Phim tố cáo tội ác của dị giáo khiến khán giả ám ảnh, đạo diễn bị dọa giết

Bộ phim tài liệu In the Name of God: A Holy Betrayal (Nhân danh thần linh: Sự phản bội thiêng liêng) gồm 8 tập và được phát sóng trên Netflix hồi tháng 3/2023. Phim là sản phẩm phối hợp sản xuất bởi nhà đài MBC (Hàn Quốc) và Netflix. Qua 8 tập phim, những tội ác của 4 giáo phái tại Hàn Quốc lần lượt được đưa ra ánh sáng qua lời kể của các nạn nhân và những người đã từng là một phần của các tội ác này.

Bộ phim tài liệu "In the Name of God: A Holy Betrayal" khiến dư luận tranh cãi khi lên sóng (Ảnh: Netflix).

Ngay từ những giây mở đầu của phim, đạo diễn Jo Seong-Hyeon đã cho khán giả nghe một đoạn ghi âm của Jung Myung Seok, người đứng đầu giáo phái JMS khi hắn đang lạm dụng tình dục một cựu thành viên của giáo phái.

Jung Myung Seok truyền giáo tại Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hong Kong, Australia... Hắn từng bị kết tội 10 năm tù giam từ năm 2008 đến năm 2018 vì xâm hại tình dục. Tháng 10/2022, hắn tiếp tục bị truy tố vì xâm hại tình dục hai người phụ nữ từ năm 2018 đến năm 2022.

Maple Yip - một nạn nhân của dị giáo JMS đã lên tiếng tố cáo tổ chức này thông qua bộ phim của Netflix. Khi phim lên sóng, nhiều khán giả thừa nhận, họ không thể chịu nổi và cảm thấy khiếp sợ khi xem những thước phim chân thực.

Tuy nhiên, khi phim được phát sóng, một đoạn ghi âm bất ngờ tố ê kíp thực hiện phim thêu dệt nhiều tình tiết 18+. Cụ thể, theo Koreaboo, một đoạn ghi âm được cho là rò rỉ từ buổi tuyên truyền, họp mặt về vấn đề của thủ lĩnh Jung Myung Seok trong nội bộ dị giáo JMS.

Buổi họp diễn ra tại trung tâm huấn luyện Wolmyeong-dong (Hàn Quốc), cũng là nơi hoạt động chính của JMS và là nơi ở thường trực của thủ lĩnh Jung Myung Seok. Buổi họp được tổ chức vào ngày 16/3, cũng là sinh nhật của Jung.

Trong đoạn ghi âm, một thành viên cấp cao của JMS cho rằng, những đoạn trích thu âm được lồng vào phim bị chỉnh sửa. Chi tiết "50 lần" mà Jung có nhắc đến thực chất không đúng và không liên quan gì đến chuyện sinh lý. Theo lời người này, Jung đã đề cập đến chuyện Maple Yip bị... tiêu chảy.

Jung Myung Seok - người cầm đầu giáo phái JMS được đề cập trong bộ phim "In the Name of God: A Holy Betrayal" (Ảnh: Netflix).

Jung Myung Seok đã khuyên Maple Yip uống nước Wolmyeong ("nước thánh" của JMS) để thanh lọc chất độc ra khỏi cơ thể. "50 lần" được xem là việc Jung chia sẻ trải nghiệm của bản thân vì uống quá nhiều nước. Cựu phó thủ lĩnh của JMS - Kim Kyeong Cheon cũng phủ nhận việc Maple Yip bị Jung cưỡng bức trong phòng riêng, vì căn phòng được làm bằng kính và dễ thấy từ bên ngoài.

Trước đó, phía JMS đã có động thái khởi kiện Netflix vì cho rằng phim tài liệu In The Name of God: A Holy Betrayal khắc họa Jung Myung Seok sai trái, song họ đã thua kiện. Ngoài ra, giáo phái JMS được cho là nhiều lần theo dõi đạo diễn và các nhân vật, nạn nhân trong phim.

Qua từng tập phim, đạo diễn Jo Seong-Hyeon trực tiếp liên hệ và mời các cựu thành viên của các giáo phái đến quay hình. Với những nhân chứng không muốn lộ mặt, đạo diễn sử dụng những diễn viên đóng thế để tái hiện lại lời kể của họ.

Sự chân thực trong cách kể đã khiến cho bộ phim trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội và truyền thông. Có ý kiến ủng hộ bộ phim phản ánh một cách không che giấu mặt tối của xã hội, trong khi cũng có người cho rằng, cách kể có phần trần trụi và ám ảnh khiến nạn nhân thêm tổn thương.

Maple Yip - người từng là nạn nhân của giáo phái JMS đứng ra làm chứng trong bộ phim tài liệu "In the Name of God: A Holy Betrayal" (Ảnh: Netflix).

Đạo diễn Jo chia sẻ, trong quá trình thực hiện bộ phim tài liệu, anh và ê kíp thường xuyên bị các giáo phái quấy rối. Họ đã bị nhóm người khả nghi theo dõi suốt quãng đường từ sân bay đến khách sạn trong cuộc gặp gỡ với các nạn nhân. Đạo diễn cũng nhiều lần nhận được thư nặc danh hăm dọa. Vợ của anh còn muốn ly hôn vì muốn bảo vệ an toàn cho các con.

Đạo diễn Jo Seong-Hyeon cho biết, anh đã mất gần 2 năm và phỏng vấn gần 200 người để thực hiện bộ phim tài liệu này. "Tôi chỉ muốn nhiều người biết và hiểu hơn về những sự kiện này, hay nhận thức tốt hơn về tín ngưỡng. Tôi mừng là có những thứ tốt đẹp đang xảy ra và xã hội cũng đang thay đổi theo hướng tích cực hơn", anh chia sẻ.

Anh cho rằng, những gì anh có thể đem lên màn ảnh chỉ là 1/10 những điều kinh khủng mà những giáo phái đã thực hiện. Anh mong muốn qua In The Name Of God, người dân sẽ hiểu hơn về sự nguy hiểm của những giáo phái và có lựa chọn đúng đắn.

"Tôi biết có nhiều sự tranh cãi về yếu tố tình dục trong phim nhưng điều quan trọng là sự thật được hé lộ. Chúng tôi đã rất khó khăn khi thu thập lời khai của các nạn nhân bởi tất cả các câu chuyện đều rất đau đớn, đáng sợ. Song, chúng tôi tin rằng, mình cần nói sự thật và chúng tôi chỉ kể sự thật tối thiểu nhất", đạo diễn Jo khẳng định.

Đạo diễn kiêm nhà sản xuất Jo Seong-Hyeon của bộ phim (Ảnh: Netflix).

Đạo diễn Jo tâm sự, có những nạn nhân của các dị giáo này chính là người thân của anh. "Có rất nhiều nạn nhân chính là những người mà tôi quen biết… Tôi có một cô con gái và một cậu con trai. Tôi lo lắng khi chúng tới trường mẫu giáo", anh nói.

Nhận thức được sự nguy hiểm với chính cuộc sống của mình, nhà sản xuất còn luôn cảnh giác và phòng bị khi ra đường sau khi bộ phim tài liệu gây sốt của anh lên sóng.

In The Name Of God đã hai lần đứng trước tòa để giải quyết yêu cầu cấm chiếu đến từ các thành viên của hai giáo phái JMS và Baby Garden. Khi trả lời họp báo về tương lai của series tài liệu này, nhà sản xuất Jo Seong-Hyeon cho biết, anh từng không có ý định làm mùa 2 cho đến khi anh biết có những thành viên quyết định rời bỏ giáo phái sau khi xem bộ phim của mình.