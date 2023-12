Phụ lòng ân nhân, ngôi sao võ thuật Hong Kong đánh mất sự nghiệp rực rỡ

Năm 1982, Lý Nguyên Bá vụt sáng thành ngôi sao nhờ thành công của bộ phim hành động Ninja in the Dragon's Den của điện ảnh Hong Kong. Phim đạt doanh thu toàn cầu là 100 triệu USD, con số ấn tượng với một tác phẩm hành động thời điểm đó.

Truyền thông dành lời khen ngợi cho Lý Nguyên Bá trong khi các chuyên gia điện ảnh nhận định, ông sẽ là người kế nhiệm Thành Long vì khả năng đánh võ xuất sắc và gương mặt khá giống đàn anh.

Lý Nguyên Bá (phải) từng được nhận xét là bản sao của Thành Long (Ảnh: HK01).

Lý Nguyên Bá là người học võ, thành thục nhiều môn võ như quyền Anh, kung fu, Taekwondo và karate. Ngôi sao sinh năm 1959 chào đời tại Trung Quốc nhưng trưởng thành tại Mỹ.

Những năm 90 của thế kỷ trước, Lý Nguyên Bá bất ngờ thông báo dừng đóng phim vì tình hình sức khỏe đáng báo động của mẹ ruột. Trong thông cáo gửi người hâm mộ, Lý Nguyên Bá viết: "Tôi sẵn sàng hi sinh sự nghiệp của mình để chăm sóc mẹ ruột. Tôi muốn được dành sự quan tâm và thương yêu cho người phụ nữ đã dành cho tôi mọi điều tốt nhất trên cuộc đời này".

Năm 2009, Lý Nguyên Bá trở lại phim trường trong một dự án của Mỹ mang tên Numb3rs. Ông còn tham gia lồng tiếng cho một số nhân vật trong trò chơi điện tử Sleeping Dogs (năm 2012).

Theo truyền thông Trung Quốc, sự nghiệp của Lý Nguyên Bá tụt dốc vì chính lựa chọn của ông. Ngôi sao thế hệ 5X chịu sự trừng phạt của chính ân nhân, đạo diễn Ngô Tư Viễn.

Sau thành công của Ninja in the Dragon's Den, tác phẩm do đạo diễn Ngô Tư Viễn nhào nặn, Lý Nguyên Bá dự định theo đuổi sự nghiệp điện ảnh tại Đài Loan (Trung Quốc). Điều này khiến đạo diễn Ngô Tư Viễn phật lòng và tuyên bố không bao giờ làm việc với Lý Nguyên Bá.

Năm 1988, Lý Nguyên Bá tham gia dự án Tiger on the Beat nhưng bộ phim không thành công như mong đợi. Sự nghiệp của Lý Nguyên Bá dần lụi tàn và ước mơ trở thành người kế nhiệm Thành Long của ông không bao giờ thành hiện thực.

Chính đạo diễn Ngô Tư Viễn cũng xác nhận mâu thuẫn giữa ông và Lý Nguyên Bá. Đạo diễn nổi tiếng trách, Lý Nguyên Bá là người vô ơn.

Lý Nguyên Bá của hiện tại không còn là cái tên được nhiều người biết đến (Ảnh: News).

"Thật ra hồi đó tôi từng nghĩ tới việc đào tạo một Thành Long thứ hai - một ngôi sao võ thuật gốc Hoa nhưng có thể nói được tiếng Anh. Lý Nguyên Bá trưởng thành tại Mỹ nên tiếng Anh của cậu ấy khá tốt. Tôi từng tin mình có thể đào tạo cậu ấy dù Lý Nguyên Bá chưa có kinh nghiệm đóng phim. Chúng tôi đã làm việc với nhau", đạo diễn họ Ngô kể lại.

Thành công của bộ phim Ninja in the Dragon's Den đã giúp Lý Nguyên Bá trở thành cái tên sáng giá trong làng giải trí. Tuy nhiên, việc nổi tiếng chỉ sau một đêm khiến nam diễn viên sinh năm 1959 choáng ngợp. Ông bị lôi kéo và mời tham dự các dự án tại Đài Loan (Trung Quốc) bất chấp sự phản đối của đạo diễn họ Ngô.

Đạo diễn Ngô Tư Viễn kể rằng, ông từng thuyết phục Lý Nguyên Bá suy nghĩ lại việc đến Đài Loan đóng phim. Ông cũng ngỏ ý mời nam diễn viên tham gia dự án mới của mình, sắp xếp cho ngôi sao mới nổi cơ hội tham gia những dự án truyền hình nổi tiếng nhưng Lý Nguyên Bá có lựa chọn của riêng mình.

Lý Nguyên Bá không làm theo sự sắp xếp của đạo diễn họ Ngô và điều này khiến "cha đẻ" của bộ phim Ninja in the Dragon's Den thất vọng hoàn toàn. "Tôi nghĩ mình đã sai. Tôi làm hết sức mình vì một người mình tin tưởng nhưng nhận lại là sự phản bội", ông kể lại.

Theo đạo diễn họ Ngô, Lý Nguyên Bá bị chi phối bởi những lời mời hậu hĩnh và hoang tưởng về vị thế của bản thân. Nam đạo diễn cũng thất vọng khi biết rằng, người được mình nâng đỡ năm nào thuê người hành hung ông.

Lý Nguyên Bá đã không thể hoạt động trong làng giải trí Hong Kong sau những xung đột với đạo diễn họ Ngô. Rời Hong Kong (Trung Quốc), nam diễn viên thế hệ 5X tới Mỹ tham gia một số bộ phim như MacGyver, Armed Response, New York Cop, Aces Go Places V: The Terracotta Hit, First Strike, Lethal Weapon 4... Tuy nhiên, các vai diễn đều mờ nhạt.

Sự lụi tàn nhanh chóng của Lý Nguyên Bá đến nay vẫn gây tranh cãi trong làng giải trí Trung Quốc. Cái danh ngôi sao võ thuật đình đám vĩnh viễn là điều mà nam diễn viên sinh năm 1959 không thể chạm đến.