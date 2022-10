Nữ ca sĩ được chú ý tại "Rap Việt" thực hiện ước mơ ở tuổi 27

Với nhan sắc nổi bật cùng khả năng luyến láy mượt mà, Evy từng gây chú ý khi hỗ trợ em trai của mình là Đạt Dope hoàn thành phần thi tại chương trình "Rap Việt". Khi đó, cô nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả cũng như những lời khen "có cánh" từ Wowy, Karik, Binz...

Ít ai biết rằng Evy cũng là ca sĩ hỗ trợ cho một loạt sản phẩm đình đám của nhà SpaceSpeakers như Krazy (Touliver x Binz x Andree Right Hand), Em ơi cứ vui (SlimV)... Dù không xuất hiện trong MV nhưng giọng ca của cô đã chinh phục được nhiều khán giả.

Evy được biết đến với giọng hát nội lực, hình ảnh đôi chút nổi loạn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Evy cho biết từ bé, cô đã có đam mê ca hát và đã tham gia khoảng 4-5 cuộc thi âm nhạc lớn nhỏ nhưng may mắn không mỉm cười. Cô gái 27 tuổi cũng đã trải qua khoảng thời gian khó khăn trong dịch Covid-19 khi cha cô không may qua đời, bản thân cô thì không có việc làm. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không nản lòng và chọn công việc văn phòng để ổn định cuộc sống, phụ giúp gia đình và nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc.

Bắt đầu lại từ con số 0 khi đã 27 tuổi, Evy tâm sự, cô không bận tâm khi bị so sánh với những tên tuổi cùng trang lứa. Nữ ca sĩ tâm niệm mỗi người đều có một thời điểm và hành trình khác nhau. Cô cảm thấy tự tin về bản thân cũng như định hướng âm nhạc mà mình lựa chọn. "Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại, miễn là bạn dám làm điều đó ngay bây giờ", Evy nói.

Evy cho biết sẵn sàng thay đổi để khán giả hiểu rõ mình hơn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong lần trở lại này, Evy ra mắt dự án Do you right - The EP gồm 5 ca khúc: Intro, Stuck, Do you right (kết hợp Negav) và bản remix cho 2 ca khúc chính là Do you right và Stuck. Cô muốn gửi thông điệp đến các nghệ sĩ trẻ gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp như mình rằng: "Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại, miễn là bạn dám làm điều đó ngay bây giờ".