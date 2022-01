Peter Rabbit 2: The Runaway khởi chiếu tại Việt Nam trên FPT Play

Sau thời gian dài lỗi hẹn tại rạp chiếu, Peter Rabbit 2: The Runaway (Thỏ Peter 2: Cuộc Trốn Chạy), bộ phim về chàng thỏ tinh nghịch và đáng yêu nhất quả đất, sẽ chính thức ra mắt khán giả Việt Nam trên FPT Play. Nối tiếp thành công vang dội năm 2018, phần phim mới nhất sẽ tiếp tục những câu chuyện thú vị của gia đình nhà thỏ trong chuyến phiêu lưu của Peter ra thế giới bên ngoài nông trại McGregor.

Cuộc trốn chạy bất ngờ của thỏ Peter

Sau các sự kiện ở phần 1 của Peter Rabbit, Bea (Rose Byrne thủ vai) và Thomas (Domhnall Gleeson thể hiện) đã về chung một nhà trong sự chúc phúc của mọi người và gia đình thỏ. Chú thỏ nâu Peter (James Corden lồng tiếng) cũng dần trở thành ngôi sao mới, được nhiều người biết đến qua những bộ truyện tranh của Bea.

Tuy vậy, mối quan hệ giữa anh chàng và Thomas vẫn chưa thể cải thiện được nhiều. Chán ngán cuộc sống tù túng ở nông trại, thỏ Peter quyết định bỏ nhà đi bụi, dấn thân vào những chuyến phiêu lưu hấp dẫn ở thành phố. Trên đường đi, cậu làm quen được với chú thỏ Barnabas (Lennie James) - một người bạn cũ của cha mình.

Những tưởng trưởng thành nhưng hóa ra Barnabas lại là một đàn anh "tăng động", thậm chí chiêu trò hơn cả Peter. Nghe theo lời mời mọc của Barnabas, Peter gia nhập băng nhóm siêu quậy và làm quen với những người bạn mới. Cả hội cùng nhau lên kế hoạch một phi vụ chấn động, đột kích "chôm" rau củ ở khu chợ sầm uất. Peter thậm chí còn rủ rê cả gia đình gồm Mopsy, Flopsy, Bopsy Bông, anh họ Benjamin cùng nhiều bạn bè ở trang trại McGregor cùng tham gia.

Hậu quả của chuỗi hành động liều lĩnh này là cả nhóm Barnabas lâm vào tình huống nguy hiểm không thể lường trước. Đây là lúc anh chàng Peter chính thức bắt đầu cuộc hành trình cam go để giải cứu những người thân yêu. Với nhiều pha rượt đuổi dồn dập và tình tiết hài hước, Peter Rabbit 2: The Runaway được đánh giá kịch tính hơn hẳn phần tiền nhiệm khi nâng cấp những màn phá phách của chú thỏ Peter lên một tầm cao mới.

Thông điệp ý nghĩa và kỹ xảo đỉnh cao

Trong chuyến phiêu lưu của Peter ở phần 2, những thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tình cảm gia đình được biên kịch Patrick Burleigh cài cắm một cách hợp lý. Tính cách và lối suy nghĩ của Peter cũng được xây dựng tương đồng với tâm lý trẻ nhỏ, nhờ đó mà những bài học trong phim sẽ trở nên dễ thấm thía với các khán giả nhí.

Peter là chú thỏ có bản tính nghịch ngợm. Cậu bỏ nhà đi vì cho rằng không có ai chấp nhận mình. Gia nhập nhóm Barnabas và tìm được những người bạn chung sở thích "làm người xấu", Peter thoạt đầu đã cảm thấy rất hạnh phúc nhưng cảm giác đó đã không kéo dài lâu. Cậu chỉ thực sự hiểu được giá trị gia đình và bạn bè khi những người thân yêu rơi vào nguy hiểm. Điều này buộc Peter phải tìm một lối đi riêng để trở thành chú thỏ mà cậu luôn mong muốn.

Tương tự như phần 1, Peter Rabbit 2: The Runaway cũng được thể hiện dưới dạng phim hoạt hình 3D live action, kết hợp giữa những cảnh quay thật và đồ họa ba chiều. Theo đó, các cảnh quay được thực hiện độc lập. Gia đình nhà thỏ chỉ được xử lý và thêm vào những phút cuối. Công nghệ mới cho phép Sony Pictures và đạo diễn Will Gluck tạo ra những khung hình hoàn hảo, sống động đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Không chỉ thu hút khán giả nhỏ tuổi, Peter Rabbit 2: The Runaway còn trở thành "thỏi nam châm" đối với khán giả trưởng thành với sự tham gia lồng tiếng của minh tinh "Suicide Squad" Margot Robbie và James Corden. Bên cạnh đó, phim còn quy tụ diễn viên đình đám quen thuộc gồm Rose Byrne, Domhnall Gleeson, Sam Neill, Daisy Ridley và Elizabeth Debicki…

Peter Rabbit 2: The Runaway cùng với Venom 2: Let There Carnage và Escape Room 2: Tournament of Champions là bộ ba phim bom tấn của Sony Pictures sẽ khai màn loạt nội dung cao cấp được trình chiếu trên FPT Play từ năm 2022. Đây là lần đầu tiên một nền tảng giải trí trực tuyến có giấy phép tại Việt Nam trình chiếu sớm các siêu phẩm Hollywood. Điều này có được là nhờ thỏa thuận giữa FPT Play và nhiều nhà phát hành phim điện ảnh quốc tế. Mở đầu của chuỗi hợp tác là cú bắt tay giữa FPT Play và Sony Pictures.

Thỏ Peter 2: Cuộc Trốn Chạy (Peter Rabbit 2: The Runaway) sẽ chính thức công chiếu lần đầu tiên tại Việt Nam, trực tuyến trên các nền tảng của FPT Play từ ngày 21/1. Thông tin chi tiết xin liên hệ hotline 19006600.