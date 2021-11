"No Time to Die" là phim Hollywood ăn khách nhất ở thị trường quốc tế

Dân trí Theo số liệu của Box Office Mojo, phim mới về điệp viên 007 - "No Time to Die" đã chính thức "soán ngôi" của "Fast & Furious 9" trở thành bom tấn Hollywood ăn khách nhất ở thị trường quốc tế.

No Time to Die chính thức ra mắt vào cuối tháng 9 và hiện tại tổng doanh thu toàn cầu của phim đạt trên 708 triệu USD. Trong đó, tại khu vực Bắc Mỹ, phim đạt doanh thu trên 150 triệu USD.

Theo Forbes, phim No Time to Die đã vượt qua phim Fast & Furious 9 và trở thành bom tấn Hollywood có doanh thu cao nhất tại thị trường bên ngoài khu vực Bắc Mỹ. Phim Fast & Furious 9 có doanh thu ngoài thị trường Bắc Mỹ là 548 triệu USD và tổng doanh thu toàn cầu là 721 triệu USD.

Với con số doanh thu hơn 708 triệu USD trên toàn cầu, No Time to Die đã trở thành tác phẩm điện ảnh có doanh thu cao thứ tư trên thế giới trong năm 2021.

No Time to Die là phần phim thứ 25 của series phim điệp viên đình đám James Bond, quy tụ dàn diễn viên như Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Christoph Waltz...

Đây là tác phẩm cuối cùng mà tài tử Daniel Craig đảm nhiệm vai James Bond sau 15 năm gắn bó kể từ tác phẩm tham gia đầu tiên là Casino Royale (2006). Phim nhận được nhiều lời khen ngợi của các nhà phê bình khi được chấm 84% trên Rotten Tomatoes và nhận mức điểm A- trên Cinema Score từ khán giả.

Theo Comscore (SCOR), loạt phim James Bond thu về hơn 7 tỷ USD trên toàn thế giới. Trong đó, các bộ phim James Bond do Daniel Craig thủ vai mang về gần 3,3 tỷ USD. Từ năm 2006, tài tử người Anh đóng các phim Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre và No Time to Die.

Nhiều tờ báo nhận định, James Bond thời Daniel Craig cực thịnh và người được chọn thay thế anh sẽ phải chịu khá nhiều áp lực.

Tờ The Hollywood Reporter đánh giá cao thành tích của No Time to Die và xem đây là tác phẩm điện ảnh của Hollywood có doanh thu khả quan và ấn tượng trong giai đoạn dịch bệnh, khiến nhiều rạp chiếu phim trên thế giới phải đóng cửa.

Từ tháng 8 vừa rồi, MGM - công ty sở hữu Bond đã được Amazon mua với giá 8,45 tỉ USD. MGM có 4.000 phim điện ảnh và 17.000 chương trình truyền hình, trong đó Bond là thương hiệu lớn nhất. Amazon kỳ vọng đưa nền tảng xem phim trực tuyến Prime Video cạnh tranh với Netflix và Disney+.

