt nhiều món ăn vỉa hè của người Việt Nam. Ví dụ như Taecyeon (2PM) đam mê cà phê trứng, TWICE thích món bánh rán, nhóm BTS mê mẩn món phở Việt…