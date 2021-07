Nữ ca sĩ lộ ngực và khoe "bụng bầu vượt mặt" trong album nghệ thuật

Dân trí Tận dụng quãng thời gian đặc biệt khi chờ đón người con đầu lòng ra đời, Halsey đã thực hiện album thứ 4 trong sự nghiệp chứa đựng nhiều ý niệm về trải nghiệm mà cô đang có.

Nữ ca sĩ người Mỹ Halsey (26 tuổi) hiện đang mang bầu người con đầu lòng với bạn trai - biên kịch Alev Aydin. Tận dụng quãng thời gian đặc biệt khi lần đầu chờ đón người con của mình ra đời, Halsey đã thực hiện album thứ 4 trong sự nghiệp chứa đựng nhiều ý niệm về trải nghiệm mà cô đang có.

Album "If I Can't Have Love, I Want Power" khắc họa những niềm vui và nỗi sợ khi Halsey mang bầu và chuẩn bị cho việc trải qua sinh nở. Từng hình ảnh mà nữ ca sĩ tung ra xung quanh album này đều gây xôn xao bàn luận bởi sự táo bạo đầy ấn tượng.

Chẳng hạn, trong bức ảnh bìa album, Halsey ngồi trên một chiếc ngai giống như trong sê-ri phim truyền hình "Trò chơi vương quyền", cô bế một đứa trẻ trong tay và để lộ nguyên vòng ngực, hình ảnh này theo lý giải của Halsey là một cách thể hiện của suy nghĩ cho rằng phụ nữ hoặc là người tình (của người đàn ông) hoặc là người mẹ (của những đứa trẻ).

Ý tưởng thực hiện bìa album lấy cảm hứng từ bức tranh "Đức Mẹ và Chúa hài đồng" của họa sĩ Jean Fouquet.

Nữ ca sĩ 26 tuổi cho rằng phụ nữ có thể là tất cả, nhiều vai trò có thể cùng tồn tại song song, hài hòa và hoàn hảo trong một người phụ nữ. Ý tưởng thực hiện bìa album lấy cảm hứng từ bức tranh "Đức Mẹ và Chúa hài đồng" của họa sĩ Jean Fouquet.

"Tôi rất vui vì album này đã khắc họa được những xúc cảm của mình trong chặng hành trình mà tôi đã đi qua trong những tháng ngày trở lại đây", Halsey chia sẻ.

Album dự kiến ra mắt vào cuối tháng 8 này. Bên cạnh hình ảnh táo bạo được sử dụng để làm ảnh bìa album, Halsey cũng chia sẻ đoạn clip dài 13 phút ghi lại hình ảnh cô bước đi trong Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan ở New York, Mỹ.

Tạo hình của Halsey trong clip cũng gây ấn tượng mạnh. Nữ ca sĩ bước qua những tác phẩm trong bảo tàng, những tác phẩm này đều có nội dung khắc họa về những người mẹ, sau cùng, Halsey tiết lộ hình ảnh bìa album sắp ra mắt.

"Hình bìa album lần này là một cách để tôi thể hiện sự trân trọng dành cho cơ thể người phụ nữ khi mang bầu và sau khi sinh nở, đó là một điều đẹp đẽ, đáng ngưỡng mộ. Chúng ta đã mất rất nhiều thời gian để làm thay đổi quan niệm của xã hội xung quanh vấn đề hình thể nữ giới. Tôi hy vọng những ý niệm từ album này sẽ góp phần đưa lại thêm một cách nhìn nhận đúng đắn", Halsey nói.

Nữ ca sĩ lộ ngực và khoe "bụng bầu vượt mặt" trong album nghệ thuật

