Quán quân "Tuyệt đỉnh bolero" Trần Vũ chuyển hướng sang đào tạo tài năng nhí

Trong ngày đầu tiên của tháng 11, Quán quân chương trình Tuyệt đỉnh bolero năm 2019 - Trần Vũ và cậu học trò mang hai dòng máu Việt - Ukraine Shumo AG đã mang tới cho khán giả một bất ngờ thú vị khi trình làng MV "The Light".

Trần Vũ cùng học trò gốc Việt Shumo ra mắt MV "The Light" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ca khúc "The Light" do Trần Vũ và Shumo cùng sáng tác. Trong đó, Trần Vũ đảm nhận phần lời tiếng Việt còn phần rap tiếng Anh vẫn do Shumo tự chắp bút như nhiều tác phẩm trước đó.

Nội dung MV "The Light" được thực hiện với khung cảnh rừng xanh sâu thẳm. Nơi nhân vật của Trần Vũ bắt đầu những giai điệu đầu tiên trong sự hoang mang, lạc lõng như thể một người trưởng thành đang đối mặt với những mệt mỏi, khó khăn và rơi vào giai đoạn tăm tối của cuộc đời.

Tại đây, anh bắt gặp một cậu bé rừng xanh bí ẩn. Trái ngược với vẻ mệt mỏi, bế tắc của người đàn ông là tâm trạng vui tươi, tự do, tràn đầy sức sống của cậu bé. Người đàn ông mãi đuổi theo, kiếm tìm hình bóng cậu bé để cuối cùng nhận ra đó chính là một phần tâm hồn thuở niên thiếu của mình đã bị vùi lấp trong sóng gió, bộn bề cuộc sống.

Rapper nhí Shumo hóa cậu bé rừng xanh, thể hiện khả năng rap siêu cuốn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hình ảnh Trần Vũ tìm được cậu bé cũng chính là lúc anh tìm được "nguồn sáng" trong tâm hồn mình, để thắp lại những đam mê, cháy lên ngọn lửa tưởng như đã lụi tàn trước hiện thực cuộc sống.

Trong suốt quá trình thực hiện MV, Trần Vũ và Shumo đã trao đổi rất nhiều và liên tục chỉnh sửa để hoàn thiện sản phẩm cuối cùng ưng ý nhất. Được biết, việc trao đổi giữa hai thầy trò diễn ra hoàn toàn bằng tiếng Anh bởi Shumo mang hai dòng máu Việt và Ukraine.

Bởi vậy, Trần Vũ và Shumo ban đầu gặp không ít trắc trở trong việc giao tiếp. Dù vậy, Trần Vũ cho rằng tất cả đã được xóa nhòa với sự đồng điệu về âm nhạc của cả hai và cũng bởi sự thông minh của Shumo. "Shumo không hề giống những đứa trẻ bình thường khác, em có sự nhạy bén, thông minh và tình yêu nghệ thuật vô bờ bến", Trần Vũ khẳng định.

Dù không học qua trường lớp nghệ thuật nhưng chỉ mới 10 tuổi mà Shumo đã sở hữu nhiều MV triệu view như Dream (Dance Remix), Christmas Dance Celebration hay So you wanna hate me… Trong đó nhiều ca khúc Shumo tự sáng tác từ giai điệu cho đến lyrics rap.

Vốn đã gắn bó với nhau từ lâu nên Trần Vũ và Shumo rất hiểu nhau và chỉ mất đúng 1 ngày để hoàn thành việc quay MV. Trần Vũ không chỉ đảm nhiệm vai trò ca sĩ mà còn là nhà sản xuất của "The Light".

MV "The Light" của thầy trò Trần Vũ - Shumo gây ấn tượng mạnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nổi tiếng và được khán giả yêu mến từ các cuộc thi, sân khấu ca nhạc nhưng hiện tại Quán quân Tuyệt đỉnh bolero Trần Vũ đang tập trung trong công tác đào tạo tài năng trẻ và sản xuất âm nhạc mà anh đã và đang hướng đến.

Trần Vũ chia sẻ, anh không chỉ dạy đàn dạy hát mà "bao thầu" tất cả cho Shumo từ định hướng, tư duy âm nhạc, phong cách trình diễn ở hiện tại và cả tương lai. Bản thân Shumo và cả Trần Vũ đều không chỉ muốn dừng lại ở những sân khấu ca nhạc Vbiz mà còn sở hữu tham vọng vươn xa hơn nữa.