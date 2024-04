NSND Công Lý bị đồn qua đời vì đột quỵ, vợ bức xúc lên tiếng

Mới đây, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý - bức xúc khi một trang tin loan báo chồng cô qua đời. Trang tin này cho biết, NSND Công Lý bị đột quỵ ngày 15/4 và qua đời sau đó 2 ngày.

Hình ảnh đám tang được cắt từ bộ phim Trạm cứu hộ trái tim mà nam nghệ sĩ vừa tham gia khiến nhiều người bất ngờ.

"Thực sự quá tồi tệ", Ngọc Hà viết.

Hình ảnh mới nhất của vợ chồng Công Lý - Ngọc Hà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, vợ NSND Công Lý nói, đây không phải là lần đầu tiên "cô Đẩu" bị những thông tin thất thiệt ảnh hưởng tới mình. Ngọc Hà cho đây là cách câu view bất chấp, vô văn hóa của một số trang mạng xã hội.

"Thực tế là chồng tôi đang khỏe mạnh, sức khỏe đang tốt hơn từng ngày và anh vẫn đi làm phim nếu có vai phù hợp. Từ khi anh ấy nằm viện đã có rất nhiều tin đồn thất thiệt xuất hiện khiến cuộc sống của chúng tôi bị ảnh hưởng khá nhiều. Tôi sẽ dùng biện pháp mạnh hơn như nhờ pháp luật xử lý nếu những thông tin giả này vẫn lan tràn trên mạng xã hội", vợ NSND Công Lý nói.

Chia sẻ về những nhận xét trên mạng cho rằng, NSND Công Lý khó có thể trở lại như xưa, Ngọc Hà thẳng thắn nói: "Tôi sẽ không có phản ứng nào tiêu cực cả bởi, bệnh tật đã có bác sĩ khám và điều trị. Mình hãy cứ dành năng lượng, suy nghĩ tích cực thì sẽ có may mắn mỉm cười. Thay vì những sầu não, lo lắng, thời gian đó tôi sẽ tìm cách kiếm tiền lo cho gia đình, lo cho anh Lý".

Ngọc Hà nói thêm, hơn 2 năm nay, cô lo toan cho chồng ở Việt Nam và đồng hành cùng anh trong các chuyến điều trị tại Nhật Bản. Cuộc sống bận rộn nên cô không có thời gian để quan tâm những thị phi bên ngoài.

"Tôi biết, nhiều người hoài nghi và có người dò xét, thậm chí họ tô vẽ chân dung tôi một cách méo mó theo cách họ muốn. Nhưng tôi không bận lòng, vì tôi biết rằng, mình có một gia đình yêu thương, có bạn bè, đồng nghiệp và cả những người chưa từng gặp mình, họ luôn dõi theo, ủng hộ", cô thẳng thắn.

NSND Công Lý vừa tham gia vai diễn trong phim "Trạm cứu hộ trái tim" trên VTV3 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước NSND Công Lý, một số người nổi tiếng như: NSND Hồng Vân, danh hài Thúy Nga, Xuân Hinh, Chí Trung, Trấn Thành… cũng bị đồn qua đời khiến người trong cuộc "dở khóc dở cười".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Hải Bắc (Văn phòng Luật sư Trần Bắc) cho biết, những thông tin bịa đặt, vu khống như vậy đã vi phạm pháp luật. Tội Vu khống được quy định tại Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định.

Cụ thể, người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm: Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Ông Bắc cho biết thêm, theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin (CNTT) và giao dịch điện tử quy định rõ mức xử phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi tung thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội.

Luật sư Bắc dẫn giải tiếp, Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm như sau: Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm: Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; Thiệt hại khác do luật quy định…

Như vậy, cá nhân bị xâm phạm có quyền yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, yêu cầu đính chính, xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại.