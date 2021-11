Nữ ca sĩ bị điều tra, bị cấm biểu diễn vì... tiểu tiện trên sân khấu

Dân trí Hiện tại, truyền thông - công chúng Mỹ đang sửng sốt trước việc nữ ca sĩ Sophia Urista có hành động... tiểu tiện trên sân khấu. Urista đang bị cảnh sát điều tra, bị cấm biểu diễn tại một số địa điểm.

Hiện tại, truyền thông - công chúng Mỹ đang sửng sốt trước việc nữ ca sĩ Sophia Urista có hành động... tiểu tiện trên sân khấu. Urista đang bị cảnh sát điều tra, bị cấm biểu diễn tại một số địa điểm (Ảnh: New York Post).

Nữ ca sĩ người Mỹ Sophia Urista (36 tuổi) đang bị chỉ trích dữ dội vì loạt hành động phản cảm, thiếu văn hóa thực hiện trên sân khấu của một đêm nhạc tổ chức tại Daytona, bang Florida, Mỹ, vào cuối tuần qua. Đỉnh điểm của loạt hành động phản cảm mà nữ ca sĩ này thực hiện là việc cô tiểu tiện ngay trên sân khấu.

Urista là nữ ca sĩ hát chính của nhóm Brass Against, khi nhóm này đang biểu diễn tại đêm nhạc "Welcome to Rockville", Urista bất ngờ nói với đám đông khán giả rằng cô... không thể chờ đi tới nhà vệ sinh được nữa.

Thực tế, trên sân khấu đêm nhạc, Urista còn có nhiều hành động và ngôn từ phản cảm, mất kiểm soát khác. Hiện tại, báo chí Mỹ đưa tin rằng tại sự kiện có những khán giả cảm thấy quá bất bình, tức giận, họ đã gọi điện báo với cảnh sát về sự việc.

Hiện tại, hoạt động điều tra đang được cảnh sát địa phương tiến hành. Với loạt hành động phản cảm và đang bị lên án dữ dội của Urista, nữ ca sĩ này có thể bị phạt 1.000 USD, thậm chí có thể bị ngồi tù một năm, bởi luật pháp của bang Florida có những quy định rõ ràng về việc cấm để lộ vùng kín ở nơi công cộng.

Ban nhạc cũng đã lên tiếng xin lỗi công chúng vì hành động của thành viên Urista. Rất nhiều cư dân mạng đã chỉ trích Urista trên tài khoản mạng xã hội của nhóm nhạc.

Trước câu hỏi của một cư dân mạng về việc ai là người dọn dẹp... hậu quả trên sân khấu sau hành động phản cảm của nữ ca sĩ, ban nhạc cho biết: "Chính Sophia là người đã dọn dẹp tất cả sau khi chúng tôi rời khỏi sân khấu".

Địa điểm tổ chức đêm nhạc là tại một trường đua thuộc sở hữu của một giải đua ô tô nổi tiếng của Mỹ. Ngay sau sự việc, người phát ngôn đại diện cho ban tổ chức giải đua cho biết kể từ nay, nhóm nhạc Brass Against bị cấm biểu diễn tại tất cả các trường đua thuộc sở hữu của giải đua này.

Bích Ngọc

Theo New York Post