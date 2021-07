LHP Cannes: Bộ phim "nóng bỏng" đang "đốt cháy" mùa hè này

Dân trí Nữ tu sĩ Benedetta từng có quan hệ tình ái với một nữ tu sĩ khác có tên Bartolomea. Sau khi sự việc bị lộ, Benedetta bị tống vào ngục.

"Benedetta": Phim nhiều cảnh "nóng" đồng tính nữ gây xôn xao

"Benedetta" là một bộ phim mang chất tiểu sử xoay quanh nữ tu sĩ Benedetta Carlini (nữ diễn viên Virginie Efira), câu chuyện về cuộc đời Benedetta đã được lưu truyền từ lâu, bà được cho là sống ở nước Ý hồi thế kỷ 17. Theo chuyện kể lại, Benedetta từng có quan hệ tình ái với một nữ tu. Sau khi sự việc bị lộ ra, Benedetta bị tống vào ngục.

Ngay từ trailer giới thiệu phim, "Benedetta" đã khơi gợi sự tò mò. Đây là dự án phim rất được chờ đợi của đạo diễn Paul Verhoeven.

Kịch bản phim ban đầu được giao cho biên kịch Gerard Soeteman, người cộng sự lâu năm đã từng thực hiện 8 kịch bản cho đạo diễn Paul Verhoeven, nhưng với dự án lần này, biên kịch Gerard Soeteman quyết định ngừng cộng tác sau một quãng thời gian, bởi đạo diễn Paul Verhoeven quá tập trung vào khía cạnh tình dục trong chuyện phim.

Chi tiết này càng khiến dự án phim ngay từ đầu đã được dự báo là rất "nóng", bởi một cộng sự lâu năm từng hợp tác nhiều với Verhoeven mà vẫn không thể hợp tác với ông trong dự án này, chắc hẳn phim phải có nhiều nội dung rất thách thức đối với biên kịch.

Trước đó, bộ phim "Elle" của đạo diễn Paul Verhoeven ra mắt hồi năm 2016 (cũng từng dự tranh Cành Cọ Vàng ở Cannes) cũng đã gây bàn luận xôn xao. Nội dung phim xoay quanh một nữ doanh nhân chơi trò "tâm lý chiến" với kẻ đã cưỡng hiếp cô.

Hiện tại, giới phê bình đánh giá "Benedetta" nhiều khả năng sẽ là phim gây bàn luận nhất năm nay bởi có nhiều cảnh phim táo bạo. Giữa bối cảnh nền công nghiệp điện ảnh đang khá đìu hiu, phim "Benedetta" vẫn là bộ phim nghệ thuật được các nhà phát hành tại nhiều quốc gia săn đón để đạt được các thỏa thuận phân phối, phát hành phim.

"Benedetta" là bộ phim đi giữa những gì thánh thiện nhất và những gì trần tục nhất của một con người, được biểu đạt thông qua tư duy điện ảnh của nhà làm phim Paul Verhoeven, đây sẽ là một phim mang nhiều chất tâm lý kết hợp với những cảnh táo bạo khiến người xem bị lôi cuốn giống như nhiều tác phẩm khác của vị đạo diễn trước đây.

Trailer phim "Benedetta"

Đạo diễn Paul Verhoeven: Cha đẻ của phim "Bản năng gốc"

"Benedetta" hiện là một trong 24 bộ phim được lựa chọn tranh tài ở hạng mục quan trọng nhất của LHP Cannes - giải Cành Cọ Vàng. Phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn người Hà Lan - Paul Verhoeven (hiện 82 tuổi). Trong 15 năm trở lại đây, đạo diễn chỉ làm hai phim là "Elle" (2016) và mới đây nhất là "Benedetta" (2021).

Paul Verhoeven là một vị đạo diễn gạo cội, hoạt động tích cực trong giới làm phim ở cả Hollywood (Mỹ) và ở quê nhà Hà Lan. Phim của ông đặc trưng với sự pha trộn táo bạo hàm lượng cảnh bạo lực và cảnh "nóng", đôi khi lại điểm xuất những tình huống và lời thoại rất hài, khiến người xem trải qua nhiều xúc cảm đa dạng khi xem phim của ông.

Ông đạo diễn nhiều bộ phim được giới phê bình đánh giá cao, trong đó nổi tiếng nhất phải kể tới "Basic Instinct" (Bản năng gốc - 1992), một bộ phim có cảnh vắt chân "khét tiếng" của nữ diễn viên Sharon Stone. Các phim của đạo diễn Paul Verhoeven từng nhận được tổng cộng 9 đề cử tại giải Oscar, dù vậy, đó chủ yếu là các giải phụ dành cho biên tập và hiệu ứng.

Ông từng bị chê bai rất nhiều với bộ phim "Showgirls" (Vũ nữ - 1995), từng bị giải Mâm xôi vàng "trao" giải Phim tệ nhất và Đạo diễn tệ nhất. Ông đã đích thân tới "nhận giải" và là nhân vật nổi tiếng đầu tiên "dám" tới dự lễ trao giải gây "ngượng ngùng" này để... nhận giải. Dù chưa từng sở hữu một giải Oscar nào, nhưng tầm ảnh hưởng của vị đạo diễn là rất lớn.

Tại các liên hoan, phim của ông luôn được đón chào bởi chắc chắn sẽ có "nhiều thứ thú vị để xem". Ông từng được tờ tin tức The San Diego Union-Tribune (Mỹ) ví von rất thú vị là "chú ong của giới điện ảnh, chuyên đi thụ phấn cho các liên hoan phim".

Trong sự nghiệp của mình, đạo diễn Verhoeven có nhiều "duyên nợ" với LHP Cannes, bộ phim "Basic Instinct" (Bản năng gốc) - một phim đáng nhớ của ông - cũng từng công chiếu đầu tiên ở Cannes.

Trailer phim "Basic Instinct" (1992)

Gợi nhớ lại phim đồng tính nữ từng thắng giải Cành Cọ Vàng, liệu lịch sử có lặp lại?

Nói đến phim đề cập tới chủ đề tình yêu đồng tính nữ, không thể không nhắc tới "Blue Is the Warmest Colour" (Màu xanh là màu nóng - 2013), tác phẩm điện ảnh từng giành giải Cành Cọ Vàng của đạo diễn người Pháp - Abdellatif Kechiche. Chuyện phim xoay quanh Adèle, một cô gái trẻ người Pháp tìm ra khát vọng và sự tự do trong cuộc sống của mình kể từ khi Emma xuất hiện.

Mối tình đồng giới của họ được khắc họa trong những năm tháng trẻ trung nhất, từ khi còn là học sinh trung học cho tới khi bước vào tuổi trưởng thành. Bộ phim quay trong 5 tháng với 800 giờ quay để cắt cúp lại còn 179 phút lên phim.

Phim đã từng gây tranh cãi ngay khi công chiếu tại Cannes, trước hết là bởi cách khắc họa những cảnh "nóng" quá trần trụi, sống sượng và kéo dài, khiến ngay cả những nhà phê bình vốn đã quen với chất cởi mở, phóng túng của nhiều phim công chiếu ở Cannes cũng vẫn bị sốc và phải lên tiếng nhận xét.

Dù vậy, phim liên tiếp thắng được các giải thưởng lớn, được chào đón tại các sự kiện điện ảnh đình đám, thậm chí, được nhiều nhà phê bình đưa vào nhóm những phim hay nhất năm 2013.

Sau khi phim đã thắng giải Cành Cọ Vàng tại Cannes, hai nữ chính của phim - Léa Seydoux và Adèle Exarchopoulos mới lên tiếng cho biết những gì họ đã phải trải nghiệm khi đóng bộ phim này.

Adèle Exarchopoulos cho biết: "Chúng tôi làm một bộ phim về tình yêu, và đạo diễn muốn thực hiện nhiều cảnh tình dục. Trước khi phim bấm máy, đạo diễn đã nói trước rằng chúng tôi cần phải đặt hết lòng tin vào ông, thậm chí là lòng tin mù quáng và phải diễn hết mình.

Nhưng khi thực sự tham gia vào dự án rồi, tôi mới hiểu rằng chúng tôi phải hy sinh quá nhiều cho vai diễn. Nhiều người chắc sẽ không muốn biết về những gì chúng tôi được yêu cầu phải thực hiện trên phim trường".

Với một cảnh nóng kéo dài 10 phút trong phim, hai nữ diễn viên đã phải thực hiện lại nhiều lần trong vòng… 10 ngày.

Chia sẻ về nỗi khốn khổ khi tham gia bộ phim, nữ diễn viên Léa Seydoux cho hay: "Trong cảnh lần đầu hai nhân vật nữ chính gặp nhau, cảnh phim chỉ kéo dài 20 giây trên màn ảnh, nhưng chúng tôi mất 10 giờ để quay cảnh này, phải quay lại trên dưới 100 lần, chỉ đơn thuần là hai con người đi ngang qua nhau vậy thôi...

Sau cùng, tôi cảm thấy mình trở nên điên rồ, tôi nhìn sang bạn diễn Adèle, cô ấy cũng đang ngơ ngác, đạo diễn cáu loạn và giật lấy máy quay rồi chửi tục... Chúng tôi chỉ còn biết cười. Đôi khi tôi cảm thấy căm ghét đạo diễn. Ông ấy luôn khó khăn như vậy, khi nhận lời đóng phim, tôi đã biết sẽ khó khăn nhưng không ngờ tới mức ấy.

Không phải cứ quay đi quay lại một cảnh vài trăm lần sẽ khiến bạn trở thành một thiên tài, đấy đơn giản chỉ là cách ông ấy muốn mọi việc phải diễn ra. Trong quan điểm của tôi, tôi không thích quay lại một cảnh quá nhiều lần, tôi luôn nghĩ mình diễn hay nhất ở lần quay đầu.

Nhiều khi tôi không buồn quan tâm tới việc đạo diễn yêu cầu quay lại nữa, bởi tôi biết dù tôi diễn thế nào ông ấy vẫn đòi phải quay lại, ông ấy sẽ làm những gì ông ấy muốn".

Nữ diễn viên Adèle Exarchopoulos thì nhớ nhất sự ngượng ngùng khi đóng các cảnh nóng trong bộ phim: "Chúng tôi đều xấu hổ, còn đạo diễn thì quay rất lâu. Nhiều khi tôi cảm thấy rất bẽ bàng, khốn khổ, cảm thấy mình đang đóng phim mà như thể một... gái mại dâm.

Có những lúc đạo diễn dùng tới 3 chiếc máy quay một lúc và tôi phải làm đi làm lại cảnh mình "lên đỉnh" trong 6 tiếng đồng hồ quay đi quay lại cảnh ấy... Đạo diễn Abdellatif Kechiche còn rất ghét những gì không thật xuất hiện trong phim. Một khi chúng tôi hút thuốc, uống rượu, đó đều là thật. Đôi khi, tôi cảm thấy sợ. Ở chặng cuối khi thực hiện bộ phim, quả thực tôi đã rất mệt mỏi".

Liệu "Benedetta" có phải một "Blue Is the Warmest Colour" thứ hai hay không là điều còn phải chờ đợi.

Liệu "Benedetta" có phải một "Blue Is the Warmest Colour" thứ hai hay không là điều còn phải chờ đợi, nhưng hiện tại, những sự háo hức chờ đón dành cho phim đang rất lớn, hứa hẹn những bàn luận sôi nổi trong giới phê bình điện ảnh ở Cannes mùa hè này.

Trailer phim "Blue Is The Warmest Color"

