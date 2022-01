NSND Nguyễn Hải: "Anh Trần Nhượng nói cứ nhìn mặt tôi đã ra chất đểu"

Bão ngầm là tiểu thuyết trinh thám hình sự của TS. Đào Trung Hiếu - (Nhà văn, nhà báo, chuyên gia tội phạm học, Cục truyền thông CAND, Bộ Công an) với nội dung ngợi ca, tôn vinh những chiến công hào hùng cùng sự hi sinh thầm lặng của lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh bài trừ ma túy và tội phạm hình sự, bảo vệ bình yên cuộc sống.

Từ thực tiễn gần 20 năm trực tiếp cầm súng chiến đấu với tội phạm về ma túy, điều tra trọng án, phòng chống tội phạm công nghệ cao, trong vai trò trinh sát hình sự, điều tra viên tại các đơn vị: Phòng Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Yên Bái; Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội, TS. Đào Trung Hiếu đã viết tiểu thuyết trinh thám Bão ngầm.

Tại cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện ký về đề tài: "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống", do Bộ Công an và Hội Nhà văn phối hợp tổ chức, giai đoạn 2012-2015, tiểu thuyết Bão ngầm đã vượt qua hơn 600 tác phẩm và đoạt giải cao nhất.

Trailer phim "Bão ngầm"

Nối tiếp thành công ấy, TS. Đào Trung Hiếu đã miệt mài gần 2 năm để chuyển thể câu chuyện đó thành kịch bản phim truyền hình cảnh sát hình sự cùng tên, thể loại: "trinh thám hình sự - tâm lý xã hội - hành động võ thuật", với độ dài khi lên sóng truyền hình 75 tập.

Hôm qua (14/1), toàn bộ ê-kíp sản xuất Bão ngầm đã hân hoan công bố phim chuẩn bị lên sóng. Phim khởi quay từ năm 2019, hoàn thành sản xuất hậu kỳ vào tháng 12/2021 và dự kiến bắt đầu phát sóng từ 10/2 trên VTV1 khung phim Việt giờ vàng.

Bão ngầm được thực hiện bởi đạo diễn Đinh Thái Thụy, các diễn viên: Đại tá CAND, NSND Nguyễn Hải; Đại tá CAND, NSND Trần Nhượng; NSƯT Tạ Minh Thảo; diễn viên - người mẫu Hà Việt Dũng; diễn viên Cao Thái Hà; Nguyễn Xuân Hiệp,… cùng nhiều diễn viên khác ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Phim xoay quanh câu chuyện về hành trình điều tra bóc gỡ đường dây, tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia, vạch trần bộ mặt thật của tên trùm mafia ẩn dưới vỏ bọc chủ tịch một tập đoàn kinh tế lớn. Phim là một bản anh hùng ca ngợi ca các chiến sĩ công an trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.

Bộ phim có tiết tấu nhanh, với những tuyến truyện đan bện vào nhau một cách logic và chặt chẽ. Những cuộc đấu trí, đấu mưu đầy ly kỳ, những trận đánh gay cấn, dữ dội, cùng sự ác hiểm trong thế giới tội phạm… được tái hiện sinh động, chân thực, gần gũi với đời sống xã hội.

Diễn viên Cao Thái Hà hóa thân vào vai Thiếu úy Vũ Hạ Lam (Ảnh: NVCC).

Trả lời câu hỏi của Dân trí về vai chính trong phim, Cao Thái Hà cho biết: "Tôi đóng vai Thiếu úy Vũ Hạ Lam. Phim có nhiều cảnh hành động võ thuật. Trước khi quay 2 tháng, tôi được ê-kíp cho ra Hà Nội để tập võ Nhất Nam, đây là môn võ rất khó nên tôi đã tập luyện rất nhiều.

Ở những cảnh mạo hiểm, tuy vẫn có cascadeur đóng thế, nhưng Hà vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Cảnh đánh nhau không đơn giản như trên trailer. Nhiều cảnh tôi đang mặc váy mà phải đánh nhau trên vách núi.

Nhân vật Hạ Lam trải qua nhiều cảnh tâm lý, hành động rất nặng. Hà cảm thấy rất vinh dự khi đạo diễn Đinh Thái Thụy và nhà sản xuất đã giao trách nhiệm cho Hà đảm nhận vai Vũ Hạ Lam để tôi có cơ hội thể hiện, trải nghiệm cảm xúc của nữ trinh sát phòng chống ma túy. Một năm rưỡi tôi đã sống với nhân vật, phim cho tôi nhiều trải nghiệm quý báu".

Cao Thái Hà đóng cặp với Hà Việt Dũng (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Diễn viên Hà Việt Dũng cho hay: "Lần thứ 2 tôi được hợp tác với Cao Thái Hà cũng là một cái duyên. Lần đầu tiên, chúng tôi đóng chung trong phim Đồng tiền quỷ ám cũng được phát sóng trên VTV1. Sau hơn 6 năm, anh em tiếp tục được đóng cặp".

Đại tá, NSND Nguyễn Hải cho biết: "Nhiều người nói, cứ nhìn thấy mặt tôi là người ta nghĩ đến vai phản diện, cướp, giết, lừa đảo, tham nhũng… NSND Trần Nhượng, thủ trưởng cũ của tôi có nói rằng, mặt chú có cần phải diễn đâu, cứ nhìn là đã ra chất đểu rồi. Cho nên nhiều khi vào vai phản diện cũng hơi ngại.

Với phim Bão ngầm của đạo diễn Đinh Thái Thụy, tôi được nhận vai Phó trưởng phòng cảnh sát ma túy nhưng sau đó lại biến chất. Tôi phải tìm tòi để thể hiện vai diễn của mình tốt nhất".

"Nhiều người nói, cứ nhìn thấy mặt tôi là người ta nghĩ đến vai phản diện", Đại tá, NSND Nguyễn Hải bày tỏ (Ảnh: Hòa Nguyễn).

NSND Trần Nhượng cho biết: "Quý vị đã quen với những vai phản diện của tôi trên màn ảnh. Nếu tôi có đóng vai lãnh đạo cũng là thoái hóa, biến chất, ít khi được đóng vai tử tế. Lần này với phim Bão ngầm, tôi được vào một vai rất tử tế. Cho nên nếu ai hỏi tôi có áp lực không, tôi xin trả lời áp lực nhiều lắm.

Khi vào vai Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh, tôi phải làm sao tạo được dấu ấn hơn những nhân vật phản diện trước đây. Quý vị nhìn banner thấy khuôn mặt tôi cau có không? Nhân vật tôi đảm nhiệm vừa nóng tính, thẳng thắn, cương trực nhưng cũng rất đời, rất tình cảm. Tôi phải cố gắng thể hiện cho ra chất nhân vật".

Đại tá, NSND Trần Nhượng tiết lộ về vai diễn chính diện của mình trong phim "Bão ngầm" (Ảnh: Phương Nhung).

"Được hóa thân vào vai diễn vừa là một doanh nhân, trùm tội phạm, thể hiện hai nét tính cách, tôi rất thích thú. Là một diễn viên, khi được tin tưởng giao dạng vai như thế này mà thể hiện tốt là một thành công.

Sau mỗi cảnh, tôi đều hỏi đạo diễn xem tôi diễn đã được chưa, có cần diễn lại không. Đạo diễn Đinh Thái Thụy là người rất biết cách khơi gợi và kích thích sự sáng tạo của chúng tôi", NSƯT Tạ Minh Thảo chia sẻ.

NSƯT Tạ Minh Thảo (trái) tiết lộ về vai diễn hai tính cách mà mình đảm nhiệm trong phim (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Bão ngầm bám sát và cổ vũ chủ trương của Đảng và lãnh đạo ngành công an trong đấu tranh bài trừ tiêu cực để làm trong sạch bộ máy, không có vùng cấm trong xử lý vi phạm.

Xuyên suốt bộ phim là tư tưởng nhân văn. Nhấn mạnh những gì là giả tạo và lạc hậu sẽ bị nghiền nát trong vòng quay luật đời. Mọi tráo trở, lừa lọc và bội phản, sẽ bị quy luật đào thải làm văng ra khỏi quỹ đạo vận động của xã hội. Đồng thời tôn vinh những giá trị chân - thiện - mỹ, những mầm thiện trồi lên từ thực địa cuộc xung đột chính - tà.

Lồng ghép trong những trường đoạn phim xoay quanh câu chuyện phá án là đời sống thường nhật của cán bộ chiến sĩ công an, được miêu tả dung dị, mộc mạc, ở những góc khuất ít người biết tới. Qua đó, để người dân thêm tin yêu, ủng hộ những người lính trinh sát trên mặt trận thầm lặng.