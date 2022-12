Sao Mai Huyền Trang hát về vẻ đẹp của Hà Tĩnh

Sao Mai Huyền Trang vừa ra mắt khán giả MV có tên gọi "Người Hà Tĩnh có thương", đây được coi như món quà cô dành tặng Hà Tĩnh.

"Người Hà Tĩnh có thương" là một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hà An, lời thơ Lan Dung. Đây là một tác phẩm âm nhạc khá lạ so với phong cách âm nhạc của chàng nhạc sĩ cá tính này. Lưu Hà An từng biết đến với ca khúc dành cho thiếu nhi "Chúc bé ngủ ngon", "Đồ rê mí" (có câu "bạn thân ơi, hãy vui lên nào" từng trở thành "hot trend" trên mạng xã hội một thời gian).

Sao Mai Huyền Trang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh đó, những sáng tác đậm chất "đương đại" của anh gắn liền với giọng ca Tùng Dương như "Con cò", "Giăng tơ" khá gai góc và cá tính, thậm chí không dành cho số đông người nghe như ca khúc "Giăng tơ" là một ví dụ. Tuy nhiên, anh bất ngờ "bẻ lái" khi viết ca khúc "Người Hà Tĩnh có thương" theo đúng chất dân gian "thuần", mang đậm màu sắc dân ca xứ Nghệ mà chỉ nghe mấy câu hát đã nhận ra âm sắc của thể loại dân ca đặc trưng này.

Ca khúc với giai điệu bay bổng, lời ca gần gũi, giản dị, dễ nghe, dễ hiểu, như lời tự sự của một người con về quê hương Hà Tĩnh thắm đượm tình người. Phần phối khí cũng khá đặc biệt khi ngay câu nhạc dạo đầu, nhạc sĩ Minh Dương sử dụng tiếng "tiêu" man mác buồn đầy hoài niệm của một người con xa quê khi nhớ về mảnh đất gió Lào cát trắng, thay vì tiếng đàn tranh hay bầu, sáo trúc như thường thấy ở những ca khúc mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ. Sự tinh tế trong phối khí bằng việc pha trộn chất liệu nhạc nhẹ và dân gian qua các nhạc cụ tạo nên bản hòa âm vừa truyền thống, vừa hiện đại tạo cảm xúc mãnh liệt cho ca sĩ hát bài này.

Hình ảnh Huyền Trang trong MV (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với Huyền Trang, cô đã hát biết bao nhiêu ca khúc cả cũ và mới về miền Trung, nhưng lần này là một sự đặc biệt, đó là mong muốn được tri ân mảnh đất Hà Tĩnh bằng một sản phẩm âm nhạc mới mẻ đã được toại nguyện.

Huyền Trang chia sẻ: "Dù sinh ra ở Nghệ An nhưng tôi luôn coi Hà Tĩnh như là quê hương của mình. Với tôi, Nghệ An và Hà Tĩnh như một nguồn sữa mẹ mát lành nuôi không chỉ tôi mà còn biết bao nhiêu người con khôn lớn trưởng thành. Tôi yêu vùng đất khô cằn nhưng đầy yêu thương và chan chứa tình người này. Vì thế, khi làm những sản phẩm về quê hương Nghệ An, tôi vẫn nung nấu làm các sản phẩm âm nhạc về mảnh đất Hà Tĩnh, và lần này tôi đã toại nguyện".

Dù không quá cầu kỳ trong việc dàn dựng một MV như là một câu chuyện phim ca nhạc, nhưng Huyền Trang và đạo diễn Nguyễn Anh Dũng vẫn muốn khắc họa hình ảnh về một Hà Tĩnh đẹp nên thơ, lãng mạn nhưng cũng không kém phần hùng vỹ, kỳ diệu.

Vì thế, những hình ảnh trong MV được quay rất đẹp tại đền thờ Nguyễn Du, Hồ Kẻ Gỗ, Tượng đài chiến thắng (Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại)…, dựng hậu kỳ chỉn chu, trau chuốt từng khung hình. Khi xem MV khán giả như được đắm mình vào không gian thơ mộng đẹp như tranh vẽ của mảnh đất Hà Tĩnh.

Huyền Trang giành ngôi Quán quân Sao Mai 2013 dòng nhạc dân gian. Những năm gần đây, cô liên tục thực hiện các sản phẩm âm nhạc về các miền quê. Với "Người Hà Tĩnh có thương", Huyền Trang tiếp tục tăng thêm số lượng MV trong bộ sưu tập các ca khúc quê hương mà cô đã và đang tiếp tục thực hiện, như sự tri ân và niềm tự hào về dải đất hình chữ S với vẻ đẹp đậm đà bản sắc của các địa phương trên cả nước.