"Quý công tử" thành công rực rỡ, biến Kim Seon Ho thành "Joker xứ Hàn"

Quý công tử (The Childe) hiện nằm trong số những tác phẩm có tỷ lệ đặt vé cao tại Hàn Quốc, là đối thủ đáng gờm của các bom tấn Hollywood.

Quý công tử được nhào nặn bởi đạo diễn kiêm biên kịch Park Hoon Jung, người được mệnh danh là "bậc thầy dòng phim tội phạm" của Hàn Quốc. Những tác phẩm của anh mang màu sắc khác biệt, tập trung lột tả những khía cạnh đen tối, bạo lực cùng các câu chuyện về đạo đức.

Kim Seon Ho trở thành kẻ săn mồi máu lạnh và dị thường trong "Quý công tử" (Ảnh: News).

Trước Quý công tử, đạo diễn Park Hoon từng ra mắt nhiều tác phẩm hình sự có màu sắc đen tối như New World (2013), V.I.P. (2017), Night in Paradise (2020)… Anh cũng từng thắng Rồng Xanh với The Unjust (2011) và được đề cử nhiều giải thưởng lớn nhỏ.

Quý công tử theo chân chàng con lai Marco (Kang Tae Ju đóng), một võ sĩ quyền Anh. Bị cha bỏ rơi từ nhỏ, anh sống cùng người mẹ bị bệnh liệt giường tại vùng quê thuộc Philippines. Để có tiền trang trải cuộc sống, Marco thường xuyên phải bước lên các sàn đấu bất hợp pháp phục vụ cá độ.

Một ngày nọ, một nhóm người ngoại quốc dưới trướng người cha thất lạc lâu năm bất ngờ tìm đến anh. Marco theo họ đến Hàn Quốc với mong muốn gặp lại cha và lấy tiền thực hiện ca phẫu thuật cho mẹ.

Trên chuyến bay, anh đụng độ một kẻ lạ mặt với biệt danh "Quý công tử". Từ đây, chàng võ sĩ bị kéo vào cuộc truy đuổi và thanh trừng của thế giới ngầm. Marco trở thành mục tiêu săn lùng của nhiều phe cánh.

Những cảnh phim hành động rượt đuổi căng thẳng và những bất ngờ thú vị mang lại thành công cho "Quý công tử" (Ảnh: Naver).

Những màn rượt đuổi ô tô, đấu súng căng thẳng tạo nên các pha hành động chân thực cho bộ phim. Tờ Ten Asia cũng nhận định: "Không có giây phút nào, khán giả cảm thấy nhàm chán với những kiểu hành động khác biệt như vậy".

Để phù hợp với nội dung phim, đạo diễn Park sử dụng gam màu tối, phù hợp với sự kỳ bí, u tối của câu chuyện. Tờ Korea Herald nhận xét, đạo diễn khéo léo thêm một chút gia vị "hài đen" (black comedy) nhằm tăng tính giải trí, đồng thời tạo ra một tác phẩm "vừa hài hước vừa đáng sợ".

Tờ Everyday Economics nhận định: "Thật thú vị khi nhân vật khác nhau có màu sắc riêng biệt, phá vỡ ranh giới giữa thiện và ác. Sự hồi hộp trong cuộc đụng độ của các nhân vật, sự hài hòa của các yếu tố hài đen cùng tiết tấu nhanh tạo nên một tác phẩm xuất sắc".

Sự trở lại ấn tượng và thành công của Kim Seon Ho

Quý công tử đánh dấu sự trở lại của Kim Seon Ho sau 2 năm vắng bóng, kể từ thành công vang dội của phim truyền hình Hometown Cha-Cha-Cha (Điệu cha cha cha làng biển) và những ồn ào về đời tư.

Kim Seon Ho từ bỏ hình tượng tử tế để thử sức với một vai diễn nặng ký trong lần đầu bén duyên phim điện ảnh (Ảnh: Naver).

Dự án gây chú ý ngay khi chỉ mới công bố thông tin diễn viên. Phim cũng ghi nhận sự chuyển mình ấn tượng của tài tử Kim Seon Ho từ mảng truyền hình sang điện ảnh. Trong phim, Kim Seon Ho vào vai gã đàn ông độc ác, máu lạnh, điên loạn với biệt danh "Quý công tử".

Kim Seon Ho (SN 1986) là diễn viên kịch trong 10 năm trước khi chuyển sang đóng phim truyền hình. Năm 2021, cái tên Kim Seon Ho nổi tiếng khắp châu Á nhờ thành công của bộ phim truyền hình Điệu cha cha cha làng biển. Phim cũng đánh dấu lần đầu anh vào vai nam chính sau nhiều năm chỉ vào vai thứ.

Nhờ thành công của Điệu cha cha cha làng biển, Kim Seon Ho được nhiều tờ báo, nhãn hàng mời cộng tác, hứa hẹn tương lai khởi sắc ở tuổi 35. Tuy nhiên, cũng vào thời điểm đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, một cô gái tự nhận là bạn gái cũ của nam diễn viên tố anh từng ép cô phá thai. Cô gái tố tài tử xứ Hàn là người giả tạo, thường xuyên nói xấu đồng nghiệp.

Kim Seon Ho được khen làm tròn vai, chứng tỏ năng lực diễn xuất đa dạng (Ảnh: Naver).

Kim Seon Ho đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ, bạn gái và chịu làn sóng tẩy chay tại Hàn Quốc. Anh cũng chủ động rút khỏi một số dự án phim ảnh. Tuy nhiên, hai tuần sau scandal, anh bất ngờ được minh oan. Bạn gái cũ của Kim Seon Ho bị tố nói dối và dư luận xứ Hàn đảo chiều ủng hộ nam diễn viên.

Tài khoản Instagram của Kim Seon Ho tăng từ 7,3 triệu trước scandal lên 7,7 triệu người theo dõi. Các nhà sản xuất, nhãn hàng mở lời cộng tác trở lại với anh. Ngay sau khi được minh oan, Kim Seon Ho cũng nhận được sự ủng hộ của các đồng nghiệp và giành một loạt giải thưởng điện ảnh.

Tuy nhiên, sau bê bối đời tư, Kim Seon Ho trở nên kín tiếng, ít xuất hiện trên truyền thông. Dự án Quý công tử đánh dấu sự trở lại của tài tử điển trai và có ý nghĩa bước ngoặt trong sự nghiệp của anh.

Dù là vai diễn điện ảnh đầu tay, Kim Seon Ho đã cho thấy mình rất phù hợp với màn ảnh rộng. Anh hóa thân vừa vặn, thể hiện sự quái đản của nhân vật và mang lại không ít tiếng cười cho người xem.

Một cảnh của Kim Seon Ho trong "Quý công tử" (Ảnh: Korean Times).

Bên cạnh những phân cảnh hành động nghẹt thở, nhân vật của Kim Seon Ho chiêu đãi khán giả bằng giọng huýt sáo và nụ cười rất ngông.

Tờ Asia Economics nhận xét: "Kim Seon Ho đã tạo ra một nhân vật in dấu trong tâm trí khán giả, đặc biệt là vẻ điển trai cùng ánh mắt sáng lấp lánh. Anh ấy hoàn thiện vai diễn một sát thủ trẻ tuổi theo cách nhẹ nhàng. Nửa đầu phim, anh ta tập trung thể hiện những nét tính cách của một kẻ giết người, và ở nửa sau là những phân cảnh hành động bạo lực cực độ".

Một số khán giả cho rằng nhân vật của Kim Seon Ho giống như "Joker phiên bản Hàn Quốc" nhờ sự tàn ác và điên rồ khác biệt. Các tuyến diễn viên còn lại trong phim như Kang Tae Joo, Kim Kwang Woo, Go Ara đều có sự thể hiện trọn vẹn, mang tới những khía cạnh bất ngờ cho bộ phim.