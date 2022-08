Phan Mạnh Quỳnh lần đầu tiết lộ tuổi thơ cơ cực gắn với kẹo lạc

Nhạc sĩ, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh trong chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần" (Ảnh: VTV).

Tuổi thơ gắn với kẹo lạc của Phan Mạnh Quỳnh.

Là khách mời trong Cuộc hẹn cuối tuần, nhạc sĩ, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh đã có dịp trở về những câu chuyện của làng quê, của những ký ức tuổi thơ với nhiều dư vị khó quên.

Lần đầu tiên, Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ về câu chuyện tuổi thơ của mình gắn liền với những gói kẹo lạc. Những gói kẹo này đã đồng hành với cậu bé Mạnh Quỳnh từ năm 6 tuổi, nuôi 5 anh em Quỳnh khôn lớn, giúp anh theo đuổi ước mơ nghệ thuật tưởng như xa vời.

Phan Mạnh Quỳnh nói: "Món kẹo này Quỳnh đã gắn bó với nó quá lâu rồi. 6 tuổi là Quỳnh bắt đầu làm rồi. Công việc này không vất vả, không mệt nhọc, chỉ là phải ngồi tỉ mẩn gói những bao kẹo lạc thôi. Quỳnh là con cả, phía sau còn 4 đứa em nữa. Chính món kẹo này đã nuôi 5 anh em Quỳnh lớn lên. Ngày đó Bố Quỳnh đi bán kẹo, bố nói rằng nó (ý chỉ Phan Mạnh Quỳnh) là con tôi đó, nhưng mấy người mua kẹo không có ai tin".

Mạnh Quỳnh kể về tuổi thơ gắn với những gói kẹo lạc được gia đình sản xuất và lấy tên của mình (Ảnh: VTV).

Tuổi thơ gắn liền với những gói kẹo lạc, nhưng lên lớp 6, Mạnh Quỳnh đã có đam mê với âm nhạc. Khi đó gia đình chỉ ước có 2 triệu mua cái đàn cho Quỳnh học. Quỳnh mê nhạc đến độ khi lên cấp 3, tranh thủ buổi trưa đi học về là cậu bé vào thẳng nhà thờ đánh đàn xong và đi học luôn, không cần ăn cơm.

Mạnh Quỳnh tâm sự: "Quỳnh đã lớn lên bằng âm nhạc. Vì mẹ Quỳnh ngày xưa là ca viên của nhà thờ. Tuổi thơ của Quỳnh cho đến các em đã được nghe từ những bài hát ru của mẹ, đến những ca khúc của dàn đồng ca ở nhà thờ".

Theo Phan Mạnh Quỳnh, làng quê nơi anh sinh ra và lớn lên không phải cái nôi của những làn điệu dân ca, ví dặm xứ Nghệ. Nhưng anh nghe rất nhiều và chịu ảnh hưởng bởi những sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên mang âm hưởng Nghệ An rất đẹp: "Câu đò đưa thầm gọi/Tôi ghé về tuổi thơ/Vầng trăng non ngơ ngác/Theo tôi đi chân trần/…"

Phan Mạnh Quỳnh cũng cho biết anh đến với âm nhạc, đi cùng với âm nhạc không phải bằng con đường được đào tạo bài bản qua trường lớp mà chủ yếu là bản thân tự mày mò tìm tòi và học hỏi.

"Quỳnh là tay ngang, thực sự Quỳnh không có qua trường lớp bài bản nào đâu. Bố mẹ cũng không hiểu chuyện con phải đi như thế nào để đến với âm nhạc. Rồi thầy cô trên trường nữa, mọi người đều bảo rằng em không nên nuôi cái hy vọng này. Nhưng mà em biết trong lòng mình là luôn xoay quanh âm nhạc".

Từng "rao bán" nhạc của mình.

Từ năm 2009 Phan Mạnh Quỳnh đã hoạt động với tư cách là một nhạc sĩ, anh tạo ra rất nhiều bản hit của nhiều ca sĩ khác nhau nhưng thời điểm đó công chúng vẫn chưa biết Phan Mạnh Quỳnh là ai.

Nhạc sĩ của những bản "hit" triệu view kể anh từng có thời gian phải "rao bán" những ca khúc của mình.

"Quỳnh vào mục rao vặt và đăng tin với nội dung: "Tôi có một số bài hát muốn bán. Nếu như ai hay ca sĩ nào có nhu cầu thì liên hệ với tôi". Có chị khi đọc được thông tin đã liên hệ với Quỳnh, sau đó chị ấy dẫn Quỳnh đến gặp một số anh em khác, họ lại có email của các nghệ sĩ rồi giới thiệu cho Quỳnh gửi mail và cứ thế mình gửi thôi. Gửi đến khi được anh Hồ Quang Hiếu, Phan Đình Tùng, Ưng Hoàng Phúc mua…"

Đây là cây đàn Mạnh Quỳnh mua đầu tiên trong đời, năm đó Quỳnh 19 tuổi. Những bài đầu tiên Quỳnh làm nhạc beat hay sáng tác đều từ cây đàn này. Ngày xưa, mỗi bài Quỳnh sáng tác bán được 2 triệu đồng/1 bài độc quyền cho một người và không bán được cho người nào khác trong vòng 3 năm (Ảnh: Chụp màn hình).

Con đường trở thành nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng như ngày hôm nay của Phan Mạnh Quỳnh đã bắt đầu như thế. Nhưng cũng trên con đường đó không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng.

Phan Mạnh Quỳnh cũng thừa nhận, đã có thời gian anh tạm rời TPHCM để về quê. Thời điểm này, Phan Mạnh Quỳnh nói về quê "vì thiếu cảm hứng là phụ nhưng thiếu tiền mới là chính". Và sau chuyến về quê đó, Phan Mạnh Quỳnh đã có những bài hát làm thay đổi cả cuộc đời anh.

Ở tuổi 32, Mạnh Quỳnh đang có được điều rất nhiều nhạc sĩ khác ước mơ đó là nhiều ca sĩ nổi tiếng hát những bài của anh. Trong số đó còn đặt hàng anh viết cho những dự án âm nhạc của họ. Anh có gia tài với 200 ca khúc với nhiều chủ đề khác nhau. Mạnh Quỳnh không xem và chưa cảm thấy đó là áp lực. Ngược lại nam nhạc sĩ, ca sĩ xứ Nghệ thấy vui và tự hào, xem đó là động lực thúc đẩy mình tiến lên.

"Quỳnh vẫn hy vọng và mơ ước tiếp tục con đường mà các anh các chị, những người thực sự sống với âm nhạc đã đi", nam ca sĩ bộc bạch.