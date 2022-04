Quảng Nam - Đà Nẵng tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn nhằm phục hồi du lịch

Hội An là nơi diễn ra lễ khai mạc Năm du lịch 2022 với chuỗi hoạt động hấp dẫn mang chủ đề "Nét xưa phố Hội".

1. Quảng Nam - Đà Nẵng sẵn sàng phục hồi ngành du lịch

Ngày 25/3/2022, Quảng Nam đã tổ chức thành công lễ khai mạc Năm du lịch Quốc gia 2022 với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh" tại Đảo Ký ức Hội An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đây là sự kiện mở màn cho loạt hoạt động văn hóa - nghệ thuật hấp dẫn như Triển lãm ảnh "Du lịch Hội An qua những trang sách"; Chương trình nghệ thuật "Trang phục Hội An - Ký ức thời gian"; không gian ẩm thực "Món xưa", chợ phiên Hội An... Thành công thu hút lượng lớn du khách đến thăm quan, các hoạt động du lịch khai thác văn hóa đang mang lại tín hiệu đáng mừng, mở đầu cho sự phục hồi du lịch mạnh mẽ tại miền đất di sản.

Đà Nẵng khởi động mùa du lịch bằng nhiều sự kiện sôi động.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam cho biết, năm 2022, tỉnh Quảng Nam dự kiến đón 4,2 triệu lượt khách tham quan, trong đó có khoảng 1,7 triệu lượt khách quốc tế và Hội An sẽ là điểm đến trọng điểm. Không chỉ Quảng Nam, Đà Nẵng cũng đang được hâm nóng bởi nhiều hoạt động, sự kiện đặc sắc nhằm kích cầu du lịch như: Lễ hội khinh khí cầu; Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng; cuộc đua thuyền buồm trên sông Hàn, sự kiện Đường chạy sắc màu; Hội chợ châu Âu Medieval Fair đậm màu sắc Trung Cổ và lễ hội Ẩm thực & Bia B'estival sẽ ra mắt tại Sun World Ba Na Hills,... Cũng như Quảng Nam, Đà Nẵng đặt trọng tâm vào phát triển du lịch văn hóa và kỳ vọng sẽ đón 3,5 triệu lượt khách tham quan, đạt tổng doanh thu trên 6,700 tỷ đồng.

Đặc biệt, các hãng hàng không lớn tại Việt Nam như Vietnam Airlines, Bamboo Airways và Vietjet đều đồng loạt cho biết, các chuyến bay vào dịp lễ 30/4 - 1/5 đến Đà Nẵng, Chu Lai gần như đã hết vé. Đồng thời, các khách sạn 4 - 5 sao tại địa phương cũng gần như đã kín chỗ. Điều này minh chứng cho sức nóng của du lịch Quảng Nam - Đà Nẵng cũng như sự lên ngôi của xu hướng du lịch văn hóa tại những địa phương này.

2. Đêm nhạc Trịnh Công Sơn Hoian d'Or - Nối miền di sản: Điểm nhấn đặc biệt chào mừng năm du lịch quốc gia 2022

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Năm du lịch quốc gia 2022, đêm nhạc Trịnh Công Sơn: Hoian d'Or - Nối miền di sản diễn ra vào ngày 30/4/2022 tái hiện không gian văn hóa về cuộc đời và sự nghiệp cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được coi là điểm nhấn đặc biệt. Lấy cảm hứng từ chủ đề "Miền di sản", đêm nhạc là dòng chảy của ký ức với những bản tình ca bất hủ đậm chất tự tình sâu lắng, đồng thời thể hiện sự tưởng nhớ nhân dịp 21 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Sự kiện do UBND TP. Hội An, gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, công ty cổ phần BCG Land, tập đoàn VNGroup và công ty Du lịch Sinh thái Cồn Bắp phối hợp tổ chức, diễn ra trong khuôn viên dự án Hoian d'Or. Với sự góp mặt của nhạc sĩ Quốc Trung cùng nhiều tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng như: Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Cẩm Vân, Đức Tuấn,... sự kiện dự kiến thu hút 5000 - 7000 du khách. Đến với đêm nhạc, du khách sẽ được hòa mình trong không gian văn hóa Trịnh Công Sơn, tìm hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của ông thông qua nhiều tư liệu, hình ảnh và hiện vật. Ngoài ra, khu vực triển lãm Art Installation sẽ mang đến trải nghiệm văn hóa bản địa thú vị với các sản phẩm làng nghề độc đáo và đặc sản mang đậm phong vị phố Hội.

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn Hoian d'Or - Nối miền di sản là sự kiện đặc biệt nhằm tưởng nhớ đến người nhạc sĩ tài hoa.

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn: Hoian d'Or - Nối miền di sản được tổ chức là minh chứng cho tâm huyết gìn giữ và kế thừa các di sản văn hóa của nhà phát triển bất động sản BCG Land. Sự kiện hứa hẹn sẽ khơi dậy tình yêu và động lực bảo tồn những giá trị nghệ thuật, văn hóa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đồng thời thu hút du khách đến với Hội An, qua đó lan tỏa và thúc đẩy các hoạt động du lịch văn hóa. Trong tương lai, BCG Land cũng định hướng phát triển thêm các dự án bất động sản gắn với lịch sử, văn hóa từng vùng đất mình đặt chân, từ đó kiến tạo nên những biểu tượng mới "chắp cánh" cho sự phát triển của các địa phương.