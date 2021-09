Sự chuyển mình ấn tượng của hoa hậu "vừa giỏi, vừa đẹp" Honey Lee

Dân trí Hoa hậu Hàn Quốc năm 2006 - Honey Lee đang đón nhận "cơn mưa" lời khen về diễn xuất khi thể hiện tới hai nhân vật với cá tính trái ngược trong bộ phim truyền hình "One The Woman".

One The Woman (tựa Việt là Nữ thanh tra tài ba) đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Hoa hậu Honey Lee sau gần 2 năm nghỉ ngơi.

Trong phim, cựu hoa hậu thể hiện tới hai vai, mang những tính cách, số phận khác nhau. Đây cũng là vai diễn nặng "đô" với Honey Lee nhưng cựu hoa hậu Hàn Quốc không làm khán giả thất vọng.

Honey Lee đang thu hút sự quan tâm của khán giả với bộ phim truyền hình "One The Woman" (tên tiếng Việt là Nữ thanh tra tài ba).

One The Woman bắt đầu lên sóng vào ngày 17/9 đạt rating 7,1% và tới tập 3, phim đạt tỷ suất 12,7%, một con số khá ấn tượng. Nielsen Korea đánh giá sau 4 tập phim, One The Woman có tỉ suất bạn xem đài tăng nhanh, dần bắt kịp tác phẩm tiền nhiệm Penthouse 3 (Cuộc chiến thượng lưu 3).

Bộ phim thu hút khán giả nhờ tình tiết và diễn xuất hài hước của Honey Lee. Trong phim, Honey Lee vào vai Kang Mi Na - con dâu nhà tài phiệt, một phụ nữ cam chịu và hiền lành và nữ công tố viên Jo Yeon Joo cá tính mạnh mẽ, bản lĩnh và quyết liệt.

Sau một vụ tai nạn, Jo Yeon Joo bị mất trí nhớ và sống dưới thân phận Kang Mi Na. Trong vai Kang Mi Na "giả", Jo Yeon Joo lên kế hoạch vạch trần và hạ gục gia đình tài phiệt với nhiều vấn đề đang được che giấu.

Tạo hình xinh đẹp của Honey Lee trong "One The Woman".

Sau 4 tập phát sóng của One The Woman, Honey Lee đã chinh phục được người xem khi vào vai một bà nội trợ cam chịu, bận rộn cả ngày với công việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa, nhẫn nhịn trước những sự ức hiếp, yêu cầu quá quắt của gia đình nhà chồng.

Tuy nhiên, khi lột xác thành Jo Yeon Joo, nữ diễn viên trở nên mạnh mẽ, cá tính, lém lỉnh và thông minh. Mọi biểu cảm trên gương mặt của cô đều thể hiện được cái "thần" của nhân vật. Sự phản ứng quyết liệt hay màn cãi nhau tay đôi của cô với gia đình chồng đều khiến fan thích thú.

Honey Lee chinh phục khán giả bởi ngoại hình đẹp và diễn xuất tự nhiên, lôi cuốn trong "One The Woman".

Thể hiện hai nhân vật với cá tính đối nghịch trong cùng bộ phim nhưng Honey Lee, với diễn xuất tinh tế, khéo léo, khiến khán giả không nhầm lẫn giữa các nhân vật. Điều này thể hiện sự tiến bộ vượt bậc trong diễn xuất của cựu hoa hậu xứ Hàn.

Tại sự kiện ra mắt bộ phim One The Woman, Honey Lee cho biết, cô nhận lời tham gia phim vì kịch bản thú vị, hài hước. "Tôi tập trung vào khoảng cách giữa hai nhân vật. Kang Mi Na luôn thấy trống rỗng, thiếu vắng tình cảm. Trong khi đó, phần lớn thời gian trên màn ảnh của tôi dành cho Jo Yeon Joo. Nhờ cô ấy, tôi được thể hiện những điều chưa từng thử trong đời", người đẹp chia sẻ.

Nhân vật của Honey Lee còn khiến khán giả bất ngờ với những màn hành động cực ngầu hay sử dụng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Việt... khéo léo trong các câu thoại để "đá xoáy" người khác.

Honey Lee là một "chân dài' Hàn Quốc thành công khi chinh phục điện ảnh.

Đại diện đoàn phim One The Woman cũng rất hài lòng với sự thể hiện của Honey Lee: "Nhờ tính cách sôi nổi, thái độ làm việc nghiêm túc và đam mê diễn xuất của Honey Lee, phim trường luôn tràn đầy năng lượng".

Honey Lee là một gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam. Người đẹp sinh năm 1983 đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc năm 2006 và đại diện cho Hàn Quốc tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2007 tại Mỹ. Tại cuộc thi này, cô là thí sinh nổi bật nhất đến từ châu Á và giành ngôi vị Á hậu 3 chung cuộc.

Trở về từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007, Honey Lee được người hâm mộ và truyền thông Hàn Quốc chào đón. Cô được đánh giá là người đẹp Hàn Quốc có thành tích tốt nhất tại một cuộc thi nhan sắc thế giới.

Honey Lee đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2006.

Dù nhận được nhiều lời chào mời gia nhập làng giải trí nhưng Honey Lee từ chối, khẳng định cô muốn hoàn tất việc học và trình diễn trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống.

5 năm sau khi đăng quang, Honey Lee mới gia nhập làng giải trí, trở thành diễn viên kiêm MC tại Hàn Quốc. Dù là diễn viên tay ngang nhưng sự thể hiện của Honey Lee tiến bộ từng ngày và qua từng vai diễn.

Đến nay, Honey Lee đã khẳng định được chỗ đứng trong làng giải trí, trở thành diễn viên thực lực, có thể "cân" mọi dạng vai, từ chính diện tới phản diện. Cô cũng là người đẹp hiếm hoi chấp nhận tự làm xấu mình hay vui vẻ chịu sự ghét bỏ của khán giả vì vai diễn trên màn ảnh.

Honey Lee được truyền thông và người hâm mộ Hàn Quốc nhận định là hoa hậu đẹp nhất lịch sử.

Năm 2019, Honey Lee từng có cú chuyển mình thành công và hoành tráng với dự án điện ảnh Extreme Job. Phim xoay quanh một nhóm cảnh sát điều tra một đường dây buôn bán ma túy và chấp nhận cải trang thành chủ một cửa hàng gà rán. Đủ chuyện dở khóc dở cười xảy ra khi họ không ngờ nhà hàng lại trở nên nổi tiếng vì món gà rán… quá ngon.

Phim thu hút gần 13 triệu khán giả chỉ sau 19 ngày công chiếu và trở thành phim hài ăn khách mọi thời đại tại Hàn Quốc, vượt qua kỷ lục trước đó của Miracle in cell No. 7 (năm 2013). Đây cũng là phim có số lượng khán giả cao thứ hai trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc.

Tại Hàn Quốc, Honey Lee vừa là diễn viên, MC vừa làm người mẫu.

Honey Lee cũng là người đẹp xóa bỏ thành công định kiến "chân dài không biết đóng phim" tại Hàn Quốc. Cô được công nhận là một trong những hoa hậu có sự chuyển hướng sự nghiệp thành công và ấn tượng trong làng giải trí xứ Hàn qua các bộ phim như Extreme Job (2019), The Fiery Priest (2019)...

Mỹ nhân 38 tuổi được nhận xét là người đẹp có trí tuệ khi tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul - đại học top đầu của Hàn Quốc với tấm bằng loại ưu. Cô còn có bằng tiến sĩ về âm nhạc cổ điển. Người đẹp từng giành được học bổng học trường Đại học New York (Mỹ) và là giám đốc âm nhạc của dàn nhạc Gimhae City Gayageum (Hàn Quốc).

Là một người đẹp có trí tuệ, Honey Lee khôn khéo khi biết cách xây dựng hình ảnh vừa xinh đẹp, vừa gợi cảm. Các cảnh quay nóng bỏng của cô trên màn ảnh và các bộ ảnh thời trang đều không "vượt quá giới hạn" hay khiến người xem cảm thấy phản cảm.

Diễn xuất của Honey Lee tiến bộ từng ngày và qua từng vai diễn.

Hoa hậu U40 quay lại cuộc sống độc thân từ tháng 6 năm ngoái. Cô và nam diễn viên Yoon Kye Sang từng có chuyện tình kéo dài 7 năm và chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Quay lại cuộc sống độc thân gần một năm nay, Honey Lee chăm chỉ làm việc, dành thời gian làm mới mình bằng cách luyện tập hay làm đẹp. Ở tuổi U40, cô vẫn duy trì được vẻ ngoài gợi cảm và xứng danh mỹ nhân "vừa đẹp, vừa giỏi" của làng giải trí xứ kim chi.

Nói về danh tiếng của một ngôi sao giải trí, Honey Lee chia sẻ: "Thực sự, tôi không thích là một người nổi tiếng hay người của công chúng. Tôi chỉ muốn sống thật tự do, thoải mái. Tôi tin rằng, những nghệ sĩ khác cũng có suy nghĩ giống tôi".

Honey Lee quay lại cuộc sống độc thân từ năm 2020 sau khi kết thúc chuyện tình 7 năm với nam diễn viên Yoon Kye Sang.

Hẹn hò với Hoa hậu Hàn Quốc Honey Lee

Mi Vân

Theo Naver/Newsen/MC