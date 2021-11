Dân trí Nữ diễn viên Sarah Jessica Parker vừa lên tiếng đáp lại những lời chê bai về tuổi tác và diện mạo của cô, khi Parker tái xuất trong phần phim tiếp theo của sê-ri "Chuyện ấy là chuyện nhỏ".

Nữ diễn viên "Chuyện ấy là chuyện nhỏ" phản pháo khi bị chê già (Ảnh: Vogue).

Phần phim tiếp theo được đặt tên là "And Just Like That..." (Và chuyện như thế...), Parker cùng với các bạn diễn nữ từng đóng chung với cô trong những phần phim trước sẽ trở lại diễn xuất trong sê-ri mới này.

Hiện tại, ở tuổi 56, Parker tái xuất trong sê-ri phim hài tình cảm xoay quanh nhiều khía cạnh trong cuộc sống của những người phụ nữ hiện đại như chuyện công việc, tình bạn, tình yêu, tình dục và nhiều vấn đề khác nữa.

Nữ diễn viên biết rằng đang có một bộ phận công chúng có những bình luận khắc nghiệt xung quanh tuổi tác và diện mạo của mình và một số bạn diễn nữ, rằng họ không còn phù hợp để tham gia một bộ phim nói về đời sống phụ nữ nữa, bởi đã đi qua tuổi trung niên. Cả tuổi tác và diện mạo của họ đều không còn đáp ứng được tính chất của những bộ phim hài tình cảm dạng này.

Trước vấn đề này, lần đầu tiên Sarah Jessica Parker đã có chia sẻ thẳng thắn: "Có rất nhiều bình luận tiêu cực trước việc tôi và một số bạn diễn nữ quay trở lại diễn xuất trong phần phim tiếp theo này, điều này sẽ không bao giờ xảy ra với các diễn viên nam. Nhiều người săm soi mái tóc của chúng tôi, xem đã bạc đến mức nào rồi.

Tôi có những bạn đồng nghiệp nam, họ già đi và thích thú với mái tóc bạc của mình một cách đầy thoải mái, họ được đánh giá là hấp dẫn và lịch duyệt khi trân trọng mái tóc bạc của mình. Nhưng tại sao với các bạn đồng nghiệp nam của tôi, điều ấy có thể chấp nhận được, còn với chúng tôi thì không? Tôi không biết phải nói điều gì bây giờ".

Parker cùng với các bạn diễn nữ từng đóng chung với cô trong những phần phim trước sẽ trở lại diễn xuất trong sê-ri mới này (Ảnh: New York Post).

Những chia sẻ của nữ diễn viên Sarah Jessica Parker trong cuộc phỏng vấn mới đây với tạp chí Vogue rất thẳng thắn: "Tôi có cảm giác như thể nhiều người không muốn thấy người khác được sống ổn thỏa, thoải mái, như thể họ rất thích thú khi được thấy người khác phải đau khổ, khó khăn, muốn thấy người khác phải thất vọng, ghét bỏ bản thân mình, thì họ mới cảm thấy được hả hê.

Cho dù chúng tôi lựa chọn già đi một cách tự nhiên, hay cố gắng để trông trẻ hơn một chút, ấn tượng hơn một chút, thì cũng đều dễ bị nhận về những lời chê bai khắc nghiệt. Tôi biết rất rõ bản thân mình trông như thế nào. Và tôi không có lựa chọn nào khác cả. Tôi phải làm gì bây giờ? Không già đi nữa à? Hay phải biến mất để mọi người được hài lòng?".

Sarah Jessica Parker bên các bạn diễn nữ trong sê-ri phim "Chuyện ấy là chuyện nhỏ" hồi năm 1998 (Ảnh: New York Post).

Đây không phải lần đầu tiên Sarah Jessica Parker nói về vấn đề phân biệt tuổi tác ở Hollywood. Hồi năm 2019, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Elle, nữ diễn viên đã khẳng định rằng cô sẽ không trải qua phẫu thuật thẩm mỹ để níu kéo thanh xuân: "Tôi không biết mình có thể làm gì trước sự lão hóa không thể tránh khỏi này. Tôi biết tôi đang già đi.

Đang sống là chúng ta đang già đi. Việc này giống như những bông hoa dần tàn héo ngay trước mắt bạn vậy. Nhưng tôi có thể làm gì chứ? Phải phát điên lên vì điều này chăng?".

Bích Ngọc

Theo New York Post