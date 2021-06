Nữ diễn viên qua đời ở tuổi 29 vì Covid-19: Thông điệp cuối cùng đầy ám ảnh

Dân trí Nữ diễn viên người Bulgaria - Lorina Kamburova đã vừa qua đời ở tuổi 29 vì những biến chứng sau khi mắc Covid-19.

Công chúng quốc tế biết đến Lorina Kamburova qua vai diễn trong bộ phim điện ảnh kinh dị của Mỹ - "Leatherface" (2017). Theo thông tin mà giới truyền thông Mỹ có được, nữ diễn viên qua đời vì những biến chứng xảy ra ở phổi.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Lorina Kamburova duy trì hoạt động đều đặn với các dự án phim truyền hình và điện ảnh giúp cô liên tục xuất hiện trên màn ảnh kể từ năm 2017.

Lorina diễn xuất tích cực cả ở quê nhà Bulgaria và đã xuất hiện trong một số dự án phim của Hollywood như "Leatherface" (2017), "Day of the Dead: Bloodline" (2018), "Death Race: Beyond Anarchy" (2018), "Doom: Annihilation" (2019).

Bên cạnh niềm đam mê diễn xuất, nhan sắc người Bulgaria cũng hứng thú với ca hát và có tham gia biểu diễn cùng các nhóm nhạc.

Nữ diễn viên qua đời vào ngày 27/5 vừa qua tại một bệnh viện ở Moscow, Nga. Hiện tại, một số đồng nghiệp từng hợp tác với cô trong các dự án phim đã đăng tải thông tin và bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi khi còn quá trẻ của Lorina Kamburova.

Trong đăng tải cuối cùng của mình trên tài khoản mạng xã hội Instagram thực hiện từ hôm 17/4 vừa qua, nữ diễn viên viết: "Khi bạn nhận ra cuộc sống của mình quý giá như thế nào đối với chính mình, ánh sáng nội tâm ở bạn sẽ phát tiết và tỏa rạng. Khi bạn nhận ra tâm hồn của mình quý giá như thế nào đối với chính mình, lòng biết ơn sẽ trở thành bản năng thứ hai. Khi bạn nhận ra có bao nhiêu yêu thương tồn tại trong mình, bạn sẽ bắt đầu hàn gắn bản thân trước nhất. Hãy lắng nghe sự tồn tại của mình".

Bích Ngọc

Theo The List