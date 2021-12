Rapper Drakeo the Ruler tử vong vì bị tấn công bằng dao tại đêm nhạc

Dân trí Rapper người Mỹ Drakeo the Ruler đã qua đời sau khi bị tấn công bằng dao tại một đêm nhạc tổ chức ở Los Angeles, Mỹ vào cuối tuần qua.

Rapper người Mỹ Drakeo the Ruler đã qua đời sau khi bị tấn công bằng dao tại một đêm nhạc tổ chức ở Los Angeles, Mỹ vào cuối tuần qua (Ảnh: New York Post).

Rapper Drakeo the Ruler có tên thật là Darrell Caldwell, anh đã qua đời vì những vết thương nghiêm trọng sau khi bị tấn công bằng dao tại đêm nhạc. Sự việc xảy ra tại đêm nhạc "Once Upon A Time In LA" vào tối thứ 7 vừa qua. Hiện tại, người đại diện của rapper Drakeo đã xác nhận thông tin này.

Rapper Drakeo (28 tuổi) đã bị tấn công ở phía sau sân khấu của đêm nhạc tổ chức bên trong công viên La Exposition. Trước đó, một cuộc ẩu đả đã xảy ra. Ngay sau khi bị tấn công, rapper Drakeo đã được đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi vì các vết thương quá nặng.

Theo thông tin mà tờ tin tức Los Angeles Times (Mỹ) có được, rapper Drakeo đã bị tấn công bởi một nhóm người ở phía sau sân khấu. Ngay sau khi sự việc xảy ra vào lúc 8h30 tối thứ 7 vừa qua, chương trình biểu diễn đã bị dừng lại.

Đại diện cho lực lượng cảnh sát địa phương - ông Luis Garcia thông tin tới truyền thông rằng hiện tại vẫn chưa có ai bị bắt giữ trong quá trình sự việc được điều tra.

Ngay sau khi sự việc xảy ra vào lúc 8h30 tối thứ 7 vừa qua, chương trình biểu diễn đã bị dừng lại (Ảnh: New York Post).

Trước đây, rapper Drakeo cũng đã nhiều lần gặp rắc rối với pháp luật, từng bị giam giữ và bị điều tra vì có liên quan tới những vụ án mạng. Dù vậy, Drakeo chưa từng bị kết án chính thức.

Tháng 11/2020, Drakeo được trả tự do sau 3 năm ngồi tù, ở trong tù, anh từng thu âm và cho ra mắt album "Thank You for Using GTL" hồi năm 2018, album này nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình.

Trước sự ra đi của Drakeo, luật sư đại diện cho anh trong vài năm trở lại đây - ông John Hamasaki chia sẻ: "Chúng tôi đã có hai năm rất khó khăn cùng nhau nỗ lực để giành lại tự do cho anh ấy, để anh ấy có thể bước ra khỏi nhà tù và là một con người tự do ở tại thời điểm cách đây hơn một năm.

Qua quá trình hợp tác trong công việc, chúng tôi đã trở thành bạn, đã xem nhau như người thân, tôi hiện không biết phải chấp nhận sự thật này như thế nào".

Bích Ngọc

Theo New York Post