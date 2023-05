Ra mắt nhiều tác phẩm văn xuôi mới sưu tầm của nhà thơ Thâm Tâm

Sự kiện ra mắt sách là nỗ lực lớn không chỉ của gia đình nhà thơ Thâm Tâm mà còn có sự hỗ trợ rất lớn của các nhà văn, nhà thơ nhằm góp phần đưa các tác phẩm văn học của Thâm Tâm đến với đông đảo bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Các tác phẩm văn xuôi của Thâm Tâm mới sưu tầm gồm: Truyện ngắn Thâm Tâm, 4 truyện cổ tích và Tập truyện ngắn chọn lọc Tháng ba sấm đông (NXB Văn học ấn hành), Thâm Tâm truyện vừa (NXB Quân đội Nhân dân), bên cạnh đó, NXB Lao động và Công ty Linh Lan liên kết ấn hành bộ ba Tuyển truyện ngắn Gió thu hoa cúc gầy rồi cùng 2 tiểu thuyết Thuốc mê, Nỗi ân hận dài, năm 2023. Ngoài ra, NXB Kim Đồng ấn hành bộ truyện thiếu nhi gồm 3 cuốn Hai cây hoa nhài (tập truyện cổ tích), Thuồng luồng ở nước (tập truyện dã sử) và Con rùa đội vẹt (tập truyện đồng thoại).

Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều khẳng định Thâm Tâm là một nhà thơ lớn của thời đại (Ảnh: Bùi Tuấn Minh).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam khẳng định, Thâm Tâm là một nhà thơ lớn của thời đại, ông mất khi còn rất trẻ, để lại nhiều tác phẩm mang hơi thở thời đại, rất mạnh mẽ và ấn tượng. Bên cạnh thơ ca, Thâm Tâm còn có một gia tài văn xuôi đồ sộ mà nhờ đó khẳng định rõ nét hơn trong việc tôn vinh tài năng, tâm huyết và khát vọng sáng tạo của ông.

"Khối lượng văn xuôi khổng lồ trong năm tháng đói rét, chiến tranh, bệnh tật, khi đất nước còn bao nhiêu tai họa. Thâm Tâm cùng các nhà văn thế hệ ông và sau đó nữa đã làm nên trang sử của văn chương Việt Nam thật lộng lẫy và kỳ vĩ", nhà Thơ Nguyễn Quang Thiều nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Tuấn Khoa - con trai duy nhất của cố nhà thơ Thâm Tâm - xúc động kể về hành trình sưu tầm tác phẩm của Thâm Tâm (Ảnh: Bùi Tuấn Minh).

Theo ông Nguyễn Tuấn Khoa - con trai cố nhà thơ Thâm Tâm, từ năm 1999, nhà phê bình văn học Văn Giá đã sưu tầm được khá nhiều truyện và kịch của Thâm Tâm đăng trên tờ Tiểu thuyết thứ bảy, lưu trữ trên microfilm… và cùng gia đình tiến hành số hóa, thực hiện cuốn Thâm Tâm truyện ngắn gồm 38 truyện và kịch ngắn vào năm 2000.

"Trong những năm qua, gia đình tiếp tục được giới thiệu, tiếp cận và sưu tầm thêm nhiều sáng tác của nhà thơ Thâm Tâm từ các nguồn khác, như cơ sở dữ liệu số hóa về tờ Tiểu thuyết thứ bảy, Tuần báo Truyền bá, Nhà Xuất bản Tân Dân; cơ sở dữ liệu số hóa ảnh bản gốc của Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện Quốc gia Pháp, một số nhà sưu tầm bản gốc…", ông Nguyễn Tuấn Khoa cho biết.

Bìa cuốn sách "Truyện ngắn Thâm Tâm" (Ảnh: Bùi Tuấn Minh).

Tại sự kiện, nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam cũng khẳng định rằng với ông, 3 tác phẩm: Tây Tiến, Tiếng thu, Tống biệt hành là những "độc bản".

Tống biệt hành tách hẳn ra khỏi văn chương đương thời, tách hẳn ra so với chính dạng thơ của Thâm Tâm. Và đặc biệt nữa là sau đó, nó không có hậu duệ. Đó là sự độc đáo của Thâm Tâm.

Gia đình cố nhà thơ Thâm Tâm: Ông Nguyễn Tuấn Khoa cùng vợ - bà Nguyễn Ngọc Mỹ (thứ 3 từ trái sang) và các con tại sự kiện ra mắt sách (Ảnh: Bùi Tuấn Minh).

Với mong muốn góp phần tiếp tục giới thiệu với bạn đọc những sáng tác văn xuôi của Thâm Tâm, cuốn sách Truyện ngắn Thâm Tâm được xuất bản, có bổ sung 7 truyện ngắn so với bản in năm 2000 và in kèm phần phụ lục 5 kịch ngắn đã in trên tờ Tiểu thuyết thứ bảy từ năm 1939 đến 1944. Cuốn sách cũng giới thiệu một số minh họa đã in trong các bản gốc.