Nỗi sợ hãi vì bị gợi tình hóa của những nữ diễn viên tuổi "teen"

Trải nghiệm bị tấn công tình dục trên phim trường "Last Tango In Paris" (Bản tango cuối cùng ở Paris - 1972) đã vĩnh viễn làm thay đổi cuộc đời của nữ diễn viên Maria Schneider từ năm cô mới 19 tuổi (Ảnh: New York Post).