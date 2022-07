Phim tài liệu về những người đàn ông có "cậu nhỏ"... lớn nhất

Ý định thực hiện bộ phim tài liệu có nội dung gây sửng sốt này đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm chú ý của truyền thông - công chúng (Ảnh: New York Post).

Nhà sản xuất của bộ phim tài liệu nhiều tập "Too Large To Love" cho biết bộ phim sẽ được thực hiện tại Anh và sẽ phát trên sóng truyền hình. Hiện tại, nhà sản xuất đang đưa ra thông báo tìm kiếm những người đàn ông tự thấy rằng mình có "cậu nhỏ" quá khổ, và mời những người này tham gia thực hiện một bộ phim tài liệu đưa lại góc nhìn chân thực về cuộc sống của họ.

Thông điệp mà nhà sản xuất bộ phim tài liệu đưa ra như sau: "Chúng tôi mong được gặp gỡ và trò chuyện với những người đàn ông có "cậu nhỏ" quá khổ, để hiểu về những điều tích cực và tiêu cực xảy ra trong cuộc sống của họ, hay những cảm nhận chân thực của những người gắn bó với họ".

Ý định thực hiện bộ phim tài liệu có nội dung gây sửng sốt này đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm chú ý của truyền thông - công chúng.

Nhà sản xuất cho biết rằng họ đang đi tìm những nhân vật "người thật, việc thật" ở độ tuổi từ 18 trở lên. Điều quan trọng là những người này phải sẵn sàng đối thoại về những vấn đề thực tế xảy ra trong cuộc sống của họ. Cách thức đối thoại, ngôn từ diễn đạt sẽ được phía nhà sản xuất tư vấn hỗ trợ, để những chia sẻ trở nên phù hợp với tính chất của một bộ phim tài liệu phát trên truyền hình.

"Too Large To Love" là ý tưởng gây sửng sốt mới nhất sau một số show táo bạo, thậm chí gây tranh cãi, đã được thực hiện trên truyền hình Anh. Trước đó, show hẹn hò "Naked Attraction" được thực hiện kể từ năm 2016 tới nay đã gây tranh cãi khi đòi hỏi các người chơi phải khỏa thân trong quá trình tham gia show.

Show "Sex Box" từng gây tranh cãi lớn khi ra mắt ở thời điểm năm 2013, bởi nội dung chương trình yêu cầu các cặp đôi tham gia phải "yêu" trong một phòng kín đặt ngay trên sân khấu của chương trình, sau đó, cặp đôi này sẽ bước ra khỏi phòng, để đối thoại về mối quan hệ tình cảm giữa họ một cách cởi mở với người dẫn chương trình.

Bộ phim tài liệu phát trên sóng truyền hình có tên "Me and My Penis" (2020) cũng chứa đựng những nội dung và hình ảnh gây sửng sốt, khi những người đàn ông xuất hiện trong bộ phim tài liệu này có những đối thoại thẳng thắn về "cậu nhỏ" của họ.