Phim triệu đô của Việt Nam tham vọng ra thế giới

Đạo diễn "Cha cõng con", phim Hành động "578: Phát đạn của kẻ điên" - tiếp tục bắt tay vào sản xuất dự án kinh dị giả tưởng triệu đô "Mật mã 45: Ma đói" (Hunger: The Code 45) vào năm 2022.

Con người sinh ra ai cũng có nỗi sợ. Đó là bản năng, nhưng "ngược đời" ở chỗ càng sợ lại càng tò mò. Đây chính là lý do dòng phim kinh dị luôn lọt "top" được khán giả trên thế giới yêu thích vì họ có thể trải nghiệm nỗi sợ ấy trên màn ảnh, chân thực nhưng vẫn có thể trở về nhà an toàn sau khi bộ phim kết thúc.

Điện ảnh Việt Nam hoàn toàn có thể làm những bộ phim kinh dị hấp dẫn như một số quốc gia châu Á có nền điện ảnh phát triển: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc.

Có thể kể đến những bộ phim đã làm mưa làm gió, trở thành nỗi ám ảnh ở thị trường phim kinh dị thế giới như The tale of two sisters (Câu chuyện hai chị em - Hàn Quốc) được Hollywood mua bản quyền sản xuất lại, Ringu (Vòng tròn ác nghiệt - Nhật Bản), The Shutter (Hồn ma theo đuổi - Thái Lan),…

Cùng với sự thành công về doanh thu, các dự án phim này đã trở thành niềm tự hào của điện ảnh một quốc gia. Nếu biết kết hợp cùng sự sáng tạo thì các nhà làm phim Việt Nam hoàn toàn có khả năng đem tới một câu chuyện mang đậm bản sắc Việt, có yếu tố bản địa và có độ lan tỏa cao.

"Mật mã 45: Ma đói (Hunger: The Code 45)" là phim kinh dị giả tưởng.

Nằm trong tầm nhìn chiến lược mang đầy khát vọng này, Mật mã 45: Ma đói (Hunger: The Code 45) là dự án tiên phong trong chuỗi các phim kinh dị giả tưởng với slogan xuyên suốt "món quà sợ hãi được chuyển phát bí ẩn từ phương Đông đến khán giả".

Bộ phim lấy chủ đề ma đói, khai thác một câu chuyện nguyên bản, một ý tưởng hoàn toàn mới, độc đáo nhưng cuốn hút gây tò mò về một thế giới kinh dị vùng đất phương Đông - nơi từ lâu nay vẫn được cho là ẩn chứa nhiều câu hỏi chưa có lời giải đối với khán giả toàn thế giới.

Câu chuyện phim xoay quanh biến cố của một gia đình khi họ quyết định dành cả mùa hè để tham gia vào chuyến du lịch khám phá con tàu bỏ hoang.

Chuyến đi tưởng chừng vui vẻ lại hóa địa ngục kinh hoàng khi những người trên tàu bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Muốn sống sót, họ bắt buộc phải tìm ra quy luật khắc nghiệt phía sau, và đó cũng là lúc họ nhận ra một chuyện kinh khủng đang ẩn sau đó.

Đây là dự án điện ảnh kinh dị lớn được đầu tư kinh phí sản xuất 5,3 triệu USD, phối hợp giữa nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài. Phim sẽ được quay vào năm 2022 tại Việt Nam và một quốc gia châu Á khác với sự tham gia của nhiều nhà làm phim Việt Nam, Hàn Quốc, Mỹ, Estonia, Nhật Bản. Bộ phim sẽ được cùng lúc phát hành tại các thị trường phim ảnh lớn trên thế giới với mục tiêu doanh thu là 50 triệu USD.

Chia sẻ về dự án mới, đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết: "Dự án này tôi đã thai nghén kịch bản hơn 3 năm nay và đã gặp gỡ thảo luận với nhiều nhà làm phim kinh dị ở nhiều thị trường quốc tế trước khi quyết định đi vào hợp tác triển khai sản xuất.

Vì đây là một kịch bản lớn và cực kỳ phức tạp, mục tiêu các nhà đầu tư là xâm nhập thị trường quốc tế với kỳ vọng doanh thu cao nên việc có một ekip quốc tế phối hợp trong mọi khâu là điều cần thiết để đảm bảo dự án đạt được tiêu chí chất lượng cũng như một số yêu cầu khắt khe khác của điện ảnh quốc tế và ngay cả Việt Nam".

Một thách thức đặt ra là làm sao để đảm bảo tính phương Đông nhưng vẫn tiếp cận được khán giả quốc tế.

Để giải bài toán này, Lương Đình Dũng tiết lộ: "Trong dự án này, tôi chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ biên kịch và đạo diễn. Tôi đang có một câu chuyện thuần chất kiểu cách bí ẩn của phương Đông, tôi không cần cố giữ thì chất Phương Đông đã đủ đậm đặc trong tác phẩm này rồi. Và chất Phương Đông cũng là bí quyết, là điểm khác biệt để chinh phục khán giả khắp thế giới của phim kinh dị Mật mã 45, Ma đói (Hunger: The Code 45).

Đạo diễn Lương Đình Dũng.

Các nhà đầu tư điện ảnh đặt kỳ vọng bộ phim sẽ mang tới doanh thu nhiều chục triệu đô trên phạm vi toàn thế giới và là điểm sáng của điện ảnh Việt Nam mỗi khi nhắc tới dòng phim kinh dị.

"Nhà sản xuất đã tìm ra khe hở bí ẩn cực hiếm còn sót lại trong dự án Mật mã 45: Ma đói (Hunger: The Code 45) để chúng tôi thấy đây là một dự án cần đầu tư lớn" - một nhà sản xuất phim quốc tế phát biểu khi quyết định tham gia cùng đầu tư cho dự án phim này.

Đạo diễn Lương Đình Dũng đứng sau các dự án điện ảnh lớn như: Cha cõng con - đại diện điện ảnh Việt Nam tham dự giải Oscar lần thứ 90. Giải "Phim châu Á xuất sắc nhất" tại Liên hoan Phim (LHP) quốc gia Iran lần thứ 36, giải thưởng kịch bản xuất sắc nhất tại LHP Quốc gia Việt Nam, phim được chiếu nhiều liên hoan phim hạng A và được chiếu gần 20 quốc gia.

Ông là cố vấn quốc tế về nội dung phim tại LHP Black Nights, Giám khảo LHP Quốc tế Pune (Ấn Độ). Giám khảo LHP Quốc gia Việt Nam lần thứ 22. Phim hành động bom tấn 578: Phát đạn của kẻ điên là bộ phim đang được mong chờ đầu năm 2022 khi phát hành toàn quốc.

Nhật Phương

Ảnh: Trần Ngọc Sơn