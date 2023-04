Sức hấp dẫn từ cuốn tiểu thuyết mới đang gây sốt của Haruki Murakami

Cuốn tiểu thuyết The City And Its Uncertain Walls được tác giả 74 tuổi viết trong thời kỳ đại dịch Covid-19, kể về hành trình của nhân vật chính tiến vào một thành phố được bao quanh bởi những bức tường cao. Cuốn sách dài 661 trang được chia thành ba phần, trong đó nhân vật chính chuyển từ tuổi thiếu niên sang tuổi trung niên.

Murakami chia sẻ về cuốn sách mới: "Tôi bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết này vào năm 2020, khi virus Corona bắt đầu hoành hành ở Nhật Bản và tôi mất gần 3 năm để hoàn thành". Tác giả nổi tiếng nói thêm rằng, trong thời gian viết sách, ông không di chuyển và chỉ tập trung vào việc viết lách.

Cuốn tiểu thuyết "The City And Its Uncertain Walls" của Haruki Murakami gây sốt tại Nhật Bản khi phát hành trong tháng 4/2023 (Ảnh: JapanTimes).

Điều thú vị là cuốn sách The City And Its Uncertain Walls của Murakami chính là phiên bản sửa lại của một tác phẩm của ông được in trên tạp chí năm 1980. Ông nói: "Bây giờ tôi có khả năng viết tiểu thuyết đúng như ý muốn của mình. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải viết lại câu chuyện đó".

The City And Its Uncertain Walls được tác giả bắt đầu viết vào tháng 1/2020 và hoàn thành vào tháng 12/2022. Đây cũng là thời điểm thế giới chứng kiến nhiều biến động và bất ổn. Chiến tranh Nga và Ukraine, những bất ổn trên thế giới bởi dịch bệnh đều được tác giả đề cập trong tác phẩm mới.

Ra mắt khán giả Nhật Bản vào trung tuần tháng 4, cuốn tiểu thuyết The City And Its Uncertain Walls nhanh chóng trở thành hiện tượng ở Nhật Bản. Đông người đứng xếp hàng ngay từ đêm bên ngoài các hiệu sách để có thể là người sớm nhất chạm tay vào cuốn sách này.

"Tôi thực sự rất hào hức", Kaori Otoh, một người hâm mộ lâu năm của Murakami, chia sẻ khi cầm trên tay cuốn tiểu thuyết mới của tác giả. Một người hâm mộ 32 tuổi khác của ông, Korato Watanabe, thì nói: "Tôi sẽ phải chiến đấu rất nhiều để không mở cuốn sách ra đọc ở nơi làm việc. Tôi mong chờ được thấy cái kết khác biệt trong cuốn sách này".

Nhà xuất bản Shinchosha (đơn vị phát hành cuốn tiểu thuyết) công bố số lượng in ban đầu của The City And Its Uncertain Walls là 300.000 bản và đã bán được hơn một nửa vào cuối tuần đầu tiên. Họ dự định tái bản lần hai và bản dịch tiếng Anh của tác phẩm dự kiến được ra mắt vào cuối năm nay.

Haruki Murakami hoàn thành cuốn tiểu thuyết mới trong 3 năm (Ảnh: News).

Haruki Murakami, sinh năm 1949, là một nhà văn người Nhật nổi tiếng quốc tế với lượng người hâm mộ lớn. Đến nay, sách của ông đã được dịch ra khoảng 50 thứ tiếng. Ông có nhiều cuốn sách tiêu biểu như Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời (1992), Người tình Sputnik (1999), Kafka bên bờ biển (2002), 1Q84 (2009), Rừng Na Uy...

Tiểu thuyết của Murakami thường là các tác phẩm siêu thực, có nhiều chi tiết với tầm ảnh hưởng của văn hóa đại chúng. Ông nhận Jerusalem Prize - giải dành cho các tác giả viết về tự do, hòa bình, vấn đề xã hội năm 2007.

Bên cạnh những lời khen và tầm ảnh hưởng, Murakami cũng nhận một số tranh cãi. Một số nhà phê bình cho rằng, nhân vật nữ trong sách của Murakami thường bị gợi dục hóa hoặc chỉ được định nghĩa trong mối quan hệ với nhân vật nam chính.

Murakami từng chia sẻ quan điểm về vấn đề này: "Nếu tình dục tốt đẹp thì vết thương của bạn sẽ được chữa lành, trí tưởng tượng của bạn sẽ được tiếp thêm sinh lực. Theo nghĩa đó, trong các câu chuyện của tôi, phụ nữ là người báo trước cho thế giới sắp tới. Đó là lý do họ luôn đến với nhân vật chính còn nhân vật chính không cần đến với họ".

Haruki Murakami có những triết lý và phong cách riêng của mình, điều này tạo nên sức hút của tác giả người Nhật (Ảnh: News).

Các tác phẩm của Murakami phần lớn có màu sắc đen tối. Ông khẳng định, đen tối là một dạng tiềm thức, một sự thay đổi của cái tôi, đồng điệu với những khía cạnh tiêu cực từ chính ông và giúp bản thân ông hiểu hơn về chính mình.

"Viết tiểu thuyết với tôi chính là đào bới những phần sâu thẳm. Tôi hiện đã bước gần tới tuổi 75 và không biết còn viết được bao nhiêu tác phẩm nữa. Vì thế, tôi mạnh mẽ cảm nhận, tôi phải viết cuốn sách mới của mình với một sự đam mê thực sự và dành thật nhiều thời gian cho viết lách", ông nói.

Murakami giãi bày thêm: "Có nhiều người nói rằng tiểu thuyết của tôi có liên quan đến chủ nghĩa hiện thực huyền ảo nhưng tôi không bị ảnh hưởng bởi thể loại này. Tôi chỉ đơn giản tin vào sức mạnh của kể chuyện, điều đã bị mất đi ở văn học phương Tây hiện đại".