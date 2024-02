Nữ diễn viên nổi tiếng từ bỏ sự nghiệp, đi làm giúp việc, dọn dẹp vệ sinh

Nữ diễn viên Choi Kang Hee (46 tuổi) đang gây chú ý khi bất ngờ tái xuất, chia sẻ về cuộc sống của cô trong những năm qua.

Choi Kang Hee đã âm thầm rút khỏi showbiz Hàn Quốc để trở thành một người lao động chân tay đúng nghĩa. Cô thử sức với các công việc như phục vụ bàn, người giúp việc, nhân viên dọn dẹp vệ sinh, nhân viên thu gom rác...

Trước đây, Choi Kang Hee từng là diễn viên nổi tiếng tại Hàn Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1995, xuất hiện trong các dự án phim truyền hình và điện ảnh cho tới năm 2021.

Trong vài năm trở lại đây, Choi không còn tham gia diễn xuất và âm thầm biến mất khỏi showbiz xứ Hàn.

Mới đây, cô gây bất ngờ khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình để chia sẻ về cuộc sống hoàn toàn đổi khác của mình trong vài năm qua.

Choi Kang Hee nói: "Tôi đã không còn xuất hiện trong bất cứ bộ phim nào từ cách đây 3 năm. Tôi đã chia sẻ với gia đình rằng tôi muốn dừng công việc diễn xuất lại. Gia đình đồng ý với quyết định ấy của tôi. Người thân ủng hộ việc tôi thử làm những gì mà mình muốn làm.

Vì vậy, tôi thay đổi số điện thoại và yêu cầu người quản lý ngừng nhận kịch bản, bởi tôi sẽ dừng việc diễn xuất".

Choi Kang Hee cho biết từ khi dừng công việc diễn xuất, cô cảm thấy bản thân hạnh phúc hơn trước rất nhiều. Trong quãng thời gian 25 năm làm diễn viên, Choi Kang Hee đã có nhiều thời điểm nghi ngờ bản thân và tự hỏi năng lực thật sự của mình là gì, mình có thể làm thật tốt công việc gì.

Sau quá nhiều nghi ngờ, cuối cùng, cô quyết định dừng công việc diễn xuất lại để thử sức với nhiều công việc khác nhau, chủ yếu là những công việc chân tay, khác rất nhiều so với công việc diễn xuất mà cô từng theo đuổi.

Hiện tại, Choi Kang Hee trở thành ngôi sao mạng xã hội (Ảnh: All Kpop).

Khi quyết định thay đổi công việc, Choi Kang Hee tự nhủ "không lao động sẽ phải nhịn đói", cô buộc bản thân phải ra ngoài lao động. Choi Kang Hee thoạt tiên cũng rất hoang mang, không biết bản thân có thể làm gì ngoài công việc diễn xuất.

Ban đầu, cô thử đi học nghề biên kịch và biên tập viên để làm việc trong các đài phát thanh và truyền hình. Nhưng rồi cô chuyển sang làm các công việc như phục vụ bàn, rửa bát, người giúp việc... Cô thậm chí nhận giúp việc theo giờ tại nhà của những ngôi sao nổi tiếng từng là đồng nghiệp của mình.

Choi Kang Hee chia sẻ: "Tôi có nhiều ưu thế khi làm người giúp việc cho các ngôi sao. Tôi vừa giúp họ dọn dẹp nhà cửa, vừa hiểu những nguyên tắc ngầm cần tuyệt đối tuân thủ để đảm bảo sự an toàn và thoải mái cho họ".

Hiện tại, Choi Kang Hee muốn trở thành ngôi sao mạng xã hội. Cô bắt đầu chia sẻ nhiều hình ảnh và clip, nhận trả lời phỏng vấn và xuất hiện trong các talkshow truyền hình để nói về cuộc sống của bản thân kể từ khi rời xa showbiz.

Trong clip mới nhất của Choi Kang Hee, cô chia sẻ công việc của một nhân viên thu gom rác: "Tôi làm công việc thu gom rác lúc nửa đêm. Sau đó, tôi đưa rác tới lò đốt. Tôi cảm thấy rất thú vị khi làm việc lúc nửa đêm bởi đường phố rất vắng lặng". Trong clip, Choi Kang Hee còn tự mình điều khiển xe chở rác.

Hiện tại, câu chuyện của Choi Kang Hee thu hút sự quan tâm của truyền thông và công chúng Hàn Quốc. Khán giả trân trọng bước chuyển mình mà Choi Kang Hee đã mạnh mẽ thực hiện.

Nữ diễn viên nổi tiếng từ bỏ sự nghiệp, đi làm giúp việc, dọn dẹp vệ sinh (Video: Choi Kang Hee/YouTube).

Choi Kang Hee bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1995 với vai diễn trong phim The New Generation Report: Adults Don't Know.

Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện trong một số bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách như Whispering Corridors (1998), School (1999), Sweet Buns (2004), Rules of Love (2005), My Scary Girl (2006), Goodbye Mom (2009), Petty Romance (2010), Protect the Boss (2011)...

Trong sự nghiệp diễn xuất, Choi Kang Hee từng nhận được nhiều đề cử và giành nhiều giải thưởng uy tín. Choi Kang Hee còn từng được biết tới như một nghệ sĩ tích cực hiến máu tình nguyện. Cô là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên thực hiện việc hiến tủy hồi năm 2007.