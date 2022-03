Robbie Williams bán hết nhà cửa, "không biết sống ở đâu bây giờ"...

Robbie Williams đã gắn bó trong hôn nhân với nữ diễn viên người Mỹ Ayda Field (42 tuổi) từ năm 2010 (Ảnh: The Mirror).

Gần đây, Robbie Williams đã bán căn biệt thự nằm ở Los Angeles, Mỹ, với giá 35 triệu bảng, rồi bán tiếp một biệt thự khác ở hạt Wiltshire, Anh, với giá 6,75 triệu bảng. Hiện tại, Robbie Williams không còn sở hữu bất cứ căn nhà nào nữa. Nam ca sĩ cho biết anh và gia đình đang cùng suy nghĩ xem sắp tới, họ sẽ sống ở đâu.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, nam ca sĩ đã chia sẻ về tình trạng "không nhà" hiện tại: "Gia đình tôi thực sự không sống ổn định ở đâu trong thời điểm hiện tại. Chúng tôi không có một ngôi nhà thuộc sở hữu của mình vào lúc này. Chúng tôi đã bán hết tất cả những căn nhà mình có, vì vậy, cả nhà đang cùng bàn tính xem sắp tới sẽ sống ở đâu.

Cuộc sống của gia đình chúng tôi luôn có những vấn đề đặt ra xung quanh 4 đứa trẻ. Nếu bọn trẻ đi học ở trường một cách đều đặn, bọn trẻ sẽ khó gặp được tôi, bởi tôi phải liên tục di chuyển vì công việc. Nếu bọn trẻ học ở nhà với gia sư, chúng tôi sẽ phải tính toán tới những vấn đề khác phát sinh".

Robbie Williams đã gắn bó trong hôn nhân với nữ diễn viên người Mỹ Ayda Field (42 tuổi) từ năm 2010, hiện tại, cặp đôi có 4 người con chung gồm Theodora (9 tuổi), Charlton (7 tuổi), Colette (3 tuổi), và Beau (2 tuổi).

Robbie Williams đang tham gia vào quá trình thực hiện bộ phim tiểu sử "Better Man" ghi hình tại Úc. Chia sẻ về dự án phim này, nam ca sĩ chia sẻ hài hước: "Tôi đang tham gia hoạt động làm phim ở Úc. Đối với một người phát cuồng vì yêu bản thân như tôi, đây là một dự án tuyệt vời bởi cả bộ phim chỉ xoay quanh tôi và những gì liên quan đến tôi.

Bộ phim là một món quà trước khi tôi bước vào tuổi già. Hiện tại, dự án phim vẫn chưa thực sự vào guồng, nhưng rồi mọi chuyện sẽ sớm được xử lý ổn thỏa. Tôi sẽ nhập vai chính mình trong những năm tháng tuổi già, đương nhiên là phải như vậy rồi. Tôi sẽ xuất hiện trong một phần của bộ phim".

Dự án phim tiểu sử này có đề cập tới thành công của nhóm nhạc Take That. Đạo diễn đồng hành cùng dự án là Michael Gracey, ông được biết tới nhiều nhất với phim "The Greatest Showman" (Bậc thầy của những ước mơ - 2017).

Gần đây, Robbie Williams chia sẻ rằng anh có cách nhìn nhận về cuộc sống ngày càng đổi khác sau khi chứng kiến sự ra đi của một số bạn bè thân thiết: "Sự ra đi của một vài người bạn khiến tôi nghĩ về cuộc sống này theo một cách khác, cuộc sống này quả thực mong manh tới đáng sợ".

Sự thay đổi trong tư duy mua bán bất động sản của giới sao

Trước những giao dịch bất động sản đang trở nên sôi động trong giới sao Hollywood, chuyên gia bất động sản Natalie Way, người đã có kinh nghiệm hoạt động nhiều năm ở Hollywood nhận định rằng đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi thói quen mua bán bất động sản trong giới sao.

Theo đó, cô Natalie Way cho biết trước đây, các ngôi sao thường có xu hướng mua những ngôi nhà to đẹp, nằm ở vị trí đắc địa, thường đó là những biệt thự nằm trong thành phố lớn, ở khu trung tâm, rất thuận tiện cho việc đi lại. Nhưng kể từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra, tư duy mua bán bất động sản của giới sao Hollywood đã thay đổi.

Cô Natalie Way cho hay: "Sau khi dành nhiều thời gian ở nhà, nhiều ngôi sao cảm thấy họ muốn thay đổi môi trường sống. Những ngôi nhà rộng lớn, sang trọng và tiện nghi hóa ra không hẳn khiến họ cảm thấy hài lòng. Nhiều ngôi sao bỗng muốn thoát ra khỏi môi trường sống đông đúc, ồn ào, huyên náo vốn thường thấy trong thành phố lớn và những khu trung tâm.

Các ngôi sao chỉ có dịp nhận ra sự thoải mái của một nhịp sống chậm rãi và tĩnh lặng khi dịch bệnh xảy ra, bởi chỉ khi ấy, họ mới có thể ngừng lại hết mọi kế hoạch công việc. Sau khi cuộc sống dần trở lại bình thường, nhiều ngôi sao quyết định mua nhà mới ở những khu dân cư tĩnh lặng hơn, nằm trong những thị trấn nhỏ hơn.

Không rõ xu hướng này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng tư duy về nhà ở, về chất lượng môi trường sống trong giới sao đang có sự thay đổi".