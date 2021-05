Nụ hôn táo bạo với "sugar baby", cảnh cưỡng hôn "gây sốt" màn ảnh Việt

Dân trí Khán giả Việt xôn xao trước cảnh hôn "chất lừ" của NSND Trọng Trinh; cảnh Việt Anh cưỡng hôn gái xinh trên màn ảnh. Trước đó, Quang Minh cũng có cảnh hôn táo bạo trong "Sugar baby & sugar daddy".

Bộ phim "Hãy nói lời yêu" vừa lên sóng đã thu hút khán giả bởi loạt tình tiết gây cấn và sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng. Ngay từ tập 1, NSND Trọng Trinh đã có cảnh hôn khá "nhạy cảm" với nữ diễn viên Nguyệt Hằng. Nhiều khán giả không khỏi bất ngờ trước sự táo bạo của cặp diễn viên "già gân" trên màn ảnh.

Nam diễn viên kỳ cựu thừa nhận, dù kinh nghiệm diễn xuất đầy mình nhưng anh vẫn cảm thấy… ngượng khi xem lại cảnh hôn đắm đuối này. Còn bà xã của anh cũng… không cảm thấy dễ chịu chút nào.

"Khi tập phim lên sóng, chính bản thân mình còn cảm thấy ngượng. Nghĩ lại, ở tầm tuổi này rồi mà bản thân lại có một nụ hôn như thế thì tôi cho rằng mình khá liều lĩnh. Nhưng dù sao, diễn viên đã đóng đúng ý đồ của câu chuyện cũng như đúng ý đạo diễn", anh nói.

Cảnh hôn gây chú ý của Nguyệt Hằng và NSND Trọng Trinh trong phim "Hãy nói lời yêu".

Chia sẻ về cảnh hôn táo bạo trong phim, diễn viên Nguyệt Hằng cũng cho biết, dù làm nghề đã lâu, sở hữu nhiều dạng vai nhưng chị vẫn cảm thấy rất ngại ngùng khi xem lại cảnh phim đã phát sóng.

Nguyệt Hằng cho biết: "Tôi vẫn nhớ cảnh hôn này nhưng lúc diễn hai anh em thấy bình thường lắm, chẳng có gì thái quá. Tới lúc xem lại mới hốt hoảng, không nghĩ lên hình cận cảnh nó lại chi tiết và rõ nét đến thế. Tôi cũng ngại nhắc tới cảnh này khi nói chuyện với ông xã lắm!".

Nụ hôn táo bạo của nghệ sĩ Quang Minh trong phim "Sugar baby & sugar daddy".

Trước NSND Trọng Trinh, nghệ sĩ Quang Minh cũng "gây sốt" bởi nụ hôn táo bạo với cô gái trẻ trong phim "Sugar baby & sugar daddy".

Lấy cảm hứng từ những chuyện có thật về "sugar baby, sugar daddy" đang nóng trên báo chí và mạng xã hội, đạo diễn Trần Bửu Lộc ra mắt bộ phim mang tên "Sugar daddy & sugar baby". Bộ phim hé lộ cả một "thế giới sugar" vốn được xem là vô cùng kín đáo, nhưng bên trong đầy cạm bẫy, thậm chí bi kịch.

Những ông "bố đường" (sugar daddy) thú vị vì có daddy học thức tìm chỗ kín đáo tâm sự, có daddy công khai đưa con nuôi đi dự tiệc, đánh dấu chủ quyền, lại có cả những soái ca được con gái si mê, theo đuổi nhưng vẫn nuôi baby vì lý do đặc biệt…

Trong bộ phim này chồng cũ của nữ diễn viên Hồng Đào khi hóa thân vào hội "daddy yêu vợ nhưng vẫn sẵn sàng vung tiền nuôi sugar baby bên ngoài". Nam diễn viên cũng khiến khán giả "phát sốt" bởi nụ hôn táo bạo với nữ diễn viên trẻ Quyên Qui.

Mượn rượu làm càn, Hoàng cưỡng hôn Minh trong đêm

Cách đây vài ngày, khi tập 56 của bộ phim truyền hình "Hướng dương ngược nắng" lên sóng, cảnh nhân vật do diễn viên Việt Anh thủ vai cưỡng hôn gái xinh trong đêm ngay trên sàn nhà đã trở thành đề tài bình luận nóng hổi.

Cụ thể, nhiều khán giả ngày càng thích thú với cặp đôi Hoàng (Việt Anh thủ vai)- Minh (Lương Thu Trang thủ vai) khi tương tác giữa họ ngày càng thú vị. Dễ nhận thấy, Minh đã có những tín hiệu "bật đèn xanh" với kẻ mình từng xua đuổi dù anh có thể trắng tay.

Hoàng say rượu, được Minh đưa về nhà nhưng anh đã mượn rượu để hôn Minh ngay ở nhà cô. Lần thứ hai bị Hoàng hôn, Minh không cho anh chàng ăn tát mà đã đáp lại Hoàng dù ra vẻ chống cự. So với nụ hôn lần trước, lần này ở Minh đã có sự rung động…

Ở những tập trước, Hoàng cũng cưỡng hôn Minh và bị cô phản ứng dữ dội.

Ngay khi cảnh phim này lên sóng, hầu hết khán giả thể hiện sự phấn khích, tích cực ghép đôi cho Hoàng - Minh. Diễn xuất ăn ý của Việt Anh và Thu Trang cũng nhận được nhiều lời khen ngợi: "Việt Anh say đỉnh giống Hồng Diễm rồi đấy, cặp đôi say hoàn hảo", "Việt Anh đóng cảnh say đạt, xem mà không nhịn nổi cười", "Chị Diễm đã có đối thủ rồi"....

Được biết, chỉ vài ngày sau khi phát sóng, trích đoạn cảnh cưỡng hôn này đã đạt hơn 2 triệu lượt xem, hơn 50.000 lượt thích và hàng nghìn bình luận.

Hà Thanh