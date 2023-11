"Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh" sự nghiệp nhạt nhòa, nhan sắc tàn phai

Can Đình Đình (SN 1986) được truyền thông Hàn Quốc bình chọn là một trong 2 nữ thần của màn ảnh Hoa ngữ. Cô sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, gợi cảm.

Nữ diễn viên chưa từng nghĩ trở thành diễn viên nên cô lựa chọn chuyên ngành chứng khoán khi học đại học. Tuy nhiên, cơ duyên với nghệ thuật đã tìm tới Can Đình Đình. Cô sinh viên chuyên ngành tài chính đã lọt vào mắt xanh của những nhà tìm kiếm tài năng bởi vẻ ngoài nổi bật và gợi cảm.

Can Đình Đình sở hữu ngoại hình nóng bỏng, quyến rũ (Ảnh: Sina).

Sau một buổi thử giọng, Can Đình Đình trúng chương trình quay quảng cáo và nhanh chóng vươn lên vị trí "nữ hoàng quảng cáo" của Thượng Hải (Trung Quốc). Khi đã nổi tiếng ở Thượng Hải, cô chuyển tới Bắc Kinh ghi danh vào Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc để nâng cao khả năng diễn xuất, chính thức theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật.

Năm 2005, cô bắt đầu đóng phim với bộ phim truyền hình Chu Nguyên Chương. Sau đó, cô tham gia bộ phim hợp tác Việt - Trung có tên Hà Nội, Hà Nội, đóng chung với nam diễn viên Minh Tiệp. Vai diễn này đã mang lại cho Can Đình Đình giải Cánh diều vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất LHP Quốc tế năm 2006.

Tuy nhiên, Thủy hử (năm 2011) mới là bộ phim giúp Can Đình Đình đổi đời. Trong phim, cô vào vai Phan Kim Liên, một hầu gái trong một gia đình quyền thế. Do từ chối làm thiếp cho gã chủ già giàu có nên cô bị ép lấy Võ Đại Lang, một anh chàng vừa lùn vừa xấu xí.

Can Đình Đình từng được truyền thông Trung Quốc bình chọn là "Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh" (Ảnh: Sohu).

Trong một lần Võ Tòng, em trai Võ Đại Lang và là một anh hùng cái thế về thăm nhà, Kim Liên đã si mê em chồng và ra sức quyến rũ Võ Tòng. Tuy nhiên, Võ Tòng đã một mực từ chối khiến Phan Kim Liên cùng Tây Môn Khánh lên kế hoạch sát hại Võ Đại Lang. Sau này, Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh đã chết dưới tay của Võ Tòng khi anh trả thù cho anh trai.

Phan Kim Liên là nhân vật kinh điển từng được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác như Ôn Bích Hà, Lê Tư, Vương Tổ Hiền, Dương Tư Mẫn, Chu Ân thể hiện trong nhiều phiên bản truyền hình khác nhau nên Can Đình Đình cũng có áp lực khi đón nhận vai diễn này.

Thủy hử vốn là tác phẩm kinh điển của Trung Quốc và nhiều lần được chuyển thể thành phim truyền hình. Trong đó, phiên bản năm 2011 gây nhiều tranh cãi nhưng nhan sắc của Phan Kim Liên do Can Đình Đình thể hiện lại nhận được nhiều lời khen ngợi.

Khi phim lên sóng, tờ Chinatimes đánh giá cao diễn xuất của Can Đình Đình và gọi cô là Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh. Từ vẻ ngoài xinh đẹp tới khí chất và thần thái của cô đều khiến khán giả thừa nhận rất phù hợp với nhân vật.

Nhiều năm sau khi phim lên sóng, Can Đình Đình tiết lộ về cảnh nóng mặn nồng giữa cô với người đồng nghiệp Đỗ Thuần (vai Tây Môn Khánh). Theo đó, nữ diễn viên xinh đẹp và bạn diễn từng thực hiện cảnh "nóng" trong phim nhưng khi Thủy hử lên sóng, các cảnh nhạy cảm bị cắt vì quá khiêu khích.

Sau "Thủy hử", Can Đình Đình có cơ hội phát triển sự nghiệp diễn xuất nhưng cô không tận dụng được và đánh mất vị thế sao hạng A (Ảnh: Sina).

Người đẹp cho biết, cảnh phim nhạy cảm được thực hiện trong hậu trường có nhiều người nhưng cô và bạn diễn buộc phải nhập tâm để có được những thước phim chân thực.

Một số tờ báo Trung Quốc cho rằng, quy mô cảnh "nóng" của Can Đình Đình và Đỗ Thuần có thể so sánh với Sắc, Giới của Thang Duy và Lương Triều Vỹ. Bản thân Đỗ Thuần cũng thú nhận, trong cảnh "nóng", anh và bạn diễn đều không mặc gì.

Can Đình Đình cũng tiết lộ, Thủy hử (năm 2011) là bộ phim đầu tiên cô đóng cảnh "nóng" trên màn ảnh nên cô có chút ngượng ngùng. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ dạy của đạo diễn và sự hợp tác của bạn diễn Đỗ Thuần, cô đã vào vai khá tự nhiên.

Sau Thủy hử, Can Đình Đình góp mặt vào các tác phẩm như Hoa tư dẫn, Tân Tiêu thập nhất lang, Anh hùng phong thần bảng 2, Cô phương bất tự thưởng… nhưng không có thêm vai diễn ấn tượng.

Trong làng giải trí cũng xuất hiện nhiều nữ diễn viên trẻ khiến Can Đình Đình dần mất vị trí và trở nên mờ nhạt. Những năm gần đây, Can Đình Đình không từ bỏ đam mê diễn xuất nhưng phần lớn các vai diễn của cô trong Phủ Khai Phong, Tiêu Thập Nhất Lang, Truyền kỳ thiếu niên Khang Hy, Địch Nhân Kiệt chi đoạt hồn mộng yểm đều là vai phụ.

Năm 2020, Can Đình Đình được mời vào vai mỹ nhân Trần Viên Viên trong Lộc đỉnh ký (năm 2020). Trần Viên Viên là nhân vật đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" theo mô tả của Kim Dung.

Tuy nhiên, vai diễn của Can Đình Đình trong phim khá mờ nhạt. Ngoại hình của cô cũng khiến khán giả thất vọng vì xuống dốc và mặt sưng phồng. Cô cũng bị so sánh với các mỹ nhân thể hiện vai này trước đó như Lương Tiểu Băng, Chu Ân.

Can Đình Đình trong dự án mới ra mắt "Tuyệt sắc vệ sĩ" (Ảnh: Sina).

Can Đình Đình không còn giữ được vẻ ngoài xinh đẹp và khả năng diễn xuất ấn tượng ở tuổi U40 (Ảnh: Sina).

Sau nhiều năm đóng phim, Can Đình Đình chưa thể trở thành diễn viên hạng A của làng giải trí Hoa ngữ. Gần đây, bộ phim Tuyệt sắc vệ sĩ do Can Đình Đình đóng chính phát sóng trực tuyến trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ngoại hình và diễn xuất của Can Đình Đình đều khiến khán giả thất vọng.

Trong cả bộ phim, nữ diễn viên diện trang phục kiệm vải, để khoe vòng một và vòng hai. Gương mặt của nữ diễn viên 37 tuổi cũng không còn được như xưa, do nghi ngờ biến chứng của dao kéo thẩm mỹ. Diễn xuất của Can Đình Đình cũng không có điểm nhấn hay khác biệt so với những vai diễn cũ.

Việc lạm dụng khoe thân của Can Đình Đình trong một bộ phim có kịch bản thiếu điểm nhấn khiến khán giả phản ứng tiêu cực. Tuyệt sắc vệ sĩ mang màu sắc phim ngôn tình nhưng kịch bản lỏng lẻo, dễ đoán và kỹ xảo điện ảnh hạn chế làm bộ phim trở thành một tác phẩm truyền hình được đánh giá mang chất lượng kém.

Khi đối mặt với những làn sóng chỉ trích vì năng lực diễn xuất hạn chế, Can Đình Đình giải thích, làm diễn viên chỉ là một thú vui và đam mê bởi cô sợ rằng, khi quá nổi tiếng, cuộc sống cá nhân dễ bị xáo trộn.

"Nghệ thuật đến từ cuộc sống. Chỉ có diễn viên có cuộc sống phong phú, nhiều trải nghiệm mới diễn được cái chất của nhân vật. Cuộc đời này, chẳng có ai nổi tiếng cả đời được. Miễn sao mỗi diễn viên có tác phẩm đại diện của riêng mình, điều này chứng minh họ đã thành công", Can Đình Đình nói.