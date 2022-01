Nữ diễn viên đầu tiên... "hở rốn" trên màn ảnh qua đời

Nữ diễn viên người Mỹ Yvette Mimieux trong phim "The Time Machine" (1960) (Ảnh: New York Post).

Nữ diễn viên người Mỹ Yvette Mimieux vừa qua đời ở tuổi 80 sau khi đón sinh nhật vào ngày 8/1 vừa qua. Bà qua đời trong giấc ngủ sau một quãng thời gian suy giảm sức khỏe vì tuổi cao sức yếu. Bà Yvette Mimieux qua đời vào thứ 3 tuần này.

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, bà được biết tới với vai diễn trong các bộ phim điện ảnh như "The Time Machine", "Where the Boys Are", "Platinum High School", "The Four Horsemen of the Apocalypse" và "Light in the Piazza".

Về sau, bà Mimieux xuất hiện trong các bộ phim truyền hình, đặc biệt, hồi năm 1964, khi xuất hiện trong bộ phim "Dr. Kildare", bà mặc đồ bơi hai mảnh và để lộ... rốn. Trong lịch sử "những lần đầu tiên thú vị" của nền công nghiệp làm phim, bà Mimieux được biết tới là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử truyền hình Mỹ để lộ rốn trên màn ảnh.

Trong sự nghiệp của mình, bà Mimieux từng 3 lần được đề cử tại giải Quả Cầu Vàng, bà đã từ giã sự nghiệp diễn xuất hồi năm 1992 sau khi xuất hiện trong bộ phim truyền hình "Lady Boss".

Mọi thứ đều có lần đầu tiên, ngay cả việc một người đẹp "hở rốn" xuất hiện trên màn ảnh cũng có lần đầu tiên. Trong bộ phim "Dr. Kildare", bà Mimieux mặc đồ bơi hai mảnh và để lộ... rốn (Ảnh: New York Post).

Trong cuộc đời mình, bà Mimieux đi qua 3 cuộc hôn nhân, bà không sinh con. Với người chồng thứ 3, bà kết hôn từ năm 1986 và gắn bó cho tới khi qua đời.

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, bà thường đảm nhận những vai diễn có nội tâm sâu sắc, bà từng chia sẻ lúc sinh thời rằng: "Tôi cho rằng mình có năng lực về chiều sâu tâm lý, vì vậy mà thường được giao những vai có số phận không may, những nhân vật bị tổn thương vì lý do nào đó".

Bà Mimieux là người có phong cách sống rất kín đáo, bà từng chia sẻ hồi năm 1979 rằng: "Tôi quyết định mình sẽ không để cuộc sống cá nhân công khai mọi chi tiết ra trước truyền thông - công chúng. Khi một số tờ tạp chí muốn chụp ảnh tôi trong cuộc sống thường ngày tại nhà riêng, chụp ảnh tôi chuẩn bị bữa ăn cho chồng mình, tôi liền từ chối.

Các bạn biết không, có một số bộ lạc thổ dân ở Phi Châu họ rất sợ máy ảnh, bởi họ tin rằng chiếc máy ảnh sẽ lấy đi mất một phần nhỏ tâm hồn của họ khi một khoảnh khắc được lưu giữ lại.

Suy nghĩ đó rất ngây thơ, thể hiện sự hồn hậu và ít va chạm với thế giới văn minh hiện đại của những bộ lạc thổ dân, nhưng xét ở một khía cạnh nào đó, tôi lại thấy suy nghĩ đó cũng đúng, chúng ta nên có một đời tư kín đáo, điều này đặc biệt quan trọng với những người được xem là người của công chúng như tôi.

Nếu cái gì cũng sẵn sàng chia sẻ với truyền thông - công chúng, tôi sẽ tự mình đem cho đi những điều rất riêng tư trong các mối quan hệ của mình, điều đó khiến mọi thứ trở nên giảm giá trị".