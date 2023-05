NSƯT Trần Ly Ly làm Tổng đạo diễn chương trình "Vân Hồ - Dòng chảy ý tưởng"

Chiều 18/5, tại Hà Nội đã diễn ra buổi gặp gỡ báo chí để thông tin về chương trình biểu diễn nghệ thuật Vân Hồ - Dòng chảy ý tưởng chào mừng lễ kỷ niệm 10 năm thành lập huyện Vân Hồ, Sơn La.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ nhân dân gian, các nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật trên cả nước và khoảng 10.000 người, là bà con các dân tộc tỉnh Sơn La, các tỉnh Tây Bắc và người dân từ mọi miền Tổ quốc.

Bên cạnh đó, còn có sự tham gia của các tên tuổi nghệ sĩ như nhạc sĩ Lưu Hà An, Đặng Tuệ Nguyên, Phó An My, NSND Đào Trung, Quyền Thiện Đắc, Trần Xuân Hòa, Đào Minh Pha; các ca sĩ Khánh Linh, Ngọc Khuê, Hà Lê... Lần đầu tiên giữa núi rừng Tây Bắc, sẽ có màn biểu diễn nghệ thuật thực cảnh - là hình thức thể hiện hấp dẫn nhất, mang cảm giác mãn nhãn cho khán giả.

Theo Ban Tổ chức chương trình, NSƯT Trần Ly Ly - Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ là Tổng đạo diễn của sự kiện này.

NSƯT Trần Ly Ly phát biểu tại họp báo chương trình "Vân Hồ - Dòng chảy ý tưởng" chiều 18/5 tại Hà Nội (Ảnh: Phương Bảo).

Tại sự kiện, NSƯT Trần Ly Ly cho biết, chị đang làm hai vai trò, một nhiệm vụ là quản lý Nhà nước, một là một nghệ sĩ, vì thế chị luôn muốn sáng tạo. Với chương trình này, các nghệ sĩ có thể thỏa sức "bay" lên cùng với hình ảnh núi xanh, mây trắng ở Vân Hồ.

"Khi nhận lời làm chương trình, chúng tôi đã băn khoăn về ý tưởng chương trình? Cái gì sẽ xuyên suốt chương trình? Tôi đã nghĩ đến dòng chảy về ý tưởng, như một dòng nước tuôn trào, không bao giờ cạn.

Ở Vân Hồ, đồng bào dân tộc Mông là chủ đạo với văn hóa 10 mặt trời và 9 mặt trăng. Vì thế đã ê-kíp đã tạo nên nét độc đáo cho chương trình với mỗi mặt trăng ở sân khấu là một sự sáng tạo", NSƯT Trần Ly Ly chia sẻ.

Tổng đạo diễn Trần Ly Ly cho biết thêm, chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập huyện Vân Hồ là một cuộc đối thoại giữa nghệ sĩ nghệ sĩ và là cuộc đối thoại của truyền thống và đương đại.

"Khi làm sự kiện nghệ thuật này, 100% các nghệ sĩ ở lại bản để sáng tạo. Tôi tin vào năng lực của ê kíp làm nghệ thuật này.

Tiết mục mở màn sẽ là phần biểu diễn của ca sĩ Khánh Linh và 120 người dân các dân tộc ở Vân Hồ, tạo ra không gian đúng nghĩa mây bay ngang trời của Vân Hồ. Tuy vậy nhưng chương trình cũng rất dân dã, mộc mạc".

Cũng trong dịp này, nhạc sĩ Lưu Hà An sẽ công bố ca khúc mới viết riêng tặng Vân Hồ. Họa sĩ, điêu khắc gia Bảo Toàn cũng đặc biệt dành tặng Vân Hồ tác phẩm sắp đặt mang tên Cửu Thạch Trụ.

Tác phẩm gồm 9 cột trụ cao thấp, to nhỏ khác nhau, được đặt trong không gian hình cầu tạo bởi 5 cây xanh, nằm giữa mênh mang của núi rừng.

Điêu khắc gia Bảo Toàn đã lấy chính đá và sỏi của Vân Hồ, kết hợp với sắt thép, dùng cáp phản quang như một cách điệu cho sợi lanh trong khung cửi đặc trưng của bà con dân tộc, đồng thời phủ lớp sơn phản quang màu vàng cam để tạo hiệu ứng đặc biệt khi trình chiếu trong ánh sáng.

Tác phẩm không chỉ thể hiện dấu ấn trường tồn mạnh mẽ của con người với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, mà còn ca ngợi tình đoàn kết, ý chí vươn lên không ngừng của các dân tộc thiểu số tại Vân Hồ.

Tác phẩm sẽ được đặt long trọng tại trung tâm hành chính huyện Vân Hồ, trở thành một trong những công trình biểu tượng giao thoa văn hóa nổi bật nhất của địa phương khi giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế.

Các hoạt động văn hóa sẽ diễn ra từ 8 đến 10/6 tại bản Chiềng Đi, xã Vân Hồ. Chương trình nghệ thuật Vân Hồ - Dòng chảy ý tưởng được tổ chức vào 19h ngày 10/6 tại Trung tâm hành chính huyện Vân Hồ.