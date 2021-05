Phim hay nhất Oscar 2021 có doanh thu... thấp nhất lịch sử

Dân trí "Nomadland" - Phim hay nhất của giải Oscar 2021 được giới phê bình đánh giá rất cao, nhưng hiện tại đây là Phim hay nhất đạt doanh thu... thấp nhất trong lịch sử 93 kỳ trao giải Oscar.

Chlóe Zhao là nữ đạo diễn Châu Á đầu tiên giành được giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất. "Nomadland" đã xuất sắc giành về giải Phim - Đạo diễn - Nữ chính xuất sắc nhất.

Phim nghệ thuật, phim được giới phê bình đánh giá cao, phim gây tiếng vang lớn tại các giải thưởng điện ảnh uy tín lại thường bị xem là không dành cho số đông. Nhiều ý kiến cho rằng những giải thưởng điện ảnh hàn lâm, mà điển hình là giải Oscar, đang càng lúc càng xa rời số đông, không tiệm cận với thị hiếu công chúng.

Bằng chứng là các phim "đậm đặc nghệ thuật" khi ra rạp thường đạt được mức doanh thu khiêm tốn. Năm nay, Phim hay nhất của giải Oscar - "Nomadland" (Đất mồ côi) - thậm chí còn trở thành Phim hay nhất có doanh thu... thấp nhất trong lịch sử 93 kỳ trao giải. Đương nhiên, đằng sau câu chuyện về thị hiếu số đông còn có nhiều yếu tố mang tính... hoàn cảnh.

Đại dịch Covid-19 đã khiến hệ thống rạp chiếu trên toàn thế giới bị tác động mạnh, ở nhiều quốc gia, hệ thống rạp chiếu đã bị đóng cửa hoặc phải giảm công suất hoạt động trong suốt hơn một năm qua.

Khi "Nomadland" giành được giải thưởng Oscar danh giá cho Phim hay nhất, phim đã đồng thời xác lập một kỷ lục "không vui lắm": Phim hay nhất có doanh thu... thấp nhất.

Hiện tại, doanh thu của phim đang dừng ở mức gần 6,5 triệu USD. Trước đó, hoạt động ra rạp của phim diễn ra rất hạn chế tại Mỹ và các quốc gia khác, hiện tại, phim đã xuất hiện trên một số dịch vụ chiếu phim trực tuyến.

Trước đây, Phim hay nhất đạt doanh thu thấp nhất tại giải Oscar là "The Hurt Locker" (Chiến dịch Sói sa mạc - 2008), bộ phim của nữ đạo diễn Kathryn Bigelow. Khi đoạt giải Oscar, phim mới thu về 11 triệu USD từ phòng vé tại Mỹ, một con số thấp "kỷ lục".

Dù vậy, ngay sau khi giành được giải Oscar cho Phim hay nhất, doanh số của "The Hurt Locker" đã tăng lên đáng kể và đạt gần 49,5 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. Đây gọi là hiệu ứng của giải Oscar: khi một phim nghệ thuật đạt được giải thưởng uy tín, công chúng sẽ dành cho phim sự quan tâm lớn hơn.

"Nomadland" với kinh phí sản xuất "nhẹ nhàng", chỉ 5 triệu USD, nhưng doanh thu toàn cầu hiện tại (6,5 triệu USD) vẫn chưa giúp phim "thoát lỗ", bởi ngoài chi phí sản xuất phim, còn có những chi phí quảng bá cũng khá tốn kém.

"Nomadland" còn nằm trong nhóm Phim hay nhất có kinh phí sản xuất thấp nhất trong lịch sử giải Oscar. Bộ phim của nữ đạo diễn Chlóe Zhao có sự tham gia của nhiều diễn viên không chuyên với mức kinh phí sản xuất rất tiết kiệm.

Thực tế, các bộ phim khác xuất hiện trong danh sách đề cử ở hạng mục Phim hay nhất tại giải Oscar năm nay cũng chứng kiến mức doanh thu rất khiêm tốn. Những phim có doanh thu cao nhất tính tới thời điểm này chỉ có "Promising Young Woman" (12,6 triệu USD) và "Minari" (12,1 triệu USD), rồi tới "Judas and the Black Messiah" (6,1 triệu USD), "The Father" (5,5 triệu USD).

Các phim còn lại, gồm "Mank", "The Trial of the Chicago 7" và "Sound of Metal" có mức doanh thu không đáng kể bởi chỉ ra rạp một thời gian rất ngắn trước khi xuất hiện trên các dịch vụ chiếu phim trực tuyến.

Bích Ngọc

Theo Hollywood Reporter