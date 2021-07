"Ông trùm cảnh nóng" phủ nhận lừa nữ diễn viên thực hiện... cảnh "nóng"

Dân trí Trong một cảnh phim, nhân vật của Sharon Stone vắt chân, vùng kín của nữ diễn viên bị lộ trong khuôn hình. Đây là một cảnh phim rất táo bạo, thậm chí gây tranh cãi và đã trở thành "khét tiếng".

Đạo diễn người Hà Lan - Paul Verhoeven (hiện 82 tuổi) đang gây chú ý ở LHP Cannes với bộ phim "Benedetta" có nhiều cảnh "nóng" đồng tính nữ. Trong sự nghiệp đạo diễn của mình, ông gây sốt với nhiều tác phẩm điện ảnh, trong đó, nổi bật nhất phải kể tới "Basic Instinct" (Bản năng gốc - 1992).

Tại LHP, đạo diễn Paul Verhoeven tiếp tục được hỏi lại về cảnh vắt chân làm lộ vùng kín của nữ diễn viên Sharon Stone (hiện 63 tuổi), đây là một trong những cảnh phim đã trở nên "khét tiếng" trong lịch sử điện ảnh bởi mức độ táo bạo, thậm chí gây tranh cãi.

Cảnh diễn gây tổn thương, ám ảnh từ góc nhìn nữ diễn viên

Cảnh phim táo bạo trong "Bản năng gốc" (1992)

Trong một cảnh phim của "Bản năng gốc", khi nhân vật của Sharon Stone vắt chân, vùng kín của nữ diễn viên đã bị lộ trong khuôn hình. Đây là một cảnh phim rất táo bạo, thậm chí gây tranh cãi. Câu chuyện từ góc nhìn của nữ diễn viên Sharon Stone khiến công chúng hiểu rằng bà không được biết trước về sự xuất hiện của cảnh phim nhạy cảm ấy trên màn ảnh.

Theo Sharon Stone, khi thực hiện cảnh này, bà đang mặc đồ lót màu trắng, khiến đạo diễn của phim - ông Paul Verhoeven giải thích rằng màu trắng phản chiếu ánh sáng mạnh, khiến hiệu ứng cảnh quay không tốt, đạo diễn đề nghị Sharon Stone cởi đồ lót và trấn an trước rằng sẽ không có gì nhạy cảm xuất hiện trong khuôn hình.

Sharon Stone đã làm theo và chỉ tới khi bà xem bộ phim ở giai đoạn ngay trước khi phim ra rạp, nữ diễn viên mới biết về cảnh quay táo bạo mà sau này đã làm thay đổi cả sự nghiệp của bà (theo hướng tích cực!). Thoạt tiên, Sharon Stone đã rất tức giận, ngay lập tức, bà đi thẳng tới gặp đạo diễn Paul Verhoeven để... tát, rồi bỏ đi.

Trong ký ức của Sharon Stone, việc đóng phim "Basic Instinct" là một trải nghiệm "kinh hoàng". Trong cuốn tự truyện "The Beauty of Living Twice" vừa ra mắt hồi đầu năm nay, nữ diễn viên chia sẻ: "Vai diễn này cho tới giờ vẫn là vai diễn khó khăn nhất mà tôi từng thực hiện. Đó là một trải nghiệm kinh hoàng.

Tôi đã bị mộng du 3 lần trong quãng thời gian quay phim này, có tới 2 lần tôi đã mò vào xe hơi trong gara ở tình trạng mộng du. Tôi đã gặp nhiều cơn ác mộng kinh khủng".

Theo những gì Sharon Stone chia sẻ trong hồi ký, bà đã liên hệ với luật sư, luật sư đã đưa ra những gợi ý để bà làm việc lại với nhà làm phim để yêu cầu điều chỉnh, nhưng tất cả những đối thoại đều không đưa lại kết quả.

Ở thời điểm bấy giờ, tiếng nói của một nữ diễn viên trước những vấn đề xung quanh cảnh "nóng", cảnh khỏa thân vẫn còn rất yếu thế và Sharon Stone không thể thay đổi cục diện tình hình. Phim được ra rạp với cảnh quay nguyên gốc, không có gì đổi khác.

Sharon Stone cũng phải chịu đựng những cách đối xử thiếu tôn trọng trong quá trình thực hiện bộ phim "Basic Instinct", chẳng hạn, bà từng bị một nhà sản xuất phim "khuyên" rằng nên "quan hệ" với bạn diễn trước, để khi đóng phim, các cảnh "nóng" giữa hai người sẽ "mặn mà" hơn.

Sau gần 3 thập kỷ, Sharon Stone vẫn tiếp tục chia sẻ lại những điều này với mục đích thể hiện sự đồng cảm đối với những diễn viên từng cảm thấy họ bị quấy rối, bị cưỡng bức, bị đối xử bất bình đẳng, thiếu tôn trọng trên phim trường.

Cho tới tận hôm nay, cảnh phim trong "Basic Instinct" vẫn còn gây quan tâm chú ý, trong các cuộc phỏng vấn, Sharon Stone vẫn không ngừng bị hỏi lại về cảnh quay gây sửng sốt năm xưa, dù đã gần 3 thập kỷ đi qua. Đã có lần bà từ chối trả lời, bởi cảm thấy đề tài quá cũ nhàm, không muốn đào xới lại quá nhiều, quá thường xuyên.

Sharon Stone là một cá tính mạnh mẽ ở Hollywood, bà cho biết dù bản thân bị sốc, bị khủng hoảng một thời gian sau khi bộ phim ra mắt, nhưng sau cùng bà vượt qua được, tận dụng được sự quan tâm mà truyền thông - công chúng dành cho mình sau bộ phim, để bắt lấy những cơ hội mới và trở thành ngôi sao ở Hollywood.

Trailer phim "Basic Instinct" (Bản năng gốc - 1992)

Đạo diễn khẳng định: "Không có chuyện bị lừa gạt, Sharon Stone biết rõ mình làm gì"

Từ trước đến nay, đạo diễn Paul Verhoeven đã luôn một mực phủ nhận góc nhìn của nữ diễn viên Sharon Stone. Ngay từ đầu, ông đã nói rằng Sharon Stone biết rõ việc mà mình đang làm và không hề "ngây thơ" như những gì bà đã nói.

Đạo diễn Paul Verhoeven đã có lần nhấn mạnh: "Không một nữ diễn viên nào đồng ý cởi đồ lót để quay một cảnh phim mà không lường trước được sự việc".

Mới đây nhất, đạo diễn Paul Verhoeven lại được các phóng viên ở LHP Cannes hỏi về cảnh phim gây tranh cãi nhất trong sự nghiệp đạo diễn của ông. Lời giải thích của ông về cơ bản không có gì thay đổi, một lần nữa Paul Verhoeven khẳng định Sharon Stone hiểu rõ những gì mình đang làm khi thực hiện cảnh vắt chân trứ danh trong phim "Bản năng gốc".

Đạo diễn Paul Verhoeven và nữ diễn viên Sharon Stone trên phim trường "Basic Instinct" (Bản năng gốc - 1992).

Dù vậy, trước sau gì, đạo diễn này vẫn dành những lời lẽ tôn trọng cho người từng cộng tác với mình, cách diễn đạt của ông khá mềm mỏng: "Ký ức của tôi khác với ký ức của Sharon Stone, và tôi nghĩ cách hiểu của cô ấy về sự việc là không thể nào xảy ra được. Cô ấy hiểu rõ những gì mình đang làm.

Trong ký ức của tôi, mọi việc diễn ra thế này: Tôi kể với cô ấy một câu chuyện về một cô gái tôi quen thời sinh viên, cô gái này thường hay vắt chân dù mặc váy mà không mặc nội y. Cô ấy rất thường làm vậy tại các cuộc vui. Bạn tôi sợ người bạn gái không biết nên có nói với cô ấy rằng chúng tôi đã nhìn thấy những gì, cô gái thản nhiên đáp: Tôi biết chứ, đó là lý do tại sao tôi làm vậy.

Sau đấy, Sharon và tôi quyết định sẽ thực hiện một cảnh phim lấy ý tưởng từ kỷ niệm của tôi. Câu chuyện này không làm thay đổi nhận định của tôi, rằng Sharon đã nhập vai rất tuyệt vời. Cô ấy là một hiện tượng. Chúng tôi có mối quan hệ hữu hảo và vẫn nhắn tin qua lại cho tới tận hôm nay".

Ở thời điểm nhận vai nữ nhà văn Catherine Tramell trong "Bản năng gốc", Sharon Stone chưa phải diễn viên ngôi sao ở Hollywood, nhưng sau vai diễn này, bà đã có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Trước Sharon Stone, đã có nhiều nữ diễn viên ngôi sao từ chối vai diễn này vì có quá nhiều cảnh "nóng" bạo liệt. Đối với Sharon Stone, đây lại là vai diễn giúp bà trở thành ngôi sao.

Sharon Stone khi thử vai cho phim "Basic Instinct" (Bản năng gốc - 1992)

Bích Ngọc

Theo Daily Mail/Variety