NSND Minh Hằng bị cướp dây chuyền giữa phố

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Minh Hằng cho hay, chiều 16/7, khi đang cùng một người bạn đi mua đồ trên phố Đê La Thành (Hà Nội), chị bị một người đàn ông lạ mặt cướp khiến chị và bạn đi cùng hoảng sợ.

"Chúng tôi đi ô tô nhưng vì đường Đê Lê Thành bé quá nên đành xuống xe để đi chọn tủ đựng mỹ phẩm. Đang đứng, tôi thấy một người lạ mặt tiến về phía mình, tôi lại tưởng người giao hàng cho cửa hàng nên cứ đứng thế. Rất nhanh, kẻ gian đã thò tay vào cổ của tôi giật sợi dây chuyền rồi chạy mất.

Tôi và bạn bị bất ngờ nên không kịp phản ứng. Tôi bị xước ở cổ khá đau. Đến hôm nay vẫn chưa hoàn hồn vì sợ, suốt đêm qua tôi không ngủ được vì luôn có cảm giác bất an, mệt mỏi", NSND Minh Hằng kể lại.

NSND Minh Hằng vừa bị kẻ gian giật dây chuyền trên phố (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nghệ sĩ Minh Hằng cho biết thêm, lúc bị cướp, chị mặc áo có cổ cao nhưng không hiểu sao kẻ gian biết chị đeo sợi dây chuyền để lấy. Sợi dây này được thầy ở chùa Hương trì chú, chị luôn mang theo bên mình để cầu an cho gia đình.

Sau sự việc xảy ra, nữ nghệ sĩ đã báo công an để điều tra sự việc. Hiện tại, phía công an đang tích cực tìm kẻ gian qua các biện pháp nghiệp vụ an ninh.

"Trong cái rủi có cái may, bị mất dây chuyền nhưng ví và điện thoại của tôi lại không bị mất. Nếu mất thì việc làm lại giấy tờ cũng rất lâu. Dây chuyền trị giá 100 triệu, thôi tôi cũng coi như là "của đi thay người", NSND Minh Hằng tâm sự.

NSND Minh Hằng sinh năm 1961 tại Hà Nội, chị được biết đến qua các vai Táo Quân trong chương trình hài kịch Gặp nhau cuối năm. Ngoài hài kịch, những năm thập niên 80, NSND Minh Hằng từng tham gia trong Đứa con tôi (đạo diễn Khải Hưng) - bộ phim truyện đầu tiên đạt giải thưởng Liên hoan phim toàn quốc 1983.

Chị cũng góp mặt ở các bộ phim: Trò đời, Người Hà Nội, Trở về giữa yêu thương, Đấu trí và mới đây là phim A hihi của đạo diễn Nguyễn Love...